Уже в понедельник стартует последний «Большой шлем» сезона – US Open. Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября.

В мужской сетке главный вопрос – кто помешает состояться финалу между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем, которые провели просто суперские решающие матчи на «Уимблдоне» и в Цинциннати.

Если игроки пойдут по посеву, то мы увидим такие четвертьфиналы.

Но до них еще далеко.

У Алькараса самый сложный вариант сетки выглядит так.

Особый интерес вызывает возможный четвертьфинал против Янника Синнера – одного из теннисистов, с которым испанцу тяжелее всего. И в прошлом году они тоже встречались на этой стадии, и Синнер даже дошел до матчбола.

У Джоковича сетка вообще практически идеальная.

Но если Хольгер Руне дойдет до полуфинала, может быть интересно – потому что молодой датчанин ведет в личке с Новаком и выиграл два последних матча.

А еще важно, что в случае победы в первом круге Джокович точно станет первой ракеткой мира.

Руне для встречи с сербом нужно пройти по такой сетке.

Она довольно сложная – Иржи Лехечка, вышедший в финал в Уинстон-Сейлеме, маячит уже во втором круге, опасность есть и в третьем раунде, и в четвертом.

В четвертьфинале Руне идет на прошлогоднего финалиста Каспера Рууда. Но тому нужно будет преодолеть целый ряд опасных американцев.

Все топ-россияне – Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов – попали в одну четверть сетки. Разберем их путь.

У Медведева сложности могут начаться со второго круга – в конце концов, Перселл недавно взял сет у Алькараса в Цинциннати. И дальше возможны встречи с чемпионом Уинстон-Сейлема Баесом и Алексом де Минауром, который обыграл Даниила в Канаде.

Рублеву тоже будет не то чтобы очень просто выйти в девятый четвертьфинал «Шлема» в карьере.

Руусувуори обыграл его в Цинциннати, Монфис сейчас набрал хорошую форму, Берреттини и Эмбер всегда опасны. И это только первые три круга.

С Кареном Хачановым Рублев может встретиться в четвертом раунде.

Для Карена это будет первый турнир после «Ролан Гаррос» и травмы. И вкатываться нужно быстро – Ммо проводит лучший сезон в карьере, Изнер после US Open уходит из тенниса и будет настроен пошуметь, а Хуркач это вообще игрок калибра топ-10.

У женщин четвертьфиналы по посеву должны выглядеть так.

Ига Швентек и Арина Соболенко еще будут бороться за первую строчку рейтинга – и №1 уедет та, кто пройдет дальше.

Если они выступят одинаково, то первой станет Соболенко.

Джессика Пегула приехала на US Open чемпионкой крупного турнира в Монреале и одной из фавориток.

Но ей сразу же будет непросто – Джорджи очень опасна. А в третьем раунде маячит Элина Свитолина, полуфиналистка «Уимблдона».

Тяжелый старт будет и у Елены Рыбакиной.

Топ-россиянки попали в четверти первых трех сеяных. Дарья Касаткина идет на Соболенко.

Но до этого ей, скорее всего, предстоит трудный матч с Донной Векич.

Людмила Самсонова идет на Пегулу. Но, опять же, до этого еще, вероятно, придется выиграть в бронебойном матче с Мэдисон Киз.

А Вероника Кудерметова идет на Швентек. И тут тоже – скорее всего, сначала надо будет пройти Алену Остапенко, с которой всегда непросто.

Молодой звездочке Мирре Андреевой повезло со стартом – там квалифаер Оливия Гадеки. Но дальше идет Коко Гауфф, в августа выигравшая два турнира из трех, включая Цинциннати.

Гауфф в этом году остановила Андрееву на «Ролан Гаррос», а сейчас вообще выглядит одной из сильнейших в туре. И даже если Мирра ее пройдет, дальше ей не станет проще.

Кто же выиграет US Open?

Кто выиграет мужской US Open?

Кто выиграет женский US Open?

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Фото: East News/MATTHEW STOCKMAN, CHINE NOUVELLE/SIPA