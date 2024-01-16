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Медведев капризничал, орал, кидал ракетку – но ушел с 0:2 по сетам. В 3:40 утра

Australian Open Australian Open
ATP ATP
Даниил Медведев Даниил Медведев
Эмиль Руусувуори Эмиль Руусувуори
Теннис Теннис

Камбэк.

В этом году Australian Open начался в воскресенье, а не в понедельник. Турнир продлили на день, потому что матчи стали длиннее, организаторы якобы «прислушались к отзывам игроков и болельщиков», и такое нововведение позволит «свести к минимуму поздние окончания матчей».

Несмотря на это, Даниил Медведев и Эмиль Руусувуори доиграли второй круг в 3:40 утра. Им не хватило всего 53 минут до рекорда всех времен – в 2008-м Ллейтон Хьюитт и Маркос Багдатис закончили в 4:33.

На два матча дневной сессии на центральном корте Australian Open выделено семь часов – но в четверг в них не уложились. В итоге вечерняя сессия началась не в 19:00 по местному времени, а в районе 20. И там в первом матче Елена Рыбакина и Анна Блинкова играли почти три часа.

В результате Медведев и Руусувуори стартовали только в 23:17. И потом рубились почти четыре с половиной часа и Даниил третий раз в карьере ушел с 0:2 по партиям – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.

***

Медведев очень долго искал равновесие.

Как он сам рассказал после матча, на корт он уже вышел немного уставшим – потому что перед ним женщины больше получаса играли тай-брейк, и ему пришлось несколько раз разминаться.

Кроме того, поскольку матч начался поздно, условия постоянно менялись. Становилось прохладнее, это влияло на поведение мяча – и Медведев никак не мог подстроиться. Опять же, его слова: «Я перепробовал 55 ракеток с разными натяжками. И наконец нашел ту, которой, как мне показалось, играл лучше».

А пока он не нашел ту ракетку, в игре была куча проблем.

Сначала слишком много ошибался. А если не ошибался, играл слишком пассивно и давал сопернику время на построение атак. И Руусувуори этим пользовался, атаковал блестяще.

Что-то проклевываться в игре Медведева начало в середине второго сета. Он наконец нашел баланс между стабильностью и давлением, поймал нужную интенсивность, чтобы двигать Руусувуори, не давать ему легких мячей.

Но появилась другая проблема. И во втором, и в третьем, и в четвертом сетах Даниил в какой-то момент сбавлял эту интенсивность и впускал финна обратно в игру. Во втором он не подал на партию – и в итоге Руусувуори провел волшебный тай-брейк.

В третьем Медведев вел 4:1 с двумя брейками и 40:15 на подаче – но в итоге чуть не упустил преимущество. При счете 4:3 у Эмиля был брейк-пойнт, который Даниил отыграл подачей.

В четвертой партии россиянин вел с брейком, но потом в одном гейме бросил три сомнительных дропшота – и пришлось играть тай-брейк. На котором Медведев был великолепен.

А вот в пятом сете мы уже увидели классического Даниила. Который, с одной стороны, непробиваемая стена (всего четыре невынужденных ошибки), а с другой – может и резко атаковать.

Это было блестяще.

***

Другая область, в которой Медведев никак не мог найти баланс, – отношения с ложей. Тут все было классически.

Когда что-то не получалось, он показывал саркастические большие пальцы.

Он кричал и махал руками.

Он возмущался.

Особенно смешно было смотреть на эти возмущения с комментариями Тима Хенмэна: «Ты пробил в сетку. Бей выше. Бей над сеткой. Что еще они тебе могут подсказать?»

Один раз он бросил ракетку.

Выплески были настолько частыми и внезапными, что тренер Медведева Жиль Сервара в какой-то момент стал его умолять.

И только после камбэка они оба наконец улыбнулись.

***

В третьем круге у Медведева будет Феликс Оже-Альяссим – против которого в 2022-м он тоже ушел с 0:2 по сетам на Australian Open. Да еще и матчбол отыграл.

16 матчболов, 22:20 на чемпионском тай-брейке. Победа Блинковой над Рыбакиной – это безумие!

Безумный камбэк Медведева, безумный тай-брейк Блинковой, безумные развязки Зверева и Рууда. Главное в четверг на Australian Open

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Фото: East News/Dubreuil Corinne/ABACA, Anthony WALLACE / AFP

66 комментариев
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Даня насмотрелся матча Блинковой и решил добавить болельщикам новых эмоций от своей победы.
+60
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+59
Ответ Франк Небо
Концовка лучше чем в Игре престолов
Так про многое можно сказать
+40
0
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Ответ maksim shavkun
Почему не показали тренера перед в момент когда он улыбается
Да, у Жиля такая мимика была. Чистое золото
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0
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Почему не показали тренера перед в момент когда он улыбается
+37
0
+37
Он просто контент делает, чтоб не скучно было
+26
-2
+24
Медведеву крупно повезло, что когда он бросил ракетку, она отскочила внутрь корта. Если бы она отскочила наружу, где сидели охранники, он получил бы не warning code violation и небольшой штраф, а дефолт и максимальный штраф.
+24
-2
+22
Сетка у Дани дальше: Феликс-Димитров-Хуркач(если не путаю)-Карась-финал. Давно такой жести не помню
+20
-1
+19
Медведев, пощади, не надо такого в матче с Феликсом
+21
-2
+19
Ответ goodloser
Медведеву крупно повезло, что когда он бросил ракетку, она отскочила внутрь корта. Если бы она отскочила наружу, где сидели охранники, он получил бы не warning code violation и небольшой штраф, а дефолт и максимальный штраф.
Дык он в городки играл)) В баночки точно попал, обе сбил))
+20
-1
+19
Там ещё очень смешно было с судьей и шнурками, тот аж с вышки спустился и был готов самостоятельно их завязать)))
+16
-1
+15
Концовка лучше чем в Игре престолов
+15
-3
+12
В первом сете было всё было плохо, разве что приём работал. Финн ничего не отдавал, Медведев ничего не мог забрать. Это очень похоже на отсутствие ритма из-за того, что ничего не играл до АО. Просто не мог найти свои обычные удары, подача сбоила.

В итоге просто адаптировался, нашёл нужные ощущения, начал попадать свои удары. В игре ничего при этом не поменялось по структуре. В конце уже финн перестал успевать (Медведев всю игру двигал мяч, это дало результат).
+10
0
+10
Ответ goodloser
Медведеву крупно повезло, что когда он бросил ракетку, она отскочила внутрь корта. Если бы она отскочила наружу, где сидели охранники, он получил бы не warning code violation и небольшой штраф, а дефолт и максимальный штраф.
Согласен, и у меня сразу эта же мысль мелькнула.
+10
-1
+9
Ответ Booligan
Почти любой фильм лучше, чем игра престолов. Даже если там Харатьян
Особенно, если там Харатьян!
+8
0
+8
Ответ Франк Небо
Концовка лучше чем в Игре престолов
Почти любой фильм лучше, чем игра престолов. Даже если там Харатьян
+15
-7
+8
На его игру смотреть невозможно.
+15
-8
+7
Думаю зрители пришедшие на весь день точно надолго запонят сегодняшние матчи
+7
0
+7
Жаль, что такой матч начался поздно, но браво той австралийской публике, которая осталась на трибунах, заряд эмоций получили тоже)
+7
0
+7
Посмеялся от души, и текст, и гифки качественные. Спортс, ну можете же, когда хотите!
+6
0
+6
Городки на корте.
+7
-1
+6
всего пяти минут, я бы понял, но всего 53 минут - бугагашечки
+5
0
+5
Ответ Александр Трифон0в
Жаль что игрок с таким недостойным поведением не получает достойного наказания
Не, финн нормально играл))
+7
-3
+4
Эмиль играл очень мощно, хорошая проверка
+4
0
+4
Классический Даня. Но как бы не водохся к решающим матчам. Одно радует, что ни у кого из фаворитов не было лёгких матчей.
+4
0
+4
"Медведев кидал ракетку"

хохочусь над комментариями на реддите:

Спикер 1: It’s hilarious how this sub reacts to behavior like this compared to if, say, Kyrgios did this. Hell even if a random top 100 player did this they’d get roasted and called a bad sportsman on here.

Спикер 2 в ответ: This is nothing. If Rublev would have done this people would have formed a line to blow him
+4
0
+4
Как же его будет не хватать, когда он уйдёт
+6
-2
+4
Пижон Медведев, откочил в этот раз.
+5
-1
+4
Чистый троль. Отличный перфоманс. Отдельное искусство приступить к просмотру этого хеппенинга с пятого сета
+5
-1
+4
Молодец, после таких матчей его будут бояться даже при счёте 6:0 6:0 5:0 не в его пользу))
+6
-3
+3
Смотреть на него еще то удовольствие
+6
-3
+3
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