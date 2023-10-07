5 самых перспективных теннисистов мира
Шелтон, Фис и другие.
Мы как-то привыкли считать, что российские топы – Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов – считаются будущим тура, игроками, у которых все еще впереди. Но им всем уже больше 25, а 27-летний Медведев – вообще уже второй по возрасту игрок в топ-10, старше него только 36-летний Новак Джокович.
Так что они сейчас уже ближе к середине карьеры, чем к началу. Точно так же, как и Стефанос Циципас (25), Каспер Рууд (24), Тэйлор Фриц (25). Это не значит, что они уже точно ничего не выиграют, но настоящая молодежь – это другие игроки.
Давайте посмотрим, кто сейчас входит в пятерку лучших игроков не старше 21 года. Для интереса мы еще и уберем из выборки юношей, которые проявили себя уже давно – вторую ракетку мира Карлоса Алькараса (20), шестую ракетку мира Хольгера Руне (20) и 22-ю ракетку мира Лоренцо Музетти (21).
Поехали.
Бен Шелтон (США)
Возраст: 21
Рейтинг: 15
Баланс побед и поражений на уровне ATP: 29:25
Лучшая победа: №4 Янник Синнер
Титулы: 1 ATP, 3 «Челленджера»
Полтора года назад Шелтон еще не был профессиональным теннисистом – он учился в колледже и играл студенческие турниры. Только в начале этого сезона он впервые выехал за пределы США.
Но по ходу сезона американец вышел в четвертьфинал Australian Open, полуфинал US Open, а на прошлой неделе в Токио выиграл первый титул основного тура. За последние 12 месяцев он поднялся из-за пределов топ-150 в топ-15.
Игра Шелтона – это в первую очередь мощь. Особенно на подаче, с которой он спокойно разгоняет мяч до 230 км/ч.
Артур Фис (Франция)
Возраст: 19
Рейтинг: 38
Баланс побед и поражений на уровне ATP: 19:15
Лучшая победа: №4 Каспер Рууд
Титулы: 1 ATP, 1 «Челленджер»
Фис выстрелил в основном туре в начале этого сезона на турнире в Монпелье, где дошел до полуфинала, попав в сетку по wild card.
В итоге в этом году у него пять полуфиналов ATP, два финала и две победы в трех матчах против соперников из топ-10. И, например, летом он с баранкой разгромил финалиста «Ролан Гаррос» Каспера Рууда на грунте Гамбурга.
Для 19 лет Фис очень физически мощный и статный, а его форхенд – впечатляющее оружие. Особенно с учетом того, что он любит и умеет ходить к сетке, чтобы там завершать. С другой стороны, ему мешает нестабильность – особенно слева, где удар немного дерганый.
Иржи Лехечка (Чехия)
Возраст: 21
Рейтинг: 31
Баланс побед и поражений на уровне ATP: 46:44
Лучшая победа: №5 Андрей Рублев
Титулы: 3 «Челленджера»
Лехечка – это как будто новый Томаш Бердых. У него чистейшая техника с обеих сторон, он хорошо двигается, умеет играть быстро и давить темпом. Но при этом есть проблемы с топами (баланс против топ-10 – 2:11), и психологически он иногда не дожимает.
Был ярчайший пример – матч с Александром Зверевым в Дубае в этом году. Немец впустил Иржи в игру, выдав двойные ошибки при подаче на матч, но в следующем гейме Лехечка вернул подарок и распулял все по аутам. И такие ситуации с ним случаются регулярно.
Люка Ван Аш (Франция)
Возраст: 19
Рейтинг: 63
Баланс побед и поражений на уровне ATP: 8:16
Лучшая победа: №39 Алехандро Давидович-Фокина
Титулы: 3 «Челленджера»
Ван Аш пока не шумел на уровне основного тура так, как другие участники этого списка. Но у него уже есть четвертьфинал в Гамбурге и победа в первом круге «Ролан Гаррос». Правда, против топ-50 баланс не впечатляет – 2:11.
Француз – классический игрок обороны, который давит стабильностью и умением тащить все. Для дальнейшего прогресса ему нужно ставить удар, который станет оружием.
Джек Дрэйпер (Великобритания)
Возраст: 21
Рейтинг: 91
Баланс побед и поражений на уровне ATP: 36:27
Лучшая победа: №5 Стефанос Циципас
Титулы: 4 «Челленджера»
Дрэйпер – не только талантливый теннисист, но еще и клиент модельного отдела агентства IMG.
На корте он интересен тем, что он левша с мощной подачей и хорошим форхендом. При этом он габаритный, но подвижный.
Его главная проблема в последний год – травмы, из-за которых он не смог продолжить движение, в январе приведшее его на 38-ю строчку рейтинга. Из-за них он никак не может поймать турнирный ритм, а против Андрея Рублева в четвертом круге US Open ему банально не хватило физики, чтобы вытянуть четырехсетовый матч.
Джокович в 36 лет может закончить год первой ракеткой мира. Как так вышло?
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Фото: Yoshio Tsunoda,Laurie Dieffembacq, Cole Burston, Mathilda Ahlberg, Matthieu Mirville/Dppi/Global Look Press
Поэтому я бы не стал делать далеко идущих выводов по результатам пятерки из статьи. Фис, из этих ребят, нравится больше остальных
Интересно другое - когда явится реальный оппонент Карлоса, с каким-нибудь сумасшедшим техническим арсеналом. Возможно ему сейчас лет 14-15.
Также и с Хададом Медьедовичем, тоже в этом году совершил скачок наверх и продолжает прибавлять, может вырасти в большого игрока, тем более выяснилось, что ему помогает Джокович. Призмичу кстати судя по всему помогает Горан Иванишевич, во всяком случае видел его на матче хорвата в Умаге.
Из менее очевидных, но выстреливших в этом году - Марожан и Этчеверри (правда они не совсем подходят в категорию 20-летних, но всё же), Штрикер. Эти игроки вряд ли станут игроками топ-10 (хотя у Этчеверри в целом для этого всё есть), но топ-20, топ-30 вполне будут.
С такой подачей он будет выигрывать много легких очков и матчей.
Он с БХ играет лучше
В посте речь о перспективных теннисистах - оба указанных мною теннисиста имеют перспективы. Если сравнивать их с упомянутым в посте Ван Ашом, или Лехечкой, которые уже выстрелили, то у того же Дино Призмича в его возрасте очень стабильная и в то же время мощная игра на задней линии, хорошая работа ног, хорошее чувство мяча. Медьедович играет агрессивнее (в целом сейчас у молодых тренд на агрессивный и сверхатакующий теннис), но во многом из-за этого не всегда ему удается побеждать в матчах, потому что не так просто на протяжении всего матча попадать в корт, играя в атакующий теннис.
Плюсы Призмича и Медьедовича сравнивая их с тем же Дрейпером и Ван Ашом в том, что оба универсальны для большинства видов покрытий, и на грунте показывают неплохие результаты и на харде. Призмич - чемпион РГ этого года по юниорам.