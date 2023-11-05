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Димитров провел великий турнир в Париже – но Джокович довел его до слез. Это история всей карьеры

Новак Джокович Новак Джокович
Григор Димитров Григор Димитров
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Жизнь в эпоху гигантов.

У Григора Димитрова очень интересная карьерная траектория. Он пришел в тур и сразу получил прозвище «Малыш Федерер» – во многом из-за одноручного бэкхенда, но еще и из-за огромного таланта.

Достижения Федерера ему не покорились – он даже близко к ним не подобрался. И стал одним из главный олицетворений «Потерянного поколения», группы молодых игроков, которые должны были смещать Федерера, Надаля и Джоковича, но успели состариться раньше, чем поколебали доминирование величайших.

Но в 2017-м уже взрослый Григор воспользовался проблемами гигантов и провел лучший сезон в карьере – сначала выиграл свой единственный «Мастерс», потом взял итоговый турнир и побывал третьей ракеткой мира.

Сейчас Димитров уже не тот смазливый юноша, который должен был стать великим. Волосы на голове немного поредели, и есть ощущение, что в щетине уже пробивается седина. Но в этом году он переживает один из лучших периодов на корте. И турнир в Париже, возможно, был лучшим в его карьере.

За эту неделю у болгарина не было ни одного соперника, которого он был бы обязан побеждать. А в большинстве матчей он вообще не был фаворитом.

В первом круге он прошел №22 в мире Лоренцо Музетти. А во втором блестяще разобрался с Даниилом Медведевым, замучив его резаками, выходами к сетке и невероятной обороной.

Дальше у него был всегда опасный Александр Бублик, а в четвертьфинале – №11 Хуберт Хуркач, только что выигравший «Мастерс» в Шанхае и боровшийся за итоговый турнир. Поляка Григор прошел в трех сетах.

В полуфинале – №7 Стефанос Циципас, возрождающийся после кризиса. Грек вел у Димитрова 5:1 в личных встречах, но Димитров и тут справился – на решающем тай-брейке. И это было абсолютное великолепие. Циципас швырял в него пушечные форхенды, летел к сетке – и получал обводку за обводкой. Справа, слева, как угодно.

И важно, что, например, Медведева и Циципаса он обыграл совершенно по-разному. С первым он хитрил, терпел, использовал весь свой арсенал. Со вторым он просто боролся в откровенных перестрелках на задней линии.

После полуфинала Димитров выдал и очень мудрое интервью, в котором он рассуждал о пути в последние годы:

«Я хочу выигрывать или проигрывать на своих условиях. Это возвращает меня к мысли о том, что все происходящее в моей жизни на корте и за его пределами устроено так же. Я сам контролирую свое отношение к жизни и не хочу жалеть о прошедших годах. Я не хочу переживать, что упустил возможности. Упустил ли я какие-то? Да, конечно, слишком много. Совершал ли я ошибки? Да, слишком много.

Наступает момент, когда ты такой: «Ладно, буду принимать все, что на меня свалилось, все, с чем пришлось столкнуться, и жить дальше. Будет еще один шанс. Поэтому, когда такой шанс появится, постарайся его использовать». Вот я и пытаюсь дать себе шанс».

Шанс Димитров себе дал, но в финале его ждал Новак Джокович. Итог получился уже привычным – двухсетовая победа серба (6:4, 6:3) без особых шансов для болгарина. Новак повел 12:1 в личке и взял 40-й «Мастерс», обновив собственный рекорд.

По ходу турнира у Димитрова были интересные рассуждения на тему того, что пик его карьеры пришелся на эпоху Большой тройки:

«Знаете что? Я очень рад, что жил в эту эпоху. Я со всеми ними играл и всех побеждал. Конечно, они побеждали меня в 10 раз больше, но я все равно стал частью этой группы в истории тенниса, и это были одни из самых прекрасных лет в истории нашего спорта. Мне повезло, что я жил в один из лучших периодов в истории тенниса».

Очевидно, что Димитров сейчас как никогда мудр и зрел. Очевидно, что он старается изо всех сил, чтобы сделать карьеру максимально успешной. Очевидно, что он принимает обстоятельства.

Но после поражения он все равно плакал.

Как плакали, плачут и будут плакать ребята из трех поколений, которым, наверное, все же не повезло попасть под величайших игроков в истории.

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Фото: East News/Valentin Izzo / Hans Lucas via AFP; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos

13 комментариев

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S.Graf
"Мне не повезло играть в эпоху Федерера и Надаля", - сказал как-то Новак после очередного проигранного финала (ЮСО-2007, если не ошибаюсь)
Десятки классных игроков могут повторить эти слова, только добавить фамилию Джокович.
Да и Родж с Рафиком могут посетовать на Эпоху Nо1е
Таков спорт. Побеждает сильнейший, и это справедливо.

Успехов Грыне! Будет играть так же, как в Берси - ещё присоединится к Новаку и не раз надерёт задницы молодым.
Грыня достоин. Он может.
И спасибо за полуфинал, это было феерично!
+8
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Phantom3000
Гришу жалко стало, хороший отрезок провел. Но с Джоком шансов у него нет.
+5
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Andy93
Ответ S.Graf
"Мне не повезло играть в эпоху Федерера и Надаля", - сказал как-то Новак после очередного проигранного финала (ЮСО-2007, если не ошибаюсь) Десятки классных игроков могут повторить эти слова, только добавить фамилию Джокович. Да и Родж с Рафиком могут посетовать на Эпоху Nо1е Таков спорт. Побеждает сильнейший, и это справедливо. Успехов Грыне! Будет играть так же, как в Берси - ещё присоединится к Новаку и не раз надерёт задницы молодым. Грыня достоин. Он может. И спасибо за полуфинал, это было феерично!
"Мне не повезло играть в эпоху Федерера и Надаля", - сказал как-то Новак после очередного проигранного финала.

Странно такое говорить в 20 лет после первого проигранного финала, так что немного сомневаюсь в правдивости цитаты.
Но если она была, то вспоминается фраза Роршаха из Хранителей "Не меня заперли с вами — это вас заперли со мной"))
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+5
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Czarn
Григор, продолжай в том же духе! Покажи этим молодым, кто круче!😄
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greatst
Ответ S.Graf
"Мне не повезло играть в эпоху Федерера и Надаля", - сказал как-то Новак после очередного проигранного финала (ЮСО-2007, если не ошибаюсь) Десятки классных игроков могут повторить эти слова, только добавить фамилию Джокович. Да и Родж с Рафиком могут посетовать на Эпоху Nо1е Таков спорт. Побеждает сильнейший, и это справедливо. Успехов Грыне! Будет играть так же, как в Берси - ещё присоединится к Новаку и не раз надерёт задницы молодым. Грыня достоин. Он может. И спасибо за полуфинал, это было феерично!
А мне кажется, что как раз джоку, рафе и роджеру очень повезло что они жили в эпоху друг друга. Конкуренция тянула их к историческому величию и всевозможным рекордам. Их противостояние сделало теннис очень смотрибельным, принесло миллионы фанатов и огромные рекламные контракты. К примеру женский теннис не имеет таких лидеров и такого великого противостояния, и интерес намного ниже
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+3
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Ewpator
То есть по итогу финала вообще ни одного слова про Новака и его путь к титулу сказать не надо?
+6
-5
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Антон Тимофеев
Под бигов попало 4(5?) поколения)) Поколение Сафина:1980-84, поколение самих Надаля и Джоковича: 1985-89, поколение Димитрова, Тима:1990-94, ну и поколение Медведева,Зверева, Циципаса:1995-99. Федерер успел поиграть с поколением Куэртена и Риоса:1975-79, но, особого влияния не оказал, тех трепали Агасси с Сампрасом)) Джокович учит уже новое поколение, 2000-04 года рождения...
Теоретически, Новак может застать и поколение 2005-09))
Филс- июнь 2004, Ван Аш май 2004, Prizmic - август 2005, Меньшик - сентябрь 2005. Кто у нас из молодых будущий топ? Успеют еще на Новака нарваться?))
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Тупые люди пользуйтесь мозгом
Результаты на больших шлемах говорят о Димитрове как о теннисисте. Единичные выходы во вторую неделю и постоянные проигрыши. Не знаю почему но его совсем даже не жалко. Как будто характера нет у него
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roentgen
Кроме наших и Стэна появился игрок, за которого я буду отчаянно топить до конца его карьеры - это Григор. Космически талантливый теннисист, которому не только не повезло как профессионалу играть в эпоху великих, но который большую часть карьеры губил свой талант амурными и прочими похождениями. С другой стороны, парень все успел, а сейчас показывает отличный теннис всем нам на радость.
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S.Graf
Ответ Andy93
"Мне не повезло играть в эпоху Федерера и Надаля", - сказал как-то Новак после очередного проигранного финала. Странно такое говорить в 20 лет после первого проигранного финала, так что немного сомневаюсь в правдивости цитаты. Но если она была, то вспоминается фраза Роршаха из Хранителей "Не меня заперли с вами — это вас заперли со мной"))
С годом я скорее всего ошибся, и вью было позднее (2010?)
Но это точно был не первый проигранный финал, и это точно было до 2011
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rofed
Ответ S.Graf
"Мне не повезло играть в эпоху Федерера и Надаля", - сказал как-то Новак после очередного проигранного финала (ЮСО-2007, если не ошибаюсь) Десятки классных игроков могут повторить эти слова, только добавить фамилию Джокович. Да и Родж с Рафиком могут посетовать на Эпоху Nо1е Таков спорт. Побеждает сильнейший, и это справедливо. Успехов Грыне! Будет играть так же, как в Берси - ещё присоединится к Новаку и не раз надерёт задницы молодым. Грыня достоин. Он может. И спасибо за полуфинал, это было феерично!
Эту фразу Новак действительно сказал - но в 2009 году, после проигранного Федереру финала Цинцинатти. А до этого была серия эпохальных заруб с Надалем на грунте - сначала в кубке Дэвиса, потом финал Монте карло, финал Рима и 1/2 финала Мадрида (4 с лишним часа на три сета, три проигранных на решающем ТБ матчболла) - все этим матчи Новак проиграл. И было ощущение, что при здоровых Федалях Новак так и не раскроет свой потенциал… То, что случилось потом особо никто не ждал, но Новак стал тем, кого мы сейчас знаем именно пройдя горнило тех страшных тяжелейших поражений.
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S.Graf
Ответ rofed
Эту фразу Новак действительно сказал - но в 2009 году, после проигранного Федереру финала Цинцинатти. А до этого была серия эпохальных заруб с Надалем на грунте - сначала в кубке Дэвиса, потом финал Монте карло, финал Рима и 1/2 финала Мадрида (4 с лишним часа на три сета, три проигранных на решающем ТБ матчболла) - все этим матчи Новак проиграл. И было ощущение, что при здоровых Федалях Новак так и не раскроет свой потенциал… То, что случилось потом особо никто не ждал, но Новак стал тем, кого мы сейчас знаем именно пройдя горнило тех страшных тяжелейших поражений.
Спасибо) Очень меня тогда удивила эта фраза
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rofed
Ответ Andy93
"Мне не повезло играть в эпоху Федерера и Надаля", - сказал как-то Новак после очередного проигранного финала. Странно такое говорить в 20 лет после первого проигранного финала, так что немного сомневаюсь в правдивости цитаты. Но если она была, то вспоминается фраза Роршаха из Хранителей "Не меня заперли с вами — это вас заперли со мной"))
https://m.sports.ru/tennis/27311436.html?ysclid=loltlh7qry831506232
Надо же, даже сохранилась та новость!
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