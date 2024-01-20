Проклятье Рублева – проиграл 9 из 9 четвертьфиналов на «Шлемах». Завтра прервет серию?

Сыграет с Синнером.

Андрей Рублев – единственный теннисист в истории, проигравший первые девять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

Во вторник он проведет десятый – последним запуском (в районе 13:00 по Москве) встретится с четвертой ракеткой мира Янником Синнером. В личных встречах Рублев уступает 2:4 и оценил свои перспективы в этом матче так:

«Янник – один из игроков, которые провели потрясающий сезон в прошлом году. В этом уже показывает прекрасные результаты. Выиграл у меня последний матч. Кажется, меня ждут проблемы».

А пока вспомним предыдущие четвертьфиналы Рублева.

US Open-2017, Рафаэль Надаль – 1:6, 2:6, 2:6

Рублеву тогда было всего 19, и он сам потом не раз говорил, что еще не был готов играть на таком уровне.

US Open-2020, Даниил Медведев – 6:7(6), 3:6, 6:7(5)

В первой партии у Рублева было три сетбола, а под конец матча Медведев жестко просел физически и говорил, что вполне мог не потянуть, если бы Андрей взял тот тай-брейк.

«Ролан Гаррос»-2020, Стефанос Циципас – 5:7, 2:6, 3:6

Рублев подавал на первый сет – но упустил шанс, и после этого Циципас доминировал.

Australian Open-2021, Даниил Медведев – 5:7, 3:6, 2:6

Матч проходил на 30-градусной жаре, и к концу оба выглядели полуживыми. Медведев лучше справился с условиями.

«Ролан Гаррос»-2022, Марин Чилич – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7(10-2)

Чилич до этого выбил с турнира Медведева, а на решающем тай-брейке наколотил больше виннерсов, чем некоторые игроки забивают за весь матч.

US Open-2022, Фрэнсис Тиафу – 6:7(3), 6:7(0), 4:6

Тот US Open был лучшим турниром в жизни американца, и в матче с Рублевым он просто феерил в решающие моменты – забивая мяч за мячом. После этого он чуть не выбил с турнира Карлоса Алькараса, который в итоге взял титул.

Australian Open-2023, Новак Джокович – 1:6, 2:6, 4:6

Без шансов против лучшего игрока в истории.

«Уимблдон»-2023, Новак Джокович – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6

После матча Рублев сказал: «Это мой первый четвертьфинал на «Шлемах», которым я горжусь. Но в то же время я расстроен, потому что каждый раз, когда у меня появлялся маленький, маленький шанс, я был либо слишком зажат, либо недостаточно шел на мяч, либо шел, но немного промахивался. А когда у него возникал малейший шанс, он им пользовался. Всеми шансами».

US Open-2023, Даниил Медведев – 4:6, 3:6, 4:6

Опять матч на дикой жаре, у Рублева ракетка выскальзывала из рук от пота, и он девять раз проиграл подачу, а у Медведева темнело в глазах, и он не видел мяч. При этом у Рублева было много шансов – которые он не реализовал.

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Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Julian Finney