С миру по Нитке
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5 самых перспективных теннисистов мира

Люка Ван Аш Люка Ван Аш
Иржи Лехечка Иржи Лехечка
Джек Дрэйпер Джек Дрэйпер
Бен Шелтон Бен Шелтон
Артур Фис Артур Фис
ATP ATP
Теннис Теннис

Шелтон, Фис и другие.

Мы как-то привыкли считать, что российские топы – Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов – считаются будущим тура, игроками, у которых все еще впереди. Но им всем уже больше 25, а 27-летний Медведев – вообще уже второй по возрасту игрок в топ-10, старше него только 36-летний Новак Джокович.

Так что они сейчас уже ближе к середине карьеры, чем к началу. Точно так же, как и Стефанос Циципас (25), Каспер Рууд (24), Тэйлор Фриц (25). Это не значит, что они уже точно ничего не выиграют, но настоящая молодежь – это другие игроки.

Давайте посмотрим, кто сейчас входит в пятерку лучших игроков не старше 21 года. Для интереса мы еще и уберем из выборки юношей, которые проявили себя уже давно – вторую ракетку мира Карлоса Алькараса (20), шестую ракетку мира Хольгера Руне (20) и 22-ю ракетку мира Лоренцо Музетти (21).

Поехали.

Бен Шелтон (США)

Возраст: 21

Рейтинг: 15

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 29:25

Лучшая победа: №4 Янник Синнер

Титулы: 1 ATP, 3 «Челленджера»

Полтора года назад Шелтон еще не был профессиональным теннисистом – он учился в колледже и играл студенческие турниры. Только в начале этого сезона он впервые выехал за пределы США.

Но по ходу сезона американец вышел в четвертьфинал Australian Open, полуфинал US Open, а на прошлой неделе в Токио выиграл первый титул основного тура. За последние 12 месяцев он поднялся из-за пределов топ-150 в топ-15.

Игра Шелтона – это в первую очередь мощь. Особенно на подаче, с которой он спокойно разгоняет мяч до 230 км/ч.

Артур Фис (Франция)

Возраст: 19

Рейтинг: 38

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 19:15

Лучшая победа: №4 Каспер Рууд

Титулы: 1 ATP, 1 «Челленджер»

Фис выстрелил в основном туре в начале этого сезона на турнире в Монпелье, где дошел до полуфинала, попав в сетку по wild card.

В итоге в этом году у него пять полуфиналов ATP, два финала и две победы в трех матчах против соперников из топ-10. И, например, летом он с баранкой разгромил финалиста «Ролан Гаррос» Каспера Рууда на грунте Гамбурга.

Для 19 лет Фис очень физически мощный и статный, а его форхенд – впечатляющее оружие. Особенно с учетом того, что он любит и умеет ходить к сетке, чтобы там завершать. С другой стороны, ему мешает нестабильность – особенно слева, где удар немного дерганый.

Иржи Лехечка (Чехия)

Возраст: 21

Рейтинг: 31

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 46:44

Лучшая победа: №5 Андрей Рублев

Титулы: 3 «Челленджера»

Лехечка – это как будто новый Томаш Бердых. У него чистейшая техника с обеих сторон, он хорошо двигается, умеет играть быстро и давить темпом. Но при этом есть проблемы с топами (баланс против топ-10 – 2:11), и психологически он иногда не дожимает.

Был ярчайший пример – матч с Александром Зверевым в Дубае в этом году. Немец впустил Иржи в игру, выдав двойные ошибки при подаче на матч, но в следующем гейме Лехечка вернул подарок и распулял все по аутам. И такие ситуации с ним случаются регулярно.

Люка Ван Аш (Франция)

Возраст: 19

Рейтинг: 63

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 8:16

Лучшая победа: №39 Алехандро Давидович-Фокина

Титулы: 3 «Челленджера»

Ван Аш пока не шумел на уровне основного тура так, как другие участники этого списка. Но у него уже есть четвертьфинал в Гамбурге и победа в первом круге «Ролан Гаррос». Правда, против топ-50 баланс не впечатляет – 2:11.

Француз – классический игрок обороны, который давит стабильностью и умением тащить все. Для дальнейшего прогресса ему нужно ставить удар, который станет оружием.

