С миру по Нитке
Блог

Проклятье Рублева – проиграл 9 из 9 четвертьфиналов на «Шлемах». Завтра прервет серию?

ATP ATP
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Даниил Медведев Даниил Медведев
Новак Джокович Новак Джокович
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
US Open US Open
Уимблдон Уимблдон
Australian Open Australian Open
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Марин Чилич Марин Чилич
Андрей Рублев Андрей Рублев
Теннис Теннис

Сыграет с Синнером.

Андрей Рублев – единственный теннисист в истории, проигравший первые девять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

Во вторник он проведет десятый – последним запуском (в районе 13:00 по Москве) встретится с четвертой ракеткой мира Янником Синнером. В личных встречах Рублев уступает 2:4 и оценил свои перспективы в этом матче так:

«Янник – один из игроков, которые провели потрясающий сезон в прошлом году. В этом уже показывает прекрасные результаты. Выиграл у меня последний матч. Кажется, меня ждут проблемы».

А пока вспомним предыдущие четвертьфиналы Рублева.

US Open-2017, Рафаэль Надаль – 1:6, 2:6, 2:6

Рублеву тогда было всего 19, и он сам потом не раз говорил, что еще не был готов играть на таком уровне.

US Open-2020, Даниил Медведев – 6:7(6), 3:6, 6:7(5)

В первой партии у Рублева было три сетбола, а под конец матча Медведев жестко просел физически и говорил, что вполне мог не потянуть, если бы Андрей взял тот тай-брейк.

«Ролан Гаррос»-2020, Стефанос Циципас – 5:7, 2:6, 3:6

Рублев подавал на первый сет – но упустил шанс, и после этого Циципас доминировал.

Australian Open-2021, Даниил Медведев – 5:7, 3:6, 2:6

Матч проходил на 30-градусной жаре, и к концу оба выглядели полуживыми. Медведев лучше справился с условиями.

«Ролан Гаррос»-2022, Марин Чилич – 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7(10-2)

Чилич до этого выбил с турнира Медведева, а на решающем тай-брейке наколотил больше виннерсов, чем некоторые игроки забивают за весь матч.

US Open-2022, Фрэнсис Тиафу – 6:7(3), 6:7(0), 4:6

Тот US Open был лучшим турниром в жизни американца, и в матче с Рублевым он просто феерил в решающие моменты – забивая мяч за мячом. После этого он чуть не выбил с турнира Карлоса Алькараса, который в итоге взял титул.

Australian Open-2023, Новак Джокович – 1:6, 2:6, 4:6

Без шансов против лучшего игрока в истории.

«Уимблдон»-2023, Новак Джокович – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6

После матча Рублев сказал: «Это мой первый четвертьфинал на «Шлемах», которым я горжусь. Но в то же время я расстроен, потому что каждый раз, когда у меня появлялся маленький, маленький шанс, я был либо слишком зажат, либо недостаточно шел на мяч, либо шел, но немного промахивался. А когда у него возникал малейший шанс, он им пользовался. Всеми шансами».

US Open-2023, Даниил Медведев – 4:6, 3:6, 4:6

Опять матч на дикой жаре, у Рублева ракетка выскальзывала из рук от пота, и он девять раз проиграл подачу, а у Медведева темнело в глазах, и он не видел мяч. При этом у Рублева было много шансов – которые он не реализовал.

У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Julian Finney

Рублев обыграет Синнера?
848 голосов
Да
34%
Андрей Рублев
Нет
66%
Янник Синнер
75 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По сути только Чилича мог пройти, Тиафу пиковал тогда. А так результаты закономерны.
+29
0
+29
Во-первых, хорошей игры Андрею!

Во-вторых, может быть, поорать сразу в первом сете, и потом три взять :)
+27
-1
+26
Если Синнер сыграет на уровне матча с Кареном, то Андрея спасёт только чудо. Как бы не хотелось, но юбилей завтра, скорее всего будем «отмечать»
+22
0
+22
Просто Рубль является одним из сильнейших среди теннисистов второй волны при этом значительно слабее топов. Поэтому он имеет возможность регулярно выходить в четвертьфинал, где он, как правило, в одну калитку уступает очередному топу. Его шанс в том, что бы до этой стадии уже выбили игрока топ уровня, типа как Тиафу на US Open-2022. Синнер это не тот случай.
+15
0
+15
обращает внимание, что в 9 матчах он взял всего 3 сета. ну Синнер очевидный фаворит по нынешней форме, очень удивлюсь победе Рублева
+13
0
+13
Ответ statistic5
интересно бы глянуть ТОП-5 неудачников каждой стадии ТБШ: четвертых кругов, четвертьфиналов, полуфиналов и финалов. Кроме финалов сходу сложно угадать данные ТОПы
1)Лендл. 19 финалов. 8 побед - 11 поражений. Проиграл оба своих финала Уима, 5 из 8 финалов ЮСО. Человека с 8 Шлемами сложно назвать "неудачником", но среди первых 11 игроков по числу финалов(Лендл-4, уступает только биг-3!) отрицательная разница только у него. Более того, по ходу карьеры у него было 0-4 и 1-6 по победам-поражениям в финалах. Тем не менее, он все же переломил ситуацию и во второй половине имеет хорошие 7-5, в итоге вышел на 8-11.

