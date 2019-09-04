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В XVI веке из-за нее запрещали теннис, на ОИ-1900 мишенями были живые голуби. Рассказываем про стрельбу из лука

Теги стрельба из лука Российская федерация стрельбы из лука Футбол

Перед стартом финала Кубка мира по стрельбе из лука, который пройдет в Москве, Sports.ru совместно с национальным спонсором турнира ГУМом рассказывают историю лука и стрел и вспоминают, как из грозного оружия стрельба из лука превратилась в популярный вид спорта.

Сейчас, наблюдая за соревнованиями по стрельбе из лука, вряд ли кто-то задумывается о богатой истории этого вида, который стал спортом недавно – всего шесть веков назад. Поверьте, для лука и стрел полтысячелетия – небольшой срок. Стрельба исторически помогала в войнах и добыче пищи, но статусным хобби стала сравнительно недавно.

Лук и стрелы – древнейшее оружие

Археологи обнаружили наконечники, возраст которых приближается к 64 тысячам лет. Нет доказательств, что их использовали именно для стрельбы (они могли быть, например, частями копий); но ученые предполагают, что уже тогда лук и стрелы применяли в охоте. 

Около 700 г. до н.э. ассирийцы на колеснице, вооруженные луками и стрелами, участвуют в охоте на львов

По косвенным данным, лук в том виде, который мы знаем, изобретен 10-12 тысяч лет назад – именно таков возраст стрел, найденных учеными. Кроме того, именно десятым тысячелетием до нашей эры датируются первые документы, фиксирующие стрельбу из лука. Тогда египтяне и соседствующие с ними нубийцы использовали лук и стрелы для охоты и ведения войн. При этом лук ассоциировался с нубийцами: у древних египтян был даже образ, ставший нарицательным в культуре, – «Девять луков». Это собирательное обозначение внешних врагов Египта, которое означает «множество врагов».

Первые луки относились к так называемым «простым» – несмотря на название, для изготовления подходила не всякая древесина, к тому же это была не простая палка. Из тиса, ясеня или акации вырезали две части с разными свойствами, затем из них собирали лук. Однако такая разновидность была недолговечной – древесина быстро изнашивалась. 

Около второго тысячелетия до нашей эры в Египте появился многослойный или составной лук: его склеивали из нескольких пород дерева, иногда деревянную основу усиливали роговыми пластинами, а потом в конструкцию добавляли металлические дуги. 

Стрелы тоже эволюционировали: на смену деревянным и костяным наконечникам пришли более практичные и опасные – камень, а потом и металл.

Европа: от охоты к армии

 

Персидские лучники армии Ксеркса убивают последних из 300 спартанцев в битве при Фермопилах, август 480 г. до н.э. Гравюра Пинелли

В Европу стрельба из лука пришла позже: самые старые стрелы – 11-9 тысячелетия до нашей эры, самые старые луки найдены в Дании – около 8 тысяч лет. Более поздние артефакты нашли в разных частях континента: Англии, Германии, Швеции, Испании.

В Америку лук и стрелы попали через Аляску предположительно в 6-м тысячелетии до нашей эры. И уже в VI веке нашей эры стрельба из лука широко распространилась среди коренного народа Северной Америки.

В греческой и римской культурах стрельбу из лука тоже уважали: вспомните древнегреческих богов Аполлона и Артемиду – их, как правило, изображают с луком и стрелами.

Философия в Азии и стрелковые войска на Руси 

Стрельба из лука сыграла одну из ключевых ролей в становлении Китайской империи. При этом в Азии лук и стрелы были не просто атрибутом воина или способом раздобыть пропитание – они стали частью философии. Стрельба из лука была одним из шести благородных искусств династии Чжоу (1046-256 гг. до н. э.). Остальные – куда ближе к нашему пониманию искусств: ритуалы, музыка, письмо, математика. 

Кстати, самый известный мыслитель и философ Китая Конфуций был учителем стрельбы.

Кочевые народы Азии тоже освоили стрельбу – их многочисленные завоевания связаны в том числе с прекрасно обученными лучниками-всадниками. Монголы стреляли с лошадей на полном ходу, что добавляло стрелам скорости.

В Древней Руси – молодом по меркам Европы государстве – лучники были одним из главных подразделений армии. Уже в X веке их отряды были ведущими в войсках князя Святослава. При этом русские воины, известные богатырской силой, использовали луки с натяжением до 80 кг (у современных спортивных луков – около 20 кг).

Иллюстрация художника Владимира Фаворского к художественному произведению «Слово о полку Игореве». Гравюра

Огнестрельное оружие и конец эпохи стрелков

Вплоть до XVI века лучников держали в войсках почти всех народов. Например, именно подвиги стрелков позволили Англии дольше продержаться в Столетней войне с французами (1337-1453 гг.). Но с изобретением порохового оружия спрос на лук и стрелы упал – пусть и не моментально.

Последний зарегистрированный массовый бой с участием лучников в Европе пришелся на Английскую гражданскую войну (1642 год). Тем не менее, народы Дальнего Востока использовали лук как основное оружие до XIX века. И даже во Второй мировой лук все еще был в деле: во время Дюнкеркской операции (1940 год) англичанин Джек Черчилль, по его воспоминаниям, радовался, видя, как его стрела пронзает тело нацистского солдата. До сих пор отдельные народы применяют лук и стрелы как оружие (так, в 2007 году они сыграли большую роль в государственном кризисе Кении).