Джек Дрэйпер (Великобритания)

Возраст: 21

Рейтинг: 91

Баланс побед и поражений на уровне ATP: 36:27

Лучшая победа: №5 Стефанос Циципас

Титулы: 4 «Челленджера»

Дрэйпер – не только талантливый теннисист, но еще и клиент модельного отдела агентства IMG.

На корте он интересен тем, что он левша с мощной подачей и хорошим форхендом. При этом он габаритный, но подвижный.

Его главная проблема в последний год – травмы, из-за которых он не смог продолжить движение, в январе приведшее его на 38-ю строчку рейтинга. Из-за них он никак не может поймать турнирный ритм, а против Андрея Рублева в четвертом круге US Open ему банально не хватило физики, чтобы вытянуть четырехсетовый матч.

Джокович в 36 лет может закончить год первой ракеткой мира. Как так вышло?

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Фото: Yoshio Tsunoda,Laurie Dieffembacq, Cole Burston, Mathilda Ahlberg, Matthieu Mirville/Dppi/Global Look Press

39 комментариев

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krexii1
не нашёл Новака в списке
+65
-2
+63
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Бен Ротенберг
Ответ Мистер40-15
Ни у кого из этих игроков и близко нет результатов Алькараса. Это будущие обитатели топ-20. Интересно другое - когда явится реальный оппонент Карлоса, с каким-нибудь сумасшедшим техническим арсеналом. Возможно ему сейчас лет 14-15.
А что не так с Синнером?
+32
-5
+27
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LONDON-TOWN
Как показывает опыт наших парней - Медведева, Карацева, Сафиуллина и Котова, отсутствие крутых результатов до 22-23 ни о чем не говорит.
Поэтому я бы не стал делать далеко идущих выводов по результатам пятерки из статьи. Фис, из этих ребят, нравится больше остальных
+29
-5
+24
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Мистер40-15
Ни у кого из этих игроков и близко нет результатов Алькараса. Это будущие обитатели топ-20.
Интересно другое - когда явится реальный оппонент Карлоса, с каким-нибудь сумасшедшим техническим арсеналом. Возможно ему сейчас лет 14-15.
+20
-4
+16
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Тимур Нуралиев
Через 10 лет статья: "Таланты в тени Джоковича"
+14
-1
+13
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costa0545
Одно можно сказать, этой молодёжи, реально повезло, что они родились позже, так как из биг три остался один Джокович, а когда их было три, они кошмарили двадцать лет весь тур и замечу, что тогда молодые игроки тоже были очень талантливые, но их перемололи и как будто их не было)))
+12
0
+12
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Hardy
Ответ Бен Ротенберг
А что не так с Синнером?
Алькарас просто сам Синнеру не соперник😁
+12
-2
+10
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toptishka
Добавил бы еще сюда Дино Призмича, парень очень стремительно поднимается наверх в свои 18 лет, еще в прошлом году играл Futures, в этом году уже появлялся и в основе ATP 250, его мощь и атака поражает.

Также и с Хададом Медьедовичем, тоже в этом году совершил скачок наверх и продолжает прибавлять, может вырасти в большого игрока, тем более выяснилось, что ему помогает Джокович. Призмичу кстати судя по всему помогает Горан Иванишевич, во всяком случае видел его на матче хорвата в Умаге.

Из менее очевидных, но выстреливших в этом году - Марожан и Этчеверри (правда они не совсем подходят в категорию 20-летних, но всё же), Штрикер. Эти игроки вряд ли станут игроками топ-10 (хотя у Этчеверри в целом для этого всё есть), но топ-20, топ-30 вполне будут.
+6
0
+6
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ugmyanswer
Ответ Furry
Хороший обзор
Слабенький
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Дмитрий Маховиков
Ответ Мистер40-15
Ни у кого из этих игроков и близко нет результатов Алькараса. Это будущие обитатели топ-20. Интересно другое - когда явится реальный оппонент Карлоса, с каким-нибудь сумасшедшим техническим арсеналом. Возможно ему сейчас лет 14-15.
Думаю, Шелтон пропишется в топ-10.
С такой подачей он будет выигрывать много легких очков и матчей.
+4
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Александр Болгов
А где Мпетши-Перрикар? Первую и вторую подаёт со скоростью Изнера. Впечатлил.
+4
0
+4
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Varvar27
Ответ Мистер40-15
Ни у кого из этих игроков и близко нет результатов Алькараса. Это будущие обитатели топ-20. Интересно другое - когда явится реальный оппонент Карлоса, с каким-нибудь сумасшедшим техническим арсеналом. Возможно ему сейчас лет 14-15.
Новак же есть,не факт что Новак раньше Карлоса закончит)
+3
0
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Александр Кратюк
Ответ Александр Болгов
А где Мпетши-Перрикар? Первую и вторую подаёт со скоростью Изнера. Впечатлил.
Деревянный парень. Приема нет.
+3
0
+3
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Daaannn1k
смотрел только один матч Люка Ван Аша. Это был грунтовый турнир в Баня Лука, против Новака. Создалось впечатление что на серьезном уровне, кроме грунта, у него мало где получится забрать что-то.
+6
-3
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almagrosp
Лехечка и ван Аш это точно не будущие топы, ждет карьера что то типа Гаске или еще какого середняка
+3
0
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STB
Ответ Александр Кратюк
А где Моражан, Мюллер, Мачак, Вульф, Арналди?
Мюллеру 27 через 2 месяца
+3
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Vladimir Frolov
А где Надаль??
+3
0
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ugmyanswer
Откуда взялся Хороший ФХ Дрэйпса?!
Он с БХ играет лучше
+2
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Sergi Barjuan
Лехечка шляпа
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toptishka
Ответ ugmyanswer
Какие игровые преимущества у Призмича и Медьедовича?
Не очень понимаю вопрос - игровые преимущества перед кем?

В посте речь о перспективных теннисистах - оба указанных мною теннисиста имеют перспективы. Если сравнивать их с упомянутым в посте Ван Ашом, или Лехечкой, которые уже выстрелили, то у того же Дино Призмича в его возрасте очень стабильная и в то же время мощная игра на задней линии, хорошая работа ног, хорошее чувство мяча. Медьедович играет агрессивнее (в целом сейчас у молодых тренд на агрессивный и сверхатакующий теннис), но во многом из-за этого не всегда ему удается побеждать в матчах, потому что не так просто на протяжении всего матча попадать в корт, играя в атакующий теннис.

Плюсы Призмича и Медьедовича сравнивая их с тем же Дрейпером и Ван Ашом в том, что оба универсальны для большинства видов покрытий, и на грунте показывают неплохие результаты и на харде. Призмич - чемпион РГ этого года по юниорам.
+2
0
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Александр Кратюк
А где Моражан, Мюллер, Мачак, Вульф, Арналди?
+2
0
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Сергей48
Артур Фис на фото реально где-то лет на 40-45 выглядит?!)) Никак не меньше! Надо завтра глянуть на него повнимательнее со всех сторон, с матче с Медведевым?!
+7
-5
+2
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Сергей Орлов
В светлое будущее Легечки не верится совсем.
+1
0
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ugmyanswer
Ответ toptishka
Добавил бы еще сюда Дино Призмича, парень очень стремительно поднимается наверх в свои 18 лет, еще в прошлом году играл Futures, в этом году уже появлялся и в основе ATP 250, его мощь и атака поражает. Также и с Хададом Медьедовичем, тоже в этом году совершил скачок наверх и продолжает прибавлять, может вырасти в большого игрока, тем более выяснилось, что ему помогает Джокович. Призмичу кстати судя по всему помогает Горан Иванишевич, во всяком случае видел его на матче хорвата в Умаге. Из менее очевидных, но выстреливших в этом году - Марожан и Этчеверри (правда они не совсем подходят в категорию 20-летних, но всё же), Штрикер. Эти игроки вряд ли станут игроками топ-10 (хотя у Этчеверри в целом для этого всё есть), но топ-20, топ-30 вполне будут.
Какие игровые преимущества у Призмича и Медьедовича?
+1
0
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Бен Ротенберг
Спасибо, Павел, повеселили. Особенно в отношении Джека Дрейпера. Единственное его будущее - стать Кети Боултер мужского тура: много внимания из-за паспорта и усмотренной кем-то «внешности» - и мало результатов.
+7
-6
+1
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