Медведев капризничал, орал, кидал ракетку – но ушел с 0:2 по сетам. В 3:40 утра

Камбэк.

В этом году Australian Open начался в воскресенье, а не в понедельник. Турнир продлили на день, потому что матчи стали длиннее, организаторы якобы «прислушались к отзывам игроков и болельщиков», и такое нововведение позволит «свести к минимуму поздние окончания матчей».

Несмотря на это, Даниил Медведев и Эмиль Руусувуори доиграли второй круг в 3:40 утра. Им не хватило всего 53 минут до рекорда всех времен – в 2008-м Ллейтон Хьюитт и Маркос Багдатис закончили в 4:33.

На два матча дневной сессии на центральном корте Australian Open выделено семь часов – но в четверг в них не уложились. В итоге вечерняя сессия началась не в 19:00 по местному времени, а в районе 20. И там в первом матче Елена Рыбакина и Анна Блинкова играли почти три часа.

В результате Медведев и Руусувуори стартовали только в 23:17. И потом рубились почти четыре с половиной часа и Даниил третий раз в карьере ушел с 0:2 по партиям – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.

***

Медведев очень долго искал равновесие.

Как он сам рассказал после матча, на корт он уже вышел немного уставшим – потому что перед ним женщины больше получаса играли тай-брейк, и ему пришлось несколько раз разминаться.

Кроме того, поскольку матч начался поздно, условия постоянно менялись. Становилось прохладнее, это влияло на поведение мяча – и Медведев никак не мог подстроиться. Опять же, его слова: «Я перепробовал 55 ракеток с разными натяжками . И наконец нашел ту, которой, как мне показалось, играл лучше».

А пока он не нашел ту ракетку, в игре была куча проблем.

Сначала слишком много ошибался. А если не ошибался, играл слишком пассивно и давал сопернику время на построение атак. И Руусувуори этим пользовался, атаковал блестяще.

Что-то проклевываться в игре Медведева начало в середине второго сета. Он наконец нашел баланс между стабильностью и давлением, поймал нужную интенсивность, чтобы двигать Руусувуори, не давать ему легких мячей.

Но появилась другая проблема. И во втором, и в третьем, и в четвертом сетах Даниил в какой-то момент сбавлял эту интенсивность и впускал финна обратно в игру. Во втором он не подал на партию – и в итоге Руусувуори провел волшебный тай-брейк.

В третьем Медведев вел 4:1 с двумя брейками и 40:15 на подаче – но в итоге чуть не упустил преимущество. При счете 4:3 у Эмиля был брейк-пойнт, который Даниил отыграл подачей.

В четвертой партии россиянин вел с брейком, но потом в одном гейме бросил три сомнительных дропшота – и пришлось играть тай-брейк. На котором Медведев был великолепен.

А вот в пятом сете мы уже увидели классического Даниила. Который, с одной стороны, непробиваемая стена (всего четыре невынужденных ошибки), а с другой – может и резко атаковать.

Это было блестяще.

***

Другая область, в которой Медведев никак не мог найти баланс, – отношения с ложей. Тут все было классически.

Когда что-то не получалось, он показывал саркастические большие пальцы.

Он кричал и махал руками.

Он возмущался.

Особенно смешно было смотреть на эти возмущения с комментариями Тима Хенмэна: «Ты пробил в сетку. Бей выше. Бей над сеткой. Что еще они тебе могут подсказать?»

Один раз он бросил ракетку.

Выплески были настолько частыми и внезапными, что тренер Медведева Жиль Сервара в какой-то момент стал его умолять.

И только после камбэка они оба наконец улыбнулись.

***

В третьем круге у Медведева будет Феликс Оже-Альяссим – против которого в 2022-м он тоже ушел с 0:2 по сетам на Australian Open. Да еще и матчбол отыграл.

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Фото: East News/Dubreuil Corinne/ABACA, Anthony WALLACE / AFP