Лучник поддерживает атаку мушкетера, выпуская стрелы в кавалериста. Акварель Ноэля Кошена для книги «Дневник сержанта-майора о месте, завоеванном врагами»

Лук стал чисто охотничьим оружием и постепенно перешел в область развлечений и спорта. В XVI-XVII веках в Англии появились первые стрелковые общества. В 1673 году в Йоркшире впервые состоялся турнир Стрела Скортона – одно из старейших спортивных состязаний, которое проводят и в наши дни. А в 1790 году возникло общество токсофилитов (от греч. toxon – «лук» и philos – «любить»), которое взялось за развитие стрельбы из лука как спорта. Кстати, на территории современной Великобритании всегда бережно относились к стрельбе из лука: в 1457 году король Шотландии Яков II даже запретил гольф – боялся, что мужчины на него отвлекаются и поэтому слишком мало занимаются стрельбой. По этой же причине Генрих VIII запрещал солдатам игру в теннис в 1541-м.

Эпоха возрождения в стрельбе наступила именно в Британии с 1780 по 1840 годы: английские аристократы, вспомнив рыцарские времена, всерьез заинтересовались луком и стрелами и превратили увлечение в элитарный спорт. А после наполеоновских войн стрельба из лука затронула все классы: к середине XIX века стрельба из занимательного отдыха превратилась в настоящий спорт. 

Стрельба на Олимпиадах и в современной культуре

Участницы соревнований по стрельбе из лука в национальном раунде на Олимпийских играх 1908 года в Лондоне

Стрельба из лука дебютировала в олимпийской программе в 1900 году. И уже на следующих Играх-1904 в Сент-Луисе на соревнования допустили женщин – причем в других видах дам не было. В 1904-м Элиза Поллок установила возрастной рекорд: она стала самой пожилой победительницей Олимпийских игр в истории, в 63 года и 333 дня взяв золото в командном турнире.

Сначала стреляли по живым голубям – это дань традиции: в XVII веке лучники, соревновавшиеся на турнирах в Англии, для победы сбивали деревянного попугая с верхушек аббатских башен. Но потом пришли к современному виду – с круглыми мишенями.

До полувекового перерыва лук появлялся на Играх еще в 1908-м и 1920-м. Затем его убрали из программы, вернулся он лишь на Олимпиаде-1972 в Мюнхене – и с тех пор не покидал Игры. В Барселоне-1992 лук и стрелы отметились уже в день открытия: паралимпиец Антонио Ребольо эффектно зажег чашу олимпийского огня, выпустив горящую стрелу с центра стадиона.

Новый всплеск популярности стрельбы из лука случился недавно – в Лондоне-2012. Тогда на соревнования продали более 60 тысяч билетов, а рейтинг удовлетворенности зрителей, согласно опросам, составил рекордные 98%.

Во многом этому способствовала раскрутка стрельбы в массовой культуре. Почти в каждой эпохе был культовый персонаж, связанный со стрельбой: от Одиссея у греков, который благодаря стрельбе вернулся к Пенелопе, до Робина Гуда у англичан, популярность которого простирается далеко за пределы средневековых баллад. В XXI веке стрельба из лука стала популярной у молодежи после серии книг и фильмов «Голодные игры», где главная героиня здорово владеет этим оружием, и после фильмов вселенной Marvel, где среди супергероев есть и стрелок из лука.

В России популярность лука тоже растет: соревнования показывают по ТВ, наши спортсмены борются за медали на топ-турнирах; в Рио-2016 наши девушки даже сражались за победу с кореянками – увы, проиграли в финале. Кстати, на Олимпиадах у нас бывали крупные успехи: как только лук вернулся в программу, советская спортсменка Эмма Гапченко взяла бронзу в индивидуальном турнире. 

Эмма Гапченко

У российской сборной медали были не только в Рио, но и в Пекине-2008 (бронза у мужчин). Единственное золото Игр в российской и советской истории завоевала Кетеван Лосаберидзе в Москве-1980.

Кетеван Лосаберидзе

Спустя 39 лет столица вновь принимает крупный турнир – 6-7 сентября в «Лужниках» пройдет финал Кубка мира на открытом воздухе, организованный департаментом спорта Москвы. Там вы сможете увидеть все разнообразие и красоту одного из древнейших видов спорта.

На соревнованиях выступят сильнейшие лучники мира, а конкуренцию им составят лидеры сборной России. Главная звезда нашей команды – Ксения Перова: именно ей удалось принести России серебро в Рио-2016 вместе с Туяной Дашидоржиевой и Инной Степановой. Но это не единственный успех Перовой: она двукратная чемпионка мира, причем в 2017-м стала лучшей в личном первенстве – в финале победила олимпийскую чемпионку из Южной Кореи Чхан Хе Джин.

Ксения Перова

Помимо Перовой, в «Лужниках» вы увидите Артема Махненко, Саяну Ли, а также Антона Булаева и Наталью Авдееву, которые совсем недавно взяли золото на Европейских играх. Кстати, на счету Авдеевой еще и золото ЧМ-2019. Россия не возвращается с чемпионатов мира без медалей вот уже 14 лет. 

Наталья Авдеева

Соревнования пройдут в классическом и блочном луке (лук с системой рычагов – самый современный и мощный), в команде и личном первенстве. Во всех дисциплинах выступят российские стрелки, а учитывая набирающую мощь нашей команды – вам точно будет за кого поболеть.

Москвичей готовят к финалу заранее – 4 сентября в ГУМе открылась экспозиция, с помощью которой удобно отследить историю стрельбы из лука как вида спорта: редчайшие архивные фото, наградные значки времен СССР, роскошные олдскульные орудия и, конечно, стильный экип. Выставка открыта в режиме работы ГУМа (пн-вс: 10:00 – 22:00) и находится на первой линии торгового комплекса.

Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive / Stringer, Topical Press Agency / Stringer; РИА Новости/Алексей Бушкин, Дмитрий Донской, Григорий Сысоев, Владимир Астапкович; Musée de Crécy-en-Ponthieu; blogs.brown.edu; imdb.com

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