Трибуна
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Лучший игрок NCAA не годится для игры в НБА

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Нужны ли классические центровые в лиге?

Давно ли вы видели традиционного «большого», который мог бы стать суперзвездой в современной НБА?

Сразу на ум приходит Гобер, который своим контрактом и постоянным умением проникать в заголовки СМИ хочет претендовать на такой статус. Претендовать – и не более, потому что, если вы серьезно думаете, что Руди может быть игроком, вокруг которого можно строить команду, то вам стоит открыть окно, спокойно подышать свежим воздухом и подумать еще раз.

В современной лиге нападение стало важнее защиты, поэтому к способностям Руди Гобера относятся со снисхождением. Разве это плохо? Это дело вкуса. Можно только сказать спасибо Майку Д’Антони за то, как баскетбол изменился в последнее десятилетие.

Но вернемся в начало и поразмышляем, какие еще медленные и массивные центровые, которые до сих пор в лиге, приходят на ум? Юсуф Нуркич, Джарретт Аллен, Ник Клэкстон. Наверное, и все. Остальные традиционные центры даже близко не топовые защитники, а это означает, что их навыки не нужны современной лиге. И перечисленные до этого фамилии никогда и не претендовали на какой-то большой статус в отдельно взятой команде.

Давайте перейдем к герою статьи, так как вступление и так затянуто, как в фильме «Шестое Чувство» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Зак Иди, кто или что это такое ?

Данный молодой человек ростом 224 см признается лучшим игроком во всей американской студенческой лиге NCAA уже второй год подряд (третий такой игрок в истории после Билла Уолтона и Ральфа Сэмпсона) и даже успел съездить на чемпионат мира со сборной Канады.

О Заке знали с момента его выступления в школе IMG во Флориде, куда он переехал в возрасте 17 лет, занимаясь баскетболом всего 2 года на момент переезда. К слову, и Эмбиид, и Родман, и многие другие «большие» начинали играть в баскетбол довольно поздно.

Большой фурор вызвал Иди после своего первого сезона за университет Пердью в NCAA, когда он отправился на молодежный чемпионат мира (для игроков не старше 19 лет), где завоевал бронзовую медаль вместе со своей сборной и попал в символическую пятерку ЧМ с Виктором Вембаньямой, Четом Холмгреном, Николой Йовичем и Джейденом Айви. Канадец уехал оттуда со статистикой 15 очков, 14 подборов и 2 с половиной блок-шота в среднем за игру. Не удивляйтесь такому количеству подборов, на таких турнирах и Руи Хатимура может собирать по 11 штук за игру.

В чем же его основная проблема? Ну, он не бросает, от слова совсем. Все понятно, закрываем статью, идем читать что-то другое. Не торопитесь, не просто так же он доминирует по студентам на протяжении нескольких последних лет.

Когда я говорю, что он вообще не бросает, то я не преувеличиваю, у него всего (!) 2 трехочковые попытки за 4 сезона в Пердью, и они были сделаны только в последние несколько месяцев. С другой стороны, он улучшил свой штрафной бросок и довел его до 70 процентов, что тлеет надежду на то, что ему смогут поставить средний или, если повезет, дальний бросок.

Зак попадет в так называемый круговорот классических центровых современного баскетбола: сначала ты унижаешь мальчишек по юниорам, школьникам, студентам, а потом тебя унижают дяди в НБА. Это мы уже увидели на примере Джеймса Уайзмена и Луки Гарзы.

Даже сейчас, после еще одного доминирующего сезона в NCAA, Зака называют вторым Бобаном Марьяновичем или Яо Мином на минималках. Может быть, иногда и Йонасом Валанчюнасом – в лучшем случае.

Йонас, наверное, один из лучших примеров для сравнения, так как литовский баскетболист ценится именно за свои пост-апы и физическую мощь под кольцом. У Иди похожие сильные стороны, благодаря которым он уже сможет играть 10-15 минут, в зависимости от соперника, в следующем сезоне НБА. Но на больших минутах его представить невозможно из-за того, что условный Вембаньяма, если окажется на дистанции больше двух метров от кольца, начнет в атаке делать все что захочет, что приведет к посадке канадца на скамейку.

Очень маловероятно, что мы увидим героя статьи среди лотерейных (первых 14) выборов драфта-2024. Больше похоже, что его заберут в районе конца первого – начала второго раунда. Помимо неактуальных «доминирующих» навыков, Иди переходит в НБА в не самое подходящее время, потому что большинству команд не нужны центровые сейчас, максимум – на подмену, но тратить высокий пик под эту цель, конечно, никто не будет.

Но Зак сто процентов создаст пару хайлайтов со своим участием в следующем сезоне, когда он будет ставить сверху с сопротивлением. Или когда будут ставить через него.

Сразу после выбора на драфте Зак сможет занять первое место в рейтинге среди всех игроков НБА по весу, который будет в районе 140 кг. Благодаря мощному телу он все равно конкурентоспособен в защите под кольцом и может считаться рим-протектором. Все тренеры в течение его карьеры максимально развивали этот навык и довели не только его тело, но и мышление до такого уровня, что он совершает всего 2 фола в среднем за игру.

Но, видимо, навыки чтения игры соперника дальше «краски» ему решили особо не развивать, и поэтому его постоянно ловят на пик-н-роллах, что было особенно заметно в финале «Мартовского Безумия» против Коннектикута. Тренер сборной Канады Жорди Фернандес вообще на чемпионате мира начинал играть «зону», когда центровой выходил на площадку, и все это делалось, чтобы избежать пик-н-роллов от соперников.

Великие таланты зреют медленно

Вроде бы смотришь на него, большой доминирующий центр, но все его полезные навыки играют с ним злую шутку и показывают столько же слабых сторон, сколько и сильных. Хотя игроки НБА думают по-другому. Патрик Беверли в своем недавнем подкасте сказал, что он верит в то, что Зак Иди сможет адаптироваться к баскетболу НБА и стать вторым Ивицей Зубацем или Стивеном Адамсом.

Тренером Зака Иди в школе являлся Даниэль Сантьяго, центровой, который успел и в Европе поиграть, и в НБА через Тима Данкана поставить сверху.

Сантьяго заложил, в первую очередь, минимальную работу ног, которой у Иди не было вообще, а также правильное отношение к игре. «Ты будешь ошибаться, ты человек, тебе предстоит учиться еще долгие годы», – говорил ему Даниэль.

В НБА эти долгие годы никто ждать не собирается.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire

logoПатрик Беверли
logoчемпионат мира по баскетболу
logoМайк Д′Антони
logoЙонас Валанчюнас
logoЯо Мин
logoРуди Гобер
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logoДаниэль Сантьяго
logoюниорская сборная Канады
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