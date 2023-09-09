10 комментариев

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Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

ATP ATP
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
US Open US Open
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Даниил Медведев перед полуфиналом US Open против Карлоса Алькараса проиграл испанцу оба матча в этом – не взял ни сета и сам говорил, что отдавал победы довольно легко. Поэтому россиянин постановил – в 1/2 надо сыграть на 11 из 10.

В интервью перед матчем он кратко обрисовал план: «Бить в линии, отлично подавать, много забивать навылет. Всякое такое».

План оказался не совсем точным, но Даниил провел один из лучших матчей в карьере и победил юного гения – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

***

1. Медведев начал довольно медленно. В первом гейме на подаче допустил три двойных, но удержал. Во втором – отыграл два брейк-пойнта. А шансов на приеме у него не было до счета 5:5 в первом сете.

2. О трех двойных в первом гейме надо поговорить отдельно. Медведев явно шел на агрессивные вторые подачи, чтобы не давать Алькарасу шансов быстро уйти в атаку. И в дальнейшем это ему очень помогло – например, мощнейшей второй он отыграл один из брейк-пойнтов в четвертом сете.

3. В начале матча казалось, что у испанца все под контролем, что работают все привычные для матчей против Медведева приемы: подача с выходом к сетке, дропшоты, внезапные ускорения ударов справа в ответ на нейтральные мячи Даниила.

4. Но со временем Медведев начал разбираться с проблемами. Он нашел горячий прием, чтобы Алькарас не так уверенно себя чувствовал впереди.

5. Он догонял дропшоты и находил на них плотные ответы.

6. И в какой-то момент он начал полностью переигрывать Алькараса на задней линии. С одной стороны, он просто не ошибался. Во втором сете, например, было всего три невынужденных.

7. С другой стороны, форхенд в этом матче у него летел так, как, возможно, не летел никогда. С его помощью он продавливал испанца в длинных атаках.

8. И выигрывал размены справа направо, находя хорошие углы.

9. Еще он превосходил Алькараса в том, что испанец сам умеет чуть ли не лучше всех в туре – в умении украсть розыгрыш из глубокой обороны.

10. А когда Алькарас пытался прорываться к сетке, Даниил тоже создавал ему проблемы за счет приема и обводящих. Посмотрите, как Медведев оформил второй брейк во втором сете.

Испанец специально встал пошире на подаче, чтобы создать угол. Но Медведев сначала нашел прием, потом нашел нереальную обводку.

11. В целом Даниил в этом матче был прекрасен тем, что не боялся и не стеснялся творить – брать игру в свои руки, менять направления ударов, ходить к сетке.

12. Нужно отметить, что в первых двух сетах Алькарас удивительно нецепко проводил ключевые моменты. Например, он сорвал прием второй подачи на брейк-пойнте в первой партии. На тай-брейке бросил плохой дропшот и ошибся с форхенда при счете 3-5. И во втором сете первый раз проиграл подачу ужасным укороченным на брейк-пойнте.

13. В третьем сете испанец прибавил – у него появились цепкость, креативность, яростные форхенды, уничтожающие любую оборону.

Казалось, что его камбэк возможен.

14. Но Медведев задушил эту возможность в четвертой партии. Сначала он отыграл три брейк-пойнта при счете 1:1 – своей активностью, красиво.

15. А потом вырвал 12-минутный гейм на приеме при счете 3:2, взяв последние два очка гениальными ныряющими в ноги приемами.

А по ходу включая режим стены.

16. Он закрепил брейк геймом-минуткой за счет обалденных подач. А вот при счете 5:3 гейм был очень нервным. Медведев допустил несколько ошибок, дав сопернику пару брейк-пойнтов. Но один Даниил отыграл быстрой атакой, а на втором переиграл Алькараса на задней линии.

На первом матчболе Медведев дал двойную. А потом еще одну при счете 40:40. После этого он саркастично показывал большой палец трибунам, с которых кто-то кричал ему между подачами. Но обе вторые были уж очень агрессивными – чуть ли не самыми быстрыми за весь матч.

На третьем брейк-пойнте помог Алькарас. Он выжал из Медведева мягкий ответ, но потом не попал по длине с бэкхенда по линии. И после этого Карлос сделал еще один подарок в виде форхенда в сетку.

Но на втором матчболе фееричный удар справа позволил испанцу пробиться к сетке и ее закрыть.

Драма не кончилась. Ошибка Алькараса слева принесла третий матчбол, ошибка Даниила в переводе по линии его нивелировала.

А дальше – непринятая подача и быстрая атака. Гейм, сет, матч – Медведев!

После победы Даниил сказал: «Я говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Не считая третьего сета. Против него иначе никак».

И ведь не поспоришь.

***

В финале россиянин встретится с Новаком Джоковичем. В целом Джокович ведет в личных встречах 9:5. На харде – 8:4. Последний матч остался за Медведевым – 6:4, 6:4 в полуфинале в Дубае в этом году.

Они третий раз разыграют «Большой шлем». Джокович взял Australian Open в 2021-м, а потом Даниил остановил его в матче от календарного Шлема в финале US Open.

Будет горячо.

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello

10 комментариев

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Czarn
Даня был прекрасен!😄 Ещё раз с победой, Даниил, и ждём отличный финал!😄
+15
0
+15
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Serik Alik
Обожаю Даниила! Всех с победой! Ждём финал
+7
0
+7
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Dimash Balatayev
🔥🔥🔥
+3
0
+3
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Gulnara Sadykova
Даниил оправдал наши ожидания.
+1
0
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Nissan 0123
ЛЕГЕНДА! Привет всем, кто говорил, что у него нет шансов))
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Антон Тимофеев
Хватит ли Даниила на финал? Хорошо, что в 4 сета и 3ч 23 м обошлось...
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Перешёл Рубикон
Винтажный Медведь 🐻
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Князь Небель
Скажу честно, питал после нервного третьего сета на Уимблдоне слабую надежду, что Даня зацепится. Но выиграет? Даня сегодня провёл один из лучших матчей, он отбивался от всех атак. И не надо говорить, будто бы Алькарас был сегодня не тот - как раз таки он играл свой обычный теннис.
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Русский в Шоке
Даня красавчег! Хейтеры Медведева - выйти из тени!
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Antoniom
Ответ Gulnara Sadykova
Даниил оправдал наши ожидания.
Не оправдал, а превзошёл. Как раз ожидания были не особо оптимистичные.
0
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