Воу, «Баварию» внезапно разбил «Бохум» 😨 Четыре гола в первом тайме – так много Мюнхен не получал аж с 1975-го

Дубль Левандовского не помог.

В Бундеслиге сенсация: «Бавария» неожиданно проиграла новичку чемпионата «Бохуму». 3 пропущенных за 7 минут и итоговые 2:4.

Все было прилично, но потом Упамекано привез пенальти и удалился

Начиналось все привычно: уже на 9-й минуте забил Роберт Левандовски, откликнувшийся на скидку головой Комана. А вот затем у мюнхенцев что-то сломалось: уже через пять минут «Бохум» вылетел в контратаку и сравнял счет. Постарался Кристофер Антви-Аджей, который сначала убрал на замахе Зюле, а потом уложил мяч в дальний угол.

«Бавария» добавила в остроте (был мощный залп Киммиха и боковые ножницы от Левы), но «Бохум» не стеснялся и периодически огрызался. А ближе к концу тайма вообще перевернул матч.

❌ 36-я минута – Упамекано привозит пенальти, перехватив прострел в штрафную рукой.

⚽️ 38-я – Юрген Локадия подошел к точке и не промазал – «Бохум» впереди 2:1.

⚽️ ⚽️ 40-я – Кристиан Гамбоа бьет в дальнюю девять, делая счет 3:1 – шок!

⚽️ ⚽️ ⚽️ 44-я – Вновь провинился Упамекано, пропустивший мяч между ног – Геррит Хольтманн волшебно исполнил в дальний с угла штрафной. 4:1 к концу первого тайма – фантастика!

Во второй половине «Бавария» ответила только очередным голом Левандовского. За несколько минут до финального свистка Роберт даже мог оформить хет-трик, но со штрафного угодил в перекладину. А так – внезапные 2:4 и грустные цифры статистики.

До этого «Бавария» не пропускала больше двух голов. Нагельсманн взял вину на себя

Нагельсманн поздравил «Бохум» с победой и сказал, что не будет критиковать своих игроков:

«Мы провели очень плохой первый тайм. У нас был план, и он не сработал, поэтому я не буду критиковать команду. Мне нужно было реагировать и делать замены раньше. Второй тайм был лучше, но было уже поздно.

Во втором тайме мы играли лучше, за исключением первых пары минут, когда мы чуть не пропустили пятый. Если бы мы забили раньше, было бы интереснее».

• «Бавария» пропустила 4 гола впервые в этом сезоне Бундеслиги. До этого не получала больше двух.

• Все голы мюнхенцы пропустили в первом тайме – такого в чемпионате Германии с клубом не случалось с 1975 года. Тогда влетело 5 от «Айнтрахта» (сам матч закончился 0:6).

• Скромно порадоваться может только Роберт Левандовски, на счету которого уже 37 голов в 30 матчах сезона-2021/22. Поляк продолжает отрываться в гонке лучших бомбардиров Бундеслиги: оформил уже 26-й гол. У его главного преследователя Патрика Шика – 18.

В Бундеслиге у «Баварии» все по-прежнему под контролем: лидирует с отрывом от «Дортмунда» в 9 очков. Правда, у «Боруссии» еще матч в запасе.

Фото: REUTERS/THILO SCHMUELGEN