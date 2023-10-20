В женском теннисе зреет бунт: игроки хотят больше денег, влияния и заботы

Инсайды The Athletic.

Итоговый турнир WTA уже превратился из праздника женского тенниса в фестиваль недовольства руководством тура. Центральной проблемой стал стадион, где из-за проблем с покрытием и отскоком игроки не чувствуют себя в безопасности.

Но это только внешняя сторона. Как выяснил The Athletic, у топов есть целый список претензий и требований к WTA, на который они не получили удовлетворившего их ответа.

Во время турнира в Пекине состоялась встреча теннисисток, во время которой они обсуждали проблемы тура. Итогом стало трехстраничное письмо, которое подписали Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и еще около 20 игроков.

Письмо отправили 5 октября и в конце попросили до 13-го числа прислать «письменный и содержательный ответ на это письмо и все обозначенные в нем запросы на улучшения».

Кроме того, отдельное письмо руководству WTA отправила Ига Швентек. В нем отмечалось, что она «часть единого фронта, который хочет настоящих перемен».

Какие были запросы?

● Гарантированная оплата труда. Недавно такую схему ввели в ATP, и женщины хотят того же – только в больших объемах. Их требования: $500 тысяч для игроков топ-100, $200 тысяч – для игроков со 101-го по 175-е место, $100 тысяч – для игроков со 176-го по 250-е место.

● В целом теннисистки хотят больше призовых. WTA уже анонсировала программу, по которой к 2027-му уравняют призовые на крупнейших мужских и женских турнирах, а к 2033-му это должно произойти везде.

Теннисистки не понимают, почему этого нельзя сделать уже сейчас.

● Компенсации в случае травм или декрета.

● Расширенная программа пособий и льгот для ухода за детьми.

● Более гибкое расписание турниров, которое будет не так бить по физическим и психологическим ресурсам игроков.

● Еще они хотят, чтобы в Совете игроков WTA был представитель независимой организации игроков PTPA, которую в 2020-м создали Новак Джокович и Вашек Поспишил.

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Письменного ответа на требования теннисистки так и не получили. Вместо этого им предложили две встречи с главой WTA Стивом Саймоном и другими руководителями туров – 16 октября в Пекине и в прошлый четверг (26 октября) в Канкуне, где проходит итоговый турнир. Последняя встреча прошла так неудачно, что две теннисистки якобы рассердились и ушли еще до окончания.

Сообщается, что теннисистки так и не получили ответов по существу. А если и получали, то они им не нравились. Например, про невозможность уравнять призовые уже сейчас им сказали, что для этого сначала должны заработать некоторые бизнес-инициативы – и когда они начнут приносить прибыль, ее перенаправят на призовые.

Особенно игроков задело то, что на встречи не пустили представителя PTPA – руководство WTA объяснило это тем, что хочет напрямую говорить со спортсменами, без «внешних влияний». У исполнительного директора PTPA Ахмада Нассара, который раньше работал в ассоциации игроков НФЛ, другое мнение по этому вопросу:

«Тур и турниры – это и есть внешние влияния, их интересы не совпадают с интересами игроков. А PTPA представляет игроков и только игроков».

Кроме того, топам очень не понравилось, что перед итоговым турниром WTA им выдали серию тезисов, которые стоит использовать при ответах на вопросы журналистов. Например, игроков попросили «выражать гордость в усилиях WTA по повышению призовых».

Другой темой была возможность переезда итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию. На вопросы на эту тему предлагали такой ответ: «Я рада играть в любом месте, где проходит WTA Finals, это престижный турнир».

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Руководством WTA сейчас недовольны не только игроки. Например, недавно вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский заявил, что у WTA большие финансовые трудности и для организации перспектива объединения с ATP – это вопрос выживания: «В 2026-м или в 2027-м они даже могут стать банкротами, если не поменяют финансовую ситуацию».

Поэтому игроков и обязывают выступать на крупнейших турнирах: «Они пытаются для своих лучших турниров создать максимальную явку: чтобы топ-игроки играли топовые турниры. Потому что очень сложно продать билеты, если не приезжают топы».

Стив Саймон все это отрицал.

Но очевидно, что в туре сейчас очень неспокойно.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Kolbe, Matthew Stockman, Elsa, Al Bello