2)Энди Маррей. 11 финалов. 3 победы - 8 поражений. Проиграл все 5 своих финалов АО. Энди тоже очень плохо начинал. 0-4, 1-5, 2-8, но все же взял свой последний Шлем, где ему не встретился никто из бигов, сетка была Кириос-Тсонга-Бердых-Раонич. 3-8. У Даниила чем-то похожа карьера на него, тоже берет немало Мастерсов, высокий рейтинг, часто выходит в финалы Шлемов, но, вот с титулами прямо беда пока, мучится в финалах с бигами.

3)Энди Роддик. 5 финалов. 1 победа - 4 поражения. Проиграл все 3 финала на Уимах.

4-6)Чанг, Иванишевич, Тим. 4 финала. 1 победа - 3 поражения. Горан и Доминик летели 0-3, но, все же взяли свой последний финал.

7-8)Рууд и Тони Рош. 3 финала. 0 побед - 3 поражения.

Надо оговориться, что Тони играл в 1960-е и у него до Открытой Эры в 1965-67 есть титул и 2 финала, т.е. в сумме у него 1 победа - 5 поражений.

Источник: https://dzen.ru/a/ZP7kAbJaY28B25U5
+6
0
+6
Рубль словно тоттенхэм. (Говном ты не был, но и до вершин не добрался)
+6
-2
+4
Ответ Andy93
C Чиличем и Тиафу были шансы. Отсальные встречи без шансов для Андрея - просто уровень оппонента выше. Завтра боюсь из этой же серии, но Андрюха растет, так что будем надеяться. Удивительно что даже отлетающий от топ-10 Карен умудрился за жизнь поймать в 1/4 Кириоса и Корду и их обыграть.
C Тиафо как раз все шансы остались на бумаге - американец, как и сказано в тексте, играл блестяще, а Рублёв едва не плакал - то есть по игре шансов там не было никаких.
Против Чилича упущенный матч - тогда стоило побеждать, а Рублёв откровенно сдался перед тайбрейком.
Завтра всё покажет игра. Есть стойкое ощущение, что будет то же, что во встрече Алькарас-Зверев на РГ 2022 - Рублёва недооценивают. Хотя по котировкам самый ожидаемый "апсет" во встрече Медведев-Хуркач, в чём есть большие сомнения.
+4
0
+4
C Чиличем и Тиафу были шансы. Отсальные встречи без шансов для Андрея - просто уровень оппонента выше. Завтра боюсь из этой же серии, но Андрюха растет, так что будем надеяться.
Удивительно что даже отлетающий от топ-10 Карен умудрился за жизнь поймать в 1/4 Кириоса и Корду и их обыграть.
+3
0
+3
Ответ МОН66
согласен полностью синий и карась уже сейчас сильнее медя и рубля...
Особенно это было показательно Юсе где Алькатраса прожарил Медведь, а вместо Зиннера играл подаван.
+4
-1
+3
даст Бог, Рублев даст Бой (и обыграет оппонента))
+4
-1
+3
Ответ Booligan
Кроме Тиафу все соперники сильнее на любом покрытии, с Чиличем лотерея была, не более чем совпадение.
Тиафу в суперформе тогда был и вряд ли уступил кому-то из его предыдущих соперников.
+2
0
+2
на бумаге Синнер фаворит, но хочется, чтобы он в этот день встал не с той ноги, а Рубль наоборот показал лучшую версию себя
+3
-1
+2
Ответ Соловьёв А.А.
Если Синнер сыграет на уровне матча с Кареном, то Андрея спасёт только чудо. Как бы не хотелось, но юбилей завтра, скорее всего будем «отмечать»
Да Андрей и сам на нормальном уровне сыграл свой матч
+2
0
+2
Чтобы проиграть десять четвертьфиналов ТБШ, надо в них сначала попасть. А это уже очень хорошо.
+2
0
+2
Ответ "Зенит-Газпром"
Сколько минувших дней прошло? Год,? Век? Миллениум?
хорошо если ты такой упертый фан поставь на победу в ао на медя любую сумму я тебе 10кратным отвечаю на рубля 25.....
+2
0
+2
Синнер = более умная версия Рублева. Обыграть его для Андрея непосильная задача.
+2
0
+2
Завтра серия закончится, скриньте
+2
0
+2
Ответ viktorpavlov70
Просто Рубль является одним из сильнейших среди теннисистов второй волны при этом значительно слабее топов. Поэтому он имеет возможность регулярно выходить в четвертьфинал, где он, как правило, в одну калитку уступает очередному топу. Его шанс в том, что бы до этой стадии уже выбили игрока топ уровня, типа как Тиафу на US Open-2022. Синнер это не тот случай.
Что-то похожее было во времена БИГ-4:
Бердых, Феррер, Гаске, Давыденко, тот же Южный отчасти
+2
0
+2
С одной стороны Андрей проводит очень хороший турнир - у него была сложная сетка с самого первого матча: все мы видели как феерил бразилец и на что он способен на кураже, во втором круге пусть и не в форме, но всё же не самый простой для игры на харде Юбэнкс, затем Корда, который уже второй год в Австралии показывает неплохой теннис и наконец Де Минор, который начал год просто ударнейшим образом. И именно матч с австралийцем вселил в меня уверенность, что у Андрея в этот раз может получиться, потому что во-первых он смог перемолоть этого защитного берсерка, уступая 1-2 по сетам, не расклеился окончательно. Во-вторых удивлял стабильностью и терпением в долгих, агрессивных ралли на высоких скоростях. Это как раз то, что может принести успех в матче с Синнером - сочетание агрессии и стабильности.

С другой стороны смущает то, что Синнер конечно явно в лучших физических кондициях должен подойти к этому четвертьфиналу, ведь он до сих пор не отдал ни одного сета и может сразу же захватить контроль над матчем, а мы всё знаем (да и по этой статье это видно), что бывает с Андреем в таких матчах, когда соперник сразу же берет игру под свой контроль. Это заканчивается поражением в 3 сета и безвольной концовкой.

Но, все же шансы есть и особенно они есть после такого камбэка в 1/8. Плюс - все же нужно учесть, что у Синнера на пути в четвертьфинал по сути был лишь один серьезный соперник и то, Карен сейчас совсем не в той форме, что был на этом же турнире год назад. Поэтому если Андрей не отпустит итальянца вперед с самого начала матча и будет держать удар, то шансы на победу будут повышаться с каждым выигранным геймом.

В спорте мы привыкли к тому, что любая серия рано или поздно заканчивается - надеюсь что и эта серия закончится уже завтра.
+2
0
+2
Ответ Evil Man
Завтра юбилей будет отмечать. 0 выигранных личек у Синнера, при условии доигранного матча
согласен полностью синий и карась уже сейчас сильнее медя и рубля...
+7
-5
+2
Ответ МОН66
дела давно минувших дней, посмотри у кого он из молодых конкурентов в прошлом сезоне в решающем матче выиграл- 0...
Сколько минувших дней прошло? Год,? Век? Миллениум?
+1
0
+1
А разве быть рекордсменом плохо?
Завтра он отметится на экваторе по пути к 20 из 20.
+2
-1
+1
интересно бы глянуть ТОП-5 неудачников каждой стадии ТБШ:
четвертых кругов, четвертьфиналов, полуфиналов и финалов.
Кроме финалов сходу сложно угадать данные ТОПы
+1
0
+1
Не знаю, может быть мне показалось, но есть подозрение, что Рубль заиграл получше с конца прошлого года, несмотря на фиаско на итоговом. И еще, вдруг все-таки Фриц рванет Джоковича в пяти сетах ))
+1
0
+1
Завтра юбилей будет отмечать. 0 выигранных личек у Синнера, при условии доигранного матча
+5
-4
+1
Ответ Evil Man
Завтра юбилей будет отмечать. 0 выигранных личек у Синнера, при условии доигранного матча
Да, но все равно уважение за то, что продрался к Синнеру через очень непростую сетку. Доказал свой уровень, но ТОП-4 все же повыше. Во всех четвертьфиналах или топовые соперники были у Андрея, или в прекрасной форме, как Тиафу или Циципас. Да и Чилич чемпион и финалист ТБШ, хотя по счету там было реальнее всего.
+1
0
+1
Ответ Kazanest
По сути только Чилича мог пройти, Тиафу пиковал тогда. А так результаты закономерны.
Согласен. Это даже не прокльятье, а всё ещё текущий потолок. И хотелось бы, чтобы Синнера прошёл, но прям не верится. Просто у мужчин на таких стадиях меньше случайных персонажей, чтобы вот прям повезло на такой стадии с соперником.
+1
0
+1
Ответ S1ash
Рубль словно тоттенхэм. (Говном ты не был, но и до вершин не добрался)
Но в отличии от Тотенхэма, он свой кубок Англии (см. мастер) взял
+1
0
+1
Желаю Андрею держать себя в руках и меньше делать не вынужденных ошибок а так ждём победы и спортивной удачи!!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий