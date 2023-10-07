5 самых перспективных теннисистов мира

Шелтон, Фис и другие.

Мы как-то привыкли считать, что российские топы – Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов – считаются будущим тура, игроками, у которых все еще впереди. Но им всем уже больше 25, а 27-летний Медведев – вообще уже второй по возрасту игрок в топ-10, старше него только 36-летний Новак Джокович.

Так что они сейчас уже ближе к середине карьеры, чем к началу. Точно так же, как и Стефанос Циципас (25), Каспер Рууд (24), Тэйлор Фриц (25). Это не значит, что они уже точно ничего не выиграют, но настоящая молодежь – это другие игроки.

Давайте посмотрим, кто сейчас входит в пятерку лучших игроков не старше 21 года. Для интереса мы еще и уберем из выборки юношей, которые проявили себя уже давно – вторую ракетку мира Карлоса Алькараса (20), шестую ракетку мира Хольгера Руне (20) и 22-ю ракетку мира Лоренцо Музетти (21).

Поехали.

Бен Шелтон (США)

Возраст: 21

Рейтинг: 15

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 29:25

Лучшая победа: №4 Янник Синнер

Титулы: 1 ATP, 3 «Челленджера»

Полтора года назад Шелтон еще не был профессиональным теннисистом – он учился в колледже и играл студенческие турниры. Только в начале этого сезона он впервые выехал за пределы США.

Но по ходу сезона американец вышел в четвертьфинал Australian Open, полуфинал US Open, а на прошлой неделе в Токио выиграл первый титул основного тура. За последние 12 месяцев он поднялся из-за пределов топ-150 в топ-15.

Игра Шелтона – это в первую очередь мощь. Особенно на подаче, с которой он спокойно разгоняет мяч до 230 км/ч.

Артур Фис (Франция)

Возраст: 19

Рейтинг: 38

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 19:15

Лучшая победа: №4 Каспер Рууд

Титулы: 1 ATP, 1 «Челленджер»

Фис выстрелил в основном туре в начале этого сезона на турнире в Монпелье, где дошел до полуфинала, попав в сетку по wild card.

В итоге в этом году у него пять полуфиналов ATP, два финала и две победы в трех матчах против соперников из топ-10. И, например, летом он с баранкой разгромил финалиста «Ролан Гаррос» Каспера Рууда на грунте Гамбурга.

Для 19 лет Фис очень физически мощный и статный, а его форхенд – впечатляющее оружие. Особенно с учетом того, что он любит и умеет ходить к сетке, чтобы там завершать. С другой стороны, ему мешает нестабильность – особенно слева, где удар немного дерганый.

Иржи Лехечка (Чехия)

Возраст: 21

Рейтинг: 31

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 46:44

Лучшая победа: №5 Андрей Рублев

Титулы: 3 «Челленджера»

Лехечка – это как будто новый Томаш Бердых. У него чистейшая техника с обеих сторон, он хорошо двигается, умеет играть быстро и давить темпом. Но при этом есть проблемы с топами (баланс против топ-10 – 2:11), и психологически он иногда не дожимает.

Был ярчайший пример – матч с Александром Зверевым в Дубае в этом году. Немец впустил Иржи в игру, выдав двойные ошибки при подаче на матч, но в следующем гейме Лехечка вернул подарок и распулял все по аутам. И такие ситуации с ним случаются регулярно.

Люка Ван Аш (Франция)

Возраст: 19

Рейтинг: 63

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 8:16

Лучшая победа: №39 Алехандро Давидович-Фокина

Титулы: 3 «Челленджера»

Ван Аш пока не шумел на уровне основного тура так, как другие участники этого списка. Но у него уже есть четвертьфинал в Гамбурге и победа в первом круге «Ролан Гаррос». Правда, против топ-50 баланс не впечатляет – 2:11.

Француз – классический игрок обороны, который давит стабильностью и умением тащить все. Для дальнейшего прогресса ему нужно ставить удар, который станет оружием.

Джек Дрэйпер (Великобритания)

Возраст: 21

Рейтинг: 91

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 36:27

Лучшая победа: №5 Стефанос Циципас

Титулы: 4 «Челленджера»

Дрэйпер – не только талантливый теннисист, но еще и клиент модельного отдела агентства IMG.

На корте он интересен тем, что он левша с мощной подачей и хорошим форхендом. При этом он габаритный, но подвижный.

Его главная проблема в последний год – травмы, из-за которых он не смог продолжить движение, в январе приведшее его на 38-ю строчку рейтинга. Из-за них он никак не может поймать турнирный ритм, а против Андрея Рублева в четвертом круге US Open ему банально не хватило физики, чтобы вытянуть четырехсетовый матч.

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Фото: Yoshio Tsunoda,Laurie Dieffembacq, Cole Burston, Mathilda Ahlberg, Matthieu Mirville/Dppi/Global Look Press