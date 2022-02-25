О духе времени
Блог

Россия теряет спортивные турниры и даже команды из лиг. Очень длинный список

лыжные гонки
Кубок мира
Зелена-Гура Зелена-Гура
ФИДЕ
УЕФА УЕФА
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
квалификация ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Калев Калев
Динамо Рига Динамо Рига
КХЛ КХЛ
Йокерит Йокерит
Формула-1
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Футбол Футбол

От финала ЛЧ до «Формулы 1» и даже шахмат.

Ситуация на Украине приводит к большим последствиям в спорте. В пятницу с санкциями выступил УЕФА, основное решение – перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в Париж.

Но это лишь часть изменений. Собрали полный список, который, похоже, будет обновляться

Санкции УЕФА: Петербург без финала ЛЧ (примет Париж), «Спартак» сыграет вне России, по сборной ждем решения ФИФА

«Ман Юнайтед» разорвал контракт с «Аэрофлотом». «Шальке», похоже, останется без «Газпрома»

Топовое фото: globallookpress.com/Jan Woitas/dpa

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные