В XVI веке из-за нее запрещали теннис, на ОИ-1900 мишенями были живые голуби. Рассказываем про стрельбу из лука

Перед стартом финала Кубка мира по стрельбе из лука, который пройдет в Москве, Sports.ru совместно с национальным спонсором турнира ГУМом рассказывают историю лука и стрел и вспоминают, как из грозного оружия стрельба из лука превратилась в популярный вид спорта.

Сейчас, наблюдая за соревнованиями по стрельбе из лука, вряд ли кто-то задумывается о богатой истории этого вида, который стал спортом недавно – всего шесть веков назад. Поверьте, для лука и стрел полтысячелетия – небольшой срок. Стрельба исторически помогала в войнах и добыче пищи, но статусным хобби стала сравнительно недавно.

Лук и стрелы – древнейшее оружие

Археологи обнаружили наконечники, возраст которых приближается к 64 тысячам лет. Нет доказательств, что их использовали именно для стрельбы (они могли быть, например, частями копий); но ученые предполагают, что уже тогда лук и стрелы применяли в охоте.

Около 700 г. до н.э. ассирийцы на колеснице, вооруженные луками и стрелами, участвуют в охоте на львов

По косвенным данным, лук в том виде, который мы знаем, изобретен 10-12 тысяч лет назад – именно таков возраст стрел, найденных учеными. Кроме того, именно десятым тысячелетием до нашей эры датируются первые документы, фиксирующие стрельбу из лука. Тогда египтяне и соседствующие с ними нубийцы использовали лук и стрелы для охоты и ведения войн. При этом лук ассоциировался с нубийцами: у древних египтян был даже образ, ставший нарицательным в культуре, – «Девять луков». Это собирательное обозначение внешних врагов Египта, которое означает «множество врагов».

Первые луки относились к так называемым «простым» – несмотря на название, для изготовления подходила не всякая древесина, к тому же это была не простая палка. Из тиса, ясеня или акации вырезали две части с разными свойствами, затем из них собирали лук. Однако такая разновидность была недолговечной – древесина быстро изнашивалась.

Около второго тысячелетия до нашей эры в Египте появился многослойный или составной лук: его склеивали из нескольких пород дерева, иногда деревянную основу усиливали роговыми пластинами, а потом в конструкцию добавляли металлические дуги.

Стрелы тоже эволюционировали: на смену деревянным и костяным наконечникам пришли более практичные и опасные – камень, а потом и металл.

Европа: от охоты к армии

Персидские лучники армии Ксеркса убивают последних из 300 спартанцев в битве при Фермопилах, август 480 г. до н.э. Гравюра Пинелли

В Европу стрельба из лука пришла позже: самые старые стрелы – 11-9 тысячелетия до нашей эры, самые старые луки найдены в Дании – около 8 тысяч лет. Более поздние артефакты нашли в разных частях континента: Англии, Германии, Швеции, Испании.

В Америку лук и стрелы попали через Аляску предположительно в 6-м тысячелетии до нашей эры. И уже в VI веке нашей эры стрельба из лука широко распространилась среди коренного народа Северной Америки.

В греческой и римской культурах стрельбу из лука тоже уважали: вспомните древнегреческих богов Аполлона и Артемиду – их, как правило, изображают с луком и стрелами.

Философия в Азии и стрелковые войска на Руси

Стрельба из лука сыграла одну из ключевых ролей в становлении Китайской империи. При этом в Азии лук и стрелы были не просто атрибутом воина или способом раздобыть пропитание – они стали частью философии. Стрельба из лука была одним из шести благородных искусств династии Чжоу (1046-256 гг. до н. э.). Остальные – куда ближе к нашему пониманию искусств: ритуалы, музыка, письмо, математика.

Кстати, самый известный мыслитель и философ Китая Конфуций был учителем стрельбы.

Кочевые народы Азии тоже освоили стрельбу – их многочисленные завоевания связаны в том числе с прекрасно обученными лучниками-всадниками. Монголы стреляли с лошадей на полном ходу, что добавляло стрелам скорости.

В Древней Руси – молодом по меркам Европы государстве – лучники были одним из главных подразделений армии. Уже в X веке их отряды были ведущими в войсках князя Святослава. При этом русские воины, известные богатырской силой, использовали луки с натяжением до 80 кг (у современных спортивных луков – около 20 кг).

Иллюстрация художника Владимира Фаворского к художественному произведению «Слово о полку Игореве». Гравюра

Огнестрельное оружие и конец эпохи стрелков

Вплоть до XVI века лучников держали в войсках почти всех народов. Например, именно подвиги стрелков позволили Англии дольше продержаться в Столетней войне с французами (1337-1453 гг.). Но с изобретением порохового оружия спрос на лук и стрелы упал – пусть и не моментально.

Последний зарегистрированный массовый бой с участием лучников в Европе пришелся на Английскую гражданскую войну (1642 год). Тем не менее, народы Дальнего Востока использовали лук как основное оружие до XIX века. И даже во Второй мировой лук все еще был в деле: во время Дюнкеркской операции (1940 год) англичанин Джек Черчилль, по его воспоминаниям, радовался, видя, как его стрела пронзает тело нацистского солдата. До сих пор отдельные народы применяют лук и стрелы как оружие (так, в 2007 году они сыграли большую роль в государственном кризисе Кении).

Лучник поддерживает атаку мушкетера, выпуская стрелы в кавалериста. Акварель Ноэля Кошена для книги «Дневник сержанта-майора о месте, завоеванном врагами»

Лук стал чисто охотничьим оружием и постепенно перешел в область развлечений и спорта. В XVI-XVII веках в Англии появились первые стрелковые общества. В 1673 году в Йоркшире впервые состоялся турнир Стрела Скортона – одно из старейших спортивных состязаний, которое проводят и в наши дни. А в 1790 году возникло общество токсофилитов (от греч. toxon – «лук» и philos – «любить»), которое взялось за развитие стрельбы из лука как спорта. Кстати, на территории современной Великобритании всегда бережно относились к стрельбе из лука: в 1457 году король Шотландии Яков II даже запретил гольф – боялся, что мужчины на него отвлекаются и поэтому слишком мало занимаются стрельбой. По этой же причине Генрих VIII запрещал солдатам игру в теннис в 1541-м.

Эпоха возрождения в стрельбе наступила именно в Британии с 1780 по 1840 годы: английские аристократы, вспомнив рыцарские времена, всерьез заинтересовались луком и стрелами и превратили увлечение в элитарный спорт. А после наполеоновских войн стрельба из лука затронула все классы: к середине XIX века стрельба из занимательного отдыха превратилась в настоящий спорт.

Стрельба на Олимпиадах и в современной культуре

Участницы соревнований по стрельбе из лука в национальном раунде на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне

Стрельба из лука дебютировала в олимпийской программе в 1900 году. И уже на следующих Играх-1904 в Сент-Луисе на соревнования допустили женщин – причем в других видах дам не было. В 1904-м Элиза Поллок установила возрастной рекорд: она стала самой пожилой победительницей Олимпийских игр в истории, в 63 года и 333 дня взяв золото в командном турнире.

Сначала стреляли по живым голубям – это дань традиции: в XVII веке лучники, соревновавшиеся на турнирах в Англии, для победы сбивали деревянного попугая с верхушек аббатских башен. Но потом пришли к современному виду – с круглыми мишенями.

До полувекового перерыва лук появлялся на Играх еще в 1908-м и 1920-м. Затем его убрали из программы, вернулся он лишь на Олимпиаде-1972 в Мюнхене – и с тех пор не покидал Игры. В Барселоне-1992 лук и стрелы отметились уже в день открытия: паралимпиец Антонио Ребольо эффектно зажег чашу олимпийского огня, выпустив горящую стрелу с центра стадиона.

Новый всплеск популярности стрельбы из лука случился недавно – в Лондоне-2012. Тогда на соревнования продали более 60 тысяч билетов, а рейтинг удовлетворенности зрителей, согласно опросам, составил рекордные 98%.

Во многом этому способствовала раскрутка стрельбы в массовой культуре. Почти в каждой эпохе был культовый персонаж, связанный со стрельбой: от Одиссея у греков, который благодаря стрельбе вернулся к Пенелопе, до Робина Гуда у англичан, популярность которого простирается далеко за пределы средневековых баллад. В XXI веке стрельба из лука стала популярной у молодежи после серии книг и фильмов «Голодные игры», где главная героиня здорово владеет этим оружием, и после фильмов вселенной Marvel, где среди супергероев есть и стрелок из лука.

В России популярность лука тоже растет: соревнования показывают по ТВ, наши спортсмены борются за медали на топ-турнирах; в Рио-2016 наши девушки даже сражались за победу с кореянками – увы, проиграли в финале. Кстати, на Олимпиадах у нас бывали крупные успехи: как только лук вернулся в программу, советская спортсменка Эмма Гапченко взяла бронзу в индивидуальном турнире.

Эмма Гапченко

У российской сборной медали были не только в Рио, но и в Пекине-2008 (бронза у мужчин). Единственное золото Игр в российской и советской истории завоевала Кетеван Лосаберидзе в Москве-1980.

Кетеван Лосаберидзе

Спустя 39 лет столица вновь принимает крупный турнир – 6-7 сентября в «Лужниках» пройдет финал Кубка мира на открытом воздухе, организованный департаментом спорта Москвы. Там вы сможете увидеть все разнообразие и красоту одного из древнейших видов спорта.

На соревнованиях выступят сильнейшие лучники мира, а конкуренцию им составят лидеры сборной России. Главная звезда нашей команды – Ксения Перова: именно ей удалось принести России серебро в Рио-2016 вместе с Туяной Дашидоржиевой и Инной Степановой. Но это не единственный успех Перовой: она двукратная чемпионка мира, причем в 2017-м стала лучшей в личном первенстве – в финале победила олимпийскую чемпионку из Южной Кореи Чхан Хе Джин.

Ксения Перова

Помимо Перовой, в «Лужниках» вы увидите Артема Махненко, Саяну Ли, а также Антона Булаева и Наталью Авдееву, которые совсем недавно взяли золото на Европейских играх. Кстати, на счету Авдеевой еще и золото ЧМ-2019. Россия не возвращается с чемпионатов мира без медалей вот уже 14 лет.

Наталья Авдеева

Соревнования пройдут в классическом и блочном луке (лук с системой рычагов – самый современный и мощный), в команде и личном первенстве. Во всех дисциплинах выступят российские стрелки, а учитывая набирающую мощь нашей команды – вам точно будет за кого поболеть.

Москвичей готовят к финалу заранее – 4 сентября в ГУМе открылась экспозиция, с помощью которой удобно отследить историю стрельбы из лука как вида спорта: редчайшие архивные фото, наградные значки времен СССР, роскошные олдскульные орудия и, конечно, стильный экип. Выставка открыта в режиме работы ГУМа (пн-вс: 10:00 – 22:00) и находится на первой линии торгового комплекса.

Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive / Stringer, Topical Press Agency / Stringer; РИА Новости/Алексей Бушкин, Дмитрий Донской, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович; Musée de Crécy-en-Ponthieu; blogs.brown.edu; imdb.com