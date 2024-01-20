Проклятье Рублева – проиграл 9 из 9 четвертьфиналов на «Шлемах». Завтра прервет серию?
Сыграет с Синнером.
Андрей Рублев – единственный теннисист в истории, проигравший первые девять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».
Во вторник он проведет десятый – последним запуском (в районе 13:00 по Москве) встретится с четвертой ракеткой мира Янником Синнером. В личных встречах Рублев уступает 2:4 и оценил свои перспективы в этом матче так:
«Янник – один из игроков, которые провели потрясающий сезон в прошлом году. В этом уже показывает прекрасные результаты. Выиграл у меня последний матч. Кажется, меня ждут проблемы».
А пока вспомним предыдущие четвертьфиналы Рублева.
US Open-2017, Рафаэль Надаль – 1:6, 2:6, 2:6
Рублеву тогда было всего 19, и он сам потом не раз говорил, что еще не был готов играть на таком уровне.
US Open-2020, Даниил Медведев – 6:7(6), 3:6, 6:7(5)
В первой партии у Рублева было три сетбола, а под конец матча Медведев жестко просел физически и говорил, что вполне мог не потянуть, если бы Андрей взял тот тай-брейк.
«Ролан Гаррос»-2020, Стефанос Циципас – 5:7, 2:6, 3:6
Рублев подавал на первый сет – но упустил шанс, и после этого Циципас доминировал.
Australian Open-2021, Даниил Медведев – 5:7, 3:6, 2:6
Матч проходил на 30-градусной жаре, и к концу оба выглядели полуживыми. Медведев лучше справился с условиями.
«Ролан Гаррос»-2022, Марин Чилич – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7(10-2)
Чилич до этого выбил с турнира Медведева, а на решающем тай-брейке наколотил больше виннерсов, чем некоторые игроки забивают за весь матч.
US Open-2022, Фрэнсис Тиафу – 6:7(3), 6:7(0), 4:6
Тот US Open был лучшим турниром в жизни американца, и в матче с Рублевым он просто феерил в решающие моменты – забивая мяч за мячом. После этого он чуть не выбил с турнира Карлоса Алькараса, который в итоге взял титул.
Australian Open-2023, Новак Джокович – 1:6, 2:6, 4:6
Без шансов против лучшего игрока в истории.
«Уимблдон»-2023, Новак Джокович – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6
После матча Рублев сказал: «Это мой первый четвертьфинал на «Шлемах», которым я горжусь. Но в то же время я расстроен, потому что каждый раз, когда у меня появлялся маленький, маленький шанс, я был либо слишком зажат, либо недостаточно шел на мяч, либо шел, но немного промахивался. А когда у него возникал малейший шанс, он им пользовался. Всеми шансами».
US Open-2023, Даниил Медведев – 4:6, 3:6, 4:6
Опять матч на дикой жаре, у Рублева ракетка выскальзывала из рук от пота, и он девять раз проиграл подачу, а у Медведева темнело в глазах, и он не видел мяч. При этом у Рублева было много шансов – которые он не реализовал.
У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?
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Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Julian Finney
Во-вторых, может быть, поорать сразу в первом сете, и потом три взять :)
2)Энди Маррей. 11 финалов. 3 победы - 8 поражений. Проиграл все 5 своих финалов АО. Энди тоже очень плохо начинал. 0-4, 1-5, 2-8, но все же взял свой последний Шлем, где ему не встретился никто из бигов, сетка была Кириос-Тсонга-Бердых-Раонич. 3-8. У Даниила чем-то похожа карьера на него, тоже берет немало Мастерсов, высокий рейтинг, часто выходит в финалы Шлемов, но, вот с титулами прямо беда пока, мучится в финалах с бигами.
3)Энди Роддик. 5 финалов. 1 победа - 4 поражения. Проиграл все 3 финала на Уимах.
4-6)Чанг, Иванишевич, Тим. 4 финала. 1 победа - 3 поражения. Горан и Доминик летели 0-3, но, все же взяли свой последний финал.
7-8)Рууд и Тони Рош. 3 финала. 0 побед - 3 поражения.
Надо оговориться, что Тони играл в 1960-е и у него до Открытой Эры в 1965-67 есть титул и 2 финала, т.е. в сумме у него 1 победа - 5 поражений.
Источник: https://dzen.ru/a/ZP7kAbJaY28B25U5
Против Чилича упущенный матч - тогда стоило побеждать, а Рублёв откровенно сдался перед тайбрейком.
Завтра всё покажет игра. Есть стойкое ощущение, что будет то же, что во встрече Алькарас-Зверев на РГ 2022 - Рублёва недооценивают. Хотя по котировкам самый ожидаемый "апсет" во встрече Медведев-Хуркач, в чём есть большие сомнения.
Удивительно что даже отлетающий от топ-10 Карен умудрился за жизнь поймать в 1/4 Кириоса и Корду и их обыграть.
Бердых, Феррер, Гаске, Давыденко, тот же Южный отчасти
С другой стороны смущает то, что Синнер конечно явно в лучших физических кондициях должен подойти к этому четвертьфиналу, ведь он до сих пор не отдал ни одного сета и может сразу же захватить контроль над матчем, а мы всё знаем (да и по этой статье это видно), что бывает с Андреем в таких матчах, когда соперник сразу же берет игру под свой контроль. Это заканчивается поражением в 3 сета и безвольной концовкой.
Но, все же шансы есть и особенно они есть после такого камбэка в 1/8. Плюс - все же нужно учесть, что у Синнера на пути в четвертьфинал по сути был лишь один серьезный соперник и то, Карен сейчас совсем не в той форме, что был на этом же турнире год назад. Поэтому если Андрей не отпустит итальянца вперед с самого начала матча и будет держать удар, то шансы на победу будут повышаться с каждым выигранным геймом.
В спорте мы привыкли к тому, что любая серия рано или поздно заканчивается - надеюсь что и эта серия закончится уже завтра.
Завтра он отметится на экваторе по пути к 20 из 20.
четвертых кругов, четвертьфиналов, полуфиналов и финалов.
Кроме финалов сходу сложно угадать данные ТОПы