Рублев 10-й раз играет 1/4 финала «Большого шлема» – теперь против Синнера. Онлайн

Немного важной статистики. Рублев уступает 2:4 в личных встречах – и обе победы он одержал на отказах итальянца.

Для Андрея это будет 10-й четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» – и первые девять он проиграл . Это уникальная статистика, такой больше нет ни у кого в истории мужского тенниса.

Кроме того, по сетке Синнер прошел куда проще – не отдал ни сета. В четвертом круге он уверенно победил Карена Хачанова, хотя тот играл очень классно.

А у Рублева уже два пятисетовых матча, причем после четвертого круга он так устал, что попросил стул для интервью «Евроспорту». Как это скажется сегодня?