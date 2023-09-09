10 комментариев

Даниил Медведев перед полуфиналом US Open против Карлоса Алькараса проиграл испанцу оба матча в этом – не взял ни сета и сам говорил, что отдавал победы довольно легко. Поэтому россиянин постановил – в 1/2 надо сыграть на 11 из 10.

В интервью перед матчем он кратко обрисовал план: «Бить в линии, отлично подавать, много забивать навылет. Всякое такое».

План оказался не совсем точным, но Даниил провел один из лучших матчей в карьере и победил юного гения – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

***

1. Медведев начал довольно медленно. В первом гейме на подаче допустил три двойных, но удержал. Во втором – отыграл два брейк-пойнта. А шансов на приеме у него не было до счета 5:5 в первом сете.

2. О трех двойных в первом гейме надо поговорить отдельно. Медведев явно шел на агрессивные вторые подачи, чтобы не давать Алькарасу шансов быстро уйти в атаку. И в дальнейшем это ему очень помогло – например, мощнейшей второй он отыграл один из брейк-пойнтов в четвертом сете.

3. В начале матча казалось, что у испанца все под контролем, что работают все привычные для матчей против Медведева приемы: подача с выходом к сетке, дропшоты, внезапные ускорения ударов справа в ответ на нейтральные мячи Даниила.

4. Но со временем Медведев начал разбираться с проблемами. Он нашел горячий прием, чтобы Алькарас не так уверенно себя чувствовал впереди.

5. Он догонял дропшоты и находил на них плотные ответы.

6. И в какой-то момент он начал полностью переигрывать Алькараса на задней линии. С одной стороны, он просто не ошибался. Во втором сете, например, было всего три невынужденных.

7. С другой стороны, форхенд в этом матче у него летел так, как, возможно, не летел никогда. С его помощью он продавливал испанца в длинных атаках.

8. И выигрывал размены справа направо, находя хорошие углы.

9. Еще он превосходил Алькараса в том, что испанец сам умеет чуть ли не лучше всех в туре – в умении украсть розыгрыш из глубокой обороны.

10. А когда Алькарас пытался прорываться к сетке, Даниил тоже создавал ему проблемы за счет приема и обводящих. Посмотрите, как Медведев оформил второй брейк во втором сете.

Испанец специально встал пошире на подаче, чтобы создать угол. Но Медведев сначала нашел прием, потом нашел нереальную обводку.

11. В целом Даниил в этом матче был прекрасен тем, что не боялся и не стеснялся творить – брать игру в свои руки, менять направления ударов, ходить к сетке.

12. Нужно отметить, что в первых двух сетах Алькарас удивительно нецепко проводил ключевые моменты. Например, он сорвал прием второй подачи на брейк-пойнте в первой партии. На тай-брейке бросил плохой дропшот и ошибся с форхенда при счете 3-5. И во втором сете первый раз проиграл подачу ужасным укороченным на брейк-пойнте.

13. В третьем сете испанец прибавил – у него появились цепкость, креативность, яростные форхенды, уничтожающие любую оборону.

Казалось, что его камбэк возможен.

14. Но Медведев задушил эту возможность в четвертой партии. Сначала он отыграл три брейк-пойнта при счете 1:1 – своей активностью, красиво.

15. А потом вырвал 12-минутный гейм на приеме при счете 3:2, взяв последние два очка гениальными ныряющими в ноги приемами.

А по ходу включая режим стены.

16. Он закрепил брейк геймом-минуткой за счет обалденных подач. А вот при счете 5:3 гейм был очень нервным. Медведев допустил несколько ошибок, дав сопернику пару брейк-пойнтов. Но один Даниил отыграл быстрой атакой, а на втором переиграл Алькараса на задней линии.

На первом матчболе Медведев дал двойную. А потом еще одну при счете 40:40. После этого он саркастично показывал большой палец трибунам, с которых кто-то кричал ему между подачами. Но обе вторые были уж очень агрессивными – чуть ли не самыми быстрыми за весь матч.

На третьем брейк-пойнте помог Алькарас. Он выжал из Медведева мягкий ответ, но потом не попал по длине с бэкхенда по линии. И после этого Карлос сделал еще один подарок в виде форхенда в сетку.

Но на втором матчболе фееричный удар справа позволил испанцу пробиться к сетке и ее закрыть.

Драма не кончилась. Ошибка Алькараса слева принесла третий матчбол, ошибка Даниила в переводе по линии его нивелировала.

А дальше – непринятая подача и быстрая атака. Гейм, сет, матч – Медведев!

После победы Даниил сказал: «Я говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Не считая третьего сета. Против него иначе никак».

И ведь не поспоришь.

***

В финале россиянин встретится с Новаком Джоковичем. В целом Джокович ведет в личных встречах 9:5. На харде – 8:4. Последний матч остался за Медведевым – 6:4, 6:4 в полуфинале в Дубае в этом году.

Они третий раз разыграют «Большой шлем». Джокович взял Australian Open в 2021-м, а потом Даниил остановил его в матче от календарного Шлема в финале US Open.

Будет горячо.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello