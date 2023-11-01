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Теннисисты против мячей – и того, что их постоянно меняют. Почему это проблема? И как Джокович ее решает?

Даниил Медведев Даниил Медведев
Новак Джокович Новак Джокович
Стэн Вавринка Стэн Вавринка
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Грег Руседски Грег Руседски
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Главные дебаты 2023-го.

Когда во время итогового турнира WTA глава организации Стив Саймон написал теннисисткам письмо в ответ на их многочисленные претензии, одним из пунктов в нем было то, что организация начнет обсуждать проблему мячей.

Весь сезон разные игроки во главе с Даниилом Медведевым обсуждали и осуждали их качество.

Многие связывают проблему с тем, что большинство турниров используют мячи из категории extra duty – у них более жесткий ворс, чем у обычных. И когда он распушается от воздействия струн при ударах, мячи становятся больше и кажутся тяжелее.

Такие мячи стали использовать, чтобы сделать розыгрыши длиннее – потому что они считаются более зрелищными. Но потенциально постоянная игра такими мячами может привести к травмам. О чем говорил, например, тот же Медведев: «Даже во время тренировки ударяешь по мячу 10 раз и чувствуешь, как он становится все больше, больше и больше. А для плеча, локтя и запястья это вообще очень плохо. <…> Я не хочу, чтобы у меня болело плечо всю оставшуюся жизнь».

Есть и другая проблема – на разных турнирах мячи разные. А постоянные смены – это опасно

Но к концу сезона уже было больше разговоров не о качестве мячей, а о том, что они постоянно меняются от турнира к турниру.

Об этом много говорил трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка. Например, он писал: «ATP, не могу поверить, что в 2023 году это все еще происходит.

4 недели, 4 разных мяча 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. Когда турниры начнут прислушиваться к игрокам?? #профилактикатравм».

Чуть ранее он поддержал 180-ю ракетку мира Зизу Бергса, который тоже указывал, что постоянная смена мячей приводит к травмам: «Многие игроки травмируют запястья, но, наверное, это можно было бы предотвратить, если бы мячи не меняли каждую неделю».

Тогда в дело вступил и №10 рейтинга Тэйлор Фриц: «Из-за смены мячей у меня с начала американской серии проблемы с запястьем. За три недели у нас было три разных мяча».

Даже 20-летний Бен Шелтон уже столкнулся с проблемами. Перед «Мастерсом» в Париже он написал: «Обычно у меня нет проблем с рукой, но это пятый турнир подряд с новыми мячами. На этой неделе я точно что-то чувствую».

В WTA мячами тоже недовольны. Например, Паула Бадоса поддержала коллег мужчин и указала на то, что это не только их проблема: «К сожалению, это касается не только ATP... У нас в WTA уже много лет те же проблемы. Нужны изменения в обоих турах».

Обстоятельнее всех по теме мячей высказался Новак Джокович – один из двух основателей независимой организации игроков PTPA. Во время «Мастерса» в Париже он комментировал ситуацию:

«Конечно, я видел, что все больше игроков говорят о мячах, которые используют на разных турнирах. Себастьян Корда, с которым я сегодня тренировался, сказал, что это пятый турнир подряд с разными мячами. Эта непоследовательность – проблема, именно на это жалуются игроки, включая меня. В вопросе мячей нужна большая стабильность, чтобы мы избегали проблем с запястьями, локтями и плечами».

Джокович пошел дальше просто жалоб и обсудил ситуацию с руководством ATP – президентом Андреа Гауденци и генеральным директором Массимо Кальвелли. По его словам, подвижки есть: «По-моему, они понимают, с какими проблемами столкнулись игроки, о чем они говорят. Как я понял, скоро будут заседания совета директоров, на котором они будут обсуждать разные варианты.

В целом для игроков было бы хорошо, чтобы была стабильность. То есть, например, грунтовый сезон перед «Ролан Гаррос» играть одним мячом. И на других покрытиях, на других отрезках сезона. Надеюсь, так получится».

Сейчас у ATP есть официальный мяч – Dunlop AO, который используют на Australian Open. Но в целом турниры не обязаны его использовать – у каждого есть право самостоятельно договариваться с производителями. И это одна из ключевых проблем – ограничения могут нарушить работу всей этой экосистемы, подавить конкуренцию и ухудшить условия, на которых турниры сотрудничают с изготовителями мячей.

Джокович это прекрасно понимает: «Конечно, все это непросто, потому что нужно думать о турнирах, брендах, заводах, которыми владеют бренды или третьи стороны. Замешаны очень много разных элементов, которые нужно обсуждать с коммерческой точки зрения.

Но понятно, что игроки больше думают не о коммерческой стороне, а о функциональной и о том, что для нас важно с точки зрения предотвращения травм».

Почему частая смена мячей – проблема?

Потому что все они немного разные. Правила регламентируют параметры, которым они должны соответствовать, но все это диапазоны. И в этих диапазонах мячи различаются.

Наибольшую нагрузку запястье, локти и плечи игроки испытывают в момент удара – когда ракетка касается мяча. Теннисистам нужно время, чтобы адаптироваться к мячу и конкретной нагрузке, с которой они столкнутся. А потом делать это снова уже на другом турнире. И на другом турнире. И на другом турнире.

С учетом того, насколько игроки чувствительны к любым изменениям, это становится проблемой. И если добавить сюда замедление мячей и кортов – которое приводит к тому, что для успеха в розыгрыше бить нужно сильнее, – это становится серьезной проблемой.

Например, Крейг Бойнтон, тренер Хуберта Хуркача, рассуждал: «В туре есть мячи, которыми играть нельзя. Они просто недостаточно хорошие.

И я видел, как ребята приезжают на следующий турнир, и у них проблемы с руками и плечами. Это влияет на их способность тренироваться. А им нужно привыкать к совершенно другому мячу. Это может иметь очень серьезный эффект».

О серьезности последствий говорил экс-восьмая ракетка мира Марди Фиш, у которого появились перманентные повреждения руки: «У меня каждый день проблемы из-за того, что я неделю за неделей играл мячами разного веса. Теперь мне нужно 15 минут разминаться, чтобы просто покидать бейсбольный мяч с сыном».

А финалист US Open-1997 Грег Руседки говорил, что унификацию мячей обсуждали еще во времена его карьеры: «30 лет назад уже шли те же дискуссии. И у проблемы есть решение – у мячей должен быть одинаковый ворс, внутреннее давление и вес. Но у турниров разные спонсоры».

И если в этом году обострились обсуждения качества и скорости мячей, то разговоры о проблеме их постоянной смены действительно шли более-менее всегда.

***

Сейчас и ATP, и WTA обещали игрокам подумать, как можно решить этот вопрос. Очень интересно, к чему они придут.

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Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Kirk Irwin, Cameron Spencer, Mark Brake, Fran Santiago

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