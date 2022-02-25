Россия теряет спортивные турниры и даже команды из лиг. Очень длинный список

От финала ЛЧ до «Формулы 1» и даже шахмат.
Ситуация на Украине приводит к большим последствиям в спорте. В пятницу с санкциями выступил УЕФА, основное решение – перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в Париж.
Но это лишь часть изменений. Собрали полный список, который, похоже, будет обновляться.
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Топовое фото: globallookpress.com/Jan Woitas/dpa
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