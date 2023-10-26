Медведев проводит лучший сезон в карьере – хоть и проиграл в первом матче в Париже

Даниил Медведев проиграл в первом же матче в Париже, и до конца сезона у него остался только один турнир – итоговый в Турине. Но несмотря на последнее поражение, уже сейчас можно говорить, что 2023-й – лучший год в карьере россиянина. Он и сам так считает:

«Конечно, хотелось бы выиграть «Большой шлем», но на «Уимблдоне» и US Open я неплохо выступил, проиграл великолепным соперникам. Это мой лучший сезон, и если не говорить о «Больших шлемах», то у меня много титулов, много отличных побед».

Проверим статистику.

Да, в этом году процент побед у него чуть хуже, чем в 2021-м и в матчах с топ-10 он выступал чуть слабее. Но Медведев провел больше всего финалов и выиграл рекордное для себя количество титулов. А еще у него 64 победы – тоже максимум за карьеру.

Важно и то, что это самый ровный сезон Даниила. Он выигрывал крупные титулы в начале года – что ему раньше никогда не удавалось. У него были важные победы в середине, на US Open он дошел до финала, пройдя по пути Карлоса Алькараса в блистательном матче. И после этого не сбавляет ход – на его счету два финала.

Оценивая сезон, Медведев вывел за скобки «Большие шлемы», но и на них его результаты на самом деле не такие уж и плохие – вполне в духе предыдущих лет.

При этом Даниил всего второй раз в карьере выиграл за сезон два «Мастерса» – Майами и Рим. В 2019-м он взял Цинциннати и Шанхай.

По поводу победы в Риме надо поговорить отдельно. Для Даниила это был первый в карьере титул на грунте. И вообще в этом году он провел лучший сезон на глине в жизни.

Если бы не поражение в первом круге «Ролан Гаррос», было бы совсем идеально.

На траве он тоже показал одни из лучших своих цифр и провел пока что лучший «Уимблдон».

Но его база – конечно, хард. На нем он лидер сезона по выигранным матчам, а в начале сезона выдал серию из пяти финалов подряд. По цифрам в сезоне на харде тоже все хорошо – процент побед один из лучших в карьере и в теории может стать еще лучше.

Качество сезона Медведева демонстрирует и рейтинг. Сейчас у него всего на 1400 очков меньше, чем когда он впервые стал первой ракеткой мира. Всего на 750 меньше, чем когда он забрался на вершину второй раз.

И больше очков, чем в последние три недели его пребывания на первой строчке. Хотя это скорее больше говорит о состоянии тура в тот момент.

В целом, если учитывать уровень, стабильность и разнообразие результатов, можно вполне уверенно сказать – да, Медведев проводит лучший сезон в карьере.

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