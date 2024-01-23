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Рублев 10-й раз играет 1/4 финала «Большого шлема» – теперь против Синнера. Онлайн

ATP ATP
Андрей Рублев Андрей Рублев
Янник Синнер Янник Синнер
Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

В четвертьфинале Australian Open Андрей Рублев сыграет с четвертой ракеткой мира Янником Синнером. Матч пройдет последним запуском на центральном корте – в районе 13:00 по Москве, но, скорее всего, позже.

 

Готовимся к матчу

Немного важной статистики. Рублев уступает 2:4 в личных встречах – и обе победы он одержал на отказах итальянца.

Для Андрея это будет 10-й четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» – и первые девять он проиграл. Это уникальная статистика, такой больше нет ни у кого в истории мужского тенниса.

Кроме того, по сетке Синнер прошел куда проще – не отдал ни сета. В четвертом круге он уверенно победил Карена Хачанова, хотя тот играл очень классно.

А у Рублева уже два пятисетовых матча, причем после четвертого круга он так устал, что попросил стул для интервью «Евроспорту». Как это скажется сегодня?

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