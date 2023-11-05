Димитров провел великий турнир в Париже – но Джокович довел его до слез. Это история всей карьеры

Жизнь в эпоху гигантов.

У Григора Димитрова очень интересная карьерная траектория. Он пришел в тур и сразу получил прозвище «Малыш Федерер» – во многом из-за одноручного бэкхенда, но еще и из-за огромного таланта.

Достижения Федерера ему не покорились – он даже близко к ним не подобрался. И стал одним из главный олицетворений «Потерянного поколения», группы молодых игроков, которые должны были смещать Федерера, Надаля и Джоковича, но успели состариться раньше, чем поколебали доминирование величайших.

Но в 2017-м уже взрослый Григор воспользовался проблемами гигантов и провел лучший сезон в карьере – сначала выиграл свой единственный «Мастерс», потом взял итоговый турнир и побывал третьей ракеткой мира.

Сейчас Димитров уже не тот смазливый юноша, который должен был стать великим. Волосы на голове немного поредели, и есть ощущение, что в щетине уже пробивается седина. Но в этом году он переживает один из лучших периодов на корте. И турнир в Париже, возможно, был лучшим в его карьере.

За эту неделю у болгарина не было ни одного соперника, которого он был бы обязан побеждать. А в большинстве матчей он вообще не был фаворитом.

В первом круге он прошел №22 в мире Лоренцо Музетти. А во втором блестяще разобрался с Даниилом Медведевым, замучив его резаками, выходами к сетке и невероятной обороной.

Дальше у него был всегда опасный Александр Бублик, а в четвертьфинале – №11 Хуберт Хуркач, только что выигравший «Мастерс» в Шанхае и боровшийся за итоговый турнир. Поляка Григор прошел в трех сетах.

В полуфинале – №7 Стефанос Циципас, возрождающийся после кризиса. Грек вел у Димитрова 5:1 в личных встречах, но Димитров и тут справился – на решающем тай-брейке. И это было абсолютное великолепие. Циципас швырял в него пушечные форхенды, летел к сетке – и получал обводку за обводкой. Справа, слева, как угодно.

И важно, что, например, Медведева и Циципаса он обыграл совершенно по-разному. С первым он хитрил, терпел, использовал весь свой арсенал. Со вторым он просто боролся в откровенных перестрелках на задней линии.

После полуфинала Димитров выдал и очень мудрое интервью, в котором он рассуждал о пути в последние годы:

«Я хочу выигрывать или проигрывать на своих условиях. Это возвращает меня к мысли о том, что все происходящее в моей жизни на корте и за его пределами устроено так же. Я сам контролирую свое отношение к жизни и не хочу жалеть о прошедших годах. Я не хочу переживать, что упустил возможности. Упустил ли я какие-то? Да, конечно, слишком много. Совершал ли я ошибки? Да, слишком много.

Наступает момент, когда ты такой: «Ладно, буду принимать все, что на меня свалилось, все, с чем пришлось столкнуться, и жить дальше. Будет еще один шанс. Поэтому, когда такой шанс появится, постарайся его использовать». Вот я и пытаюсь дать себе шанс».

Шанс Димитров себе дал, но в финале его ждал Новак Джокович. Итог получился уже привычным – двухсетовая победа серба (6:4, 6:3) без особых шансов для болгарина. Новак повел 12:1 в личке и взял 40-й «Мастерс», обновив собственный рекорд.

По ходу турнира у Димитрова были интересные рассуждения на тему того, что пик его карьеры пришелся на эпоху Большой тройки:

«Знаете что? Я очень рад, что жил в эту эпоху. Я со всеми ними играл и всех побеждал. Конечно, они побеждали меня в 10 раз больше, но я все равно стал частью этой группы в истории тенниса, и это были одни из самых прекрасных лет в истории нашего спорта. Мне повезло, что я жил в один из лучших периодов в истории тенниса».

Очевидно, что Димитров сейчас как никогда мудр и зрел. Очевидно, что он старается изо всех сил, чтобы сделать карьеру максимально успешной. Очевидно, что он принимает обстоятельства.

Но после поражения он все равно плакал.

Как плакали, плачут и будут плакать ребята из трех поколений, которым, наверное, все же не повезло попасть под величайших игроков в истории.

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Фото: East News/Valentin Izzo / Hans Lucas via AFP; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos