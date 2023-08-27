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Джокович и Алькарас разыграют титул? Соболенко или Швентек уедет №1 в мире? Какие шансы у Медведева? Разбираем сетки US Open

Арина Соболенко Арина Соболенко
Андрей Рублев Андрей Рублев
Джессика Пегула Джессика Пегула
Каспер Рууд Каспер Рууд
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Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова
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Карлос Алькарас Карлос Алькарас
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Елена Рыбакина Елена Рыбакина
Людмила Самсонова Людмила Самсонова
Хольгер Руне Хольгер Руне
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Ига Швентек Ига Швентек
Мирра Андреева Мирра Андреева
Карен Хачанов Карен Хачанов
Новак Джокович Новак Джокович
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Уже в понедельник стартует последний «Большой шлем» сезона – US Open. Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября.

В мужской сетке главный вопрос – кто помешает состояться финалу между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем, которые провели просто суперские решающие матчи на «Уимблдоне» и в Цинциннати.

Если игроки пойдут по посеву, то мы увидим такие четвертьфиналы.

Но до них еще далеко.

У Алькараса самый сложный вариант сетки выглядит так.

Особый интерес вызывает возможный четвертьфинал против Янника Синнера – одного из теннисистов, с которым испанцу тяжелее всего. И в прошлом году они тоже встречались на этой стадии, и Синнер даже дошел до матчбола.

У Джоковича сетка вообще практически идеальная.

Но если Хольгер Руне дойдет до полуфинала, может быть интересно – потому что молодой датчанин ведет в личке с Новаком и выиграл два последних матча.

А еще важно, что в случае победы в первом круге Джокович точно станет первой ракеткой мира.

Руне для встречи с сербом нужно пройти по такой сетке.

Она довольно сложная – Иржи Лехечка, вышедший в финал в Уинстон-Сейлеме, маячит уже во втором круге, опасность есть и в третьем раунде, и в четвертом.

В четвертьфинале Руне идет на прошлогоднего финалиста Каспера Рууда. Но тому нужно будет преодолеть целый ряд опасных американцев.

Все топ-россияне – Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов – попали в одну четверть сетки. Разберем их путь.

У Медведева сложности могут начаться со второго круга – в конце концов, Перселл недавно взял сет у Алькараса в Цинциннати. И дальше возможны встречи с чемпионом Уинстон-Сейлема Баесом и Алексом де Минауром, который обыграл Даниила в Канаде.

Рублеву тоже будет не то чтобы очень просто выйти в девятый четвертьфинал «Шлема» в карьере.

Руусувуори обыграл его в Цинциннати, Монфис сейчас набрал хорошую форму, Берреттини и Эмбер всегда опасны. И это только первые три круга.

С Кареном Хачановым Рублев может встретиться в четвертом раунде.

Для Карена это будет первый турнир после «Ролан Гаррос» и травмы. И вкатываться нужно быстро – Ммо проводит лучший сезон в карьере, Изнер после US Open уходит из тенниса и будет настроен пошуметь, а Хуркач это вообще игрок калибра топ-10.

У женщин четвертьфиналы по посеву должны выглядеть так.

Ига Швентек и Арина Соболенко еще будут бороться за первую строчку рейтинга – и №1 уедет та, кто пройдет дальше.

Если они выступят одинаково, то первой станет Соболенко.

Джессика Пегула приехала на US Open чемпионкой крупного турнира в Монреале и одной из фавориток.

Но ей сразу же будет непросто – Джорджи очень опасна. А в третьем раунде маячит Элина Свитолина, полуфиналистка «Уимблдона».

Тяжелый старт будет и у Елены Рыбакиной.

Топ-россиянки попали в четверти первых трех сеяных. Дарья Касаткина идет на Соболенко.

Но до этого ей, скорее всего, предстоит трудный матч с Донной Векич.

Людмила Самсонова идет на Пегулу. Но, опять же, до этого еще, вероятно, придется выиграть в бронебойном матче с Мэдисон Киз.

А Вероника Кудерметова идет на Швентек. И тут тоже – скорее всего, сначала надо будет пройти Алену Остапенко, с которой всегда непросто.

Молодой звездочке Мирре Андреевой повезло со стартом – там квалифаер Оливия Гадеки. Но дальше идет Коко Гауфф, в августа выигравшая два турнира из трех, включая Цинциннати.

Гауфф в этом году остановила Андрееву на «Ролан Гаррос», а сейчас вообще выглядит одной из сильнейших в туре. И даже если Мирра ее пройдет, дальше ей не станет проще.

Кто же выиграет US Open?

Кто выиграет мужской US Open?

Кто