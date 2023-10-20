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В женском теннисе зреет бунт: игроки хотят больше денег, влияния и заботы

Ига Швентек Ига Швентек
Онс Жабер Онс Жабер
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
WTA WTA
деньги деньги
Арина Соболенко Арина Соболенко
призовые призовые
Маркета Вондроушова Маркета Вондроушова
PTPA PTPA
бизнес бизнес
Теннис Теннис

Инсайды The Athletic.

Итоговый турнир WTA уже превратился из праздника женского тенниса в фестиваль недовольства руководством тура. Центральной проблемой стал стадион, где из-за проблем с покрытием и отскоком игроки не чувствуют себя в безопасности.

Но это только внешняя сторона. Как выяснил The Athletic, у топов есть целый список претензий и требований к WTA, на который они не получили удовлетворившего их ответа.

Во время турнира в Пекине состоялась встреча теннисисток, во время которой они обсуждали проблемы тура. Итогом стало трехстраничное письмо, которое подписали Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и еще около 20 игроков.

Письмо отправили 5 октября и в конце попросили до 13-го числа прислать «письменный и содержательный ответ на это письмо и все обозначенные в нем запросы на улучшения».

Кроме того, отдельное письмо руководству WTA отправила Ига Швентек. В нем отмечалось, что она «часть единого фронта, который хочет настоящих перемен».

Какие были запросы?

● Гарантированная оплата труда. Недавно такую схему ввели в ATP, и женщины хотят того же – только в больших объемах. Их требования: $500 тысяч для игроков топ-100, $200 тысяч – для игроков со 101-го по 175-е место, $100 тысяч – для игроков со 176-го по 250-е место.

● В целом теннисистки хотят больше призовых. WTA уже анонсировала программу, по которой к 2027-му уравняют призовые на крупнейших мужских и женских турнирах, а к 2033-му это должно произойти везде.

Теннисистки не понимают, почему этого нельзя сделать уже сейчас.

● Компенсации в случае травм или декрета.

● Расширенная программа пособий и льгот для ухода за детьми.

● Более гибкое расписание турниров, которое будет не так бить по физическим и психологическим ресурсам игроков.  

● Еще они хотят, чтобы в Совете игроков WTA был представитель независимой организации игроков PTPA, которую в 2020-м создали Новак Джокович и Вашек Поспишил.

***

Письменного ответа на требования теннисистки так и не получили. Вместо этого им предложили две встречи с главой WTA Стивом Саймоном и другими руководителями туров – 16 октября в Пекине и в прошлый четверг (26 октября) в Канкуне, где проходит итоговый турнир. Последняя встреча прошла так неудачно, что две теннисистки якобы рассердились и ушли еще до окончания.

Сообщается, что теннисистки так и не получили ответов по существу. А если и получали, то они им не нравились. Например, про невозможность уравнять призовые уже сейчас им сказали, что для этого сначала должны заработать некоторые бизнес-инициативы – и когда они начнут приносить прибыль, ее перенаправят на призовые.

Особенно игроков задело то, что на встречи не пустили представителя PTPA – руководство WTA объяснило это тем, что хочет напрямую говорить со спортсменами, без «внешних влияний». У исполнительного директора PTPA Ахмада Нассара, который раньше  работал в ассоциации игроков НФЛ, другое мнение по этому вопросу:

«Тур и турниры – это и есть внешние влияния, их интересы не совпадают с интересами игроков. А PTPA представляет игроков и только игроков».

Кроме того, топам очень не понравилось, что перед итоговым турниром WTA им выдали серию тезисов, которые стоит использовать при ответах на вопросы журналистов. Например, игроков попросили «выражать гордость в усилиях WTA по повышению призовых».

Другой темой была возможность переезда итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию. На вопросы на эту тему предлагали такой ответ: «Я рада играть в любом месте, где проходит WTA Finals, это престижный турнир».

***

Руководством WTA сейчас недовольны не только игроки. Например, недавно вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский заявил, что у WTA большие финансовые трудности и для организации перспектива объединения с ATP – это вопрос выживания: «В 2026-м или в 2027-м они даже могут стать банкротами, если не поменяют финансовую ситуацию».

Поэтому игроков и обязывают выступать на крупнейших турнирах: «Они пытаются для своих лучших турниров создать максимальную явку: чтобы топ-игроки играли топовые турниры. Потому что очень сложно продать билеты, если не приезжают топы».

Стив Саймон все это отрицал.

Но очевидно, что в туре сейчас очень неспокойно.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Kolbe, Matthew Stockman, Elsa, Al Bello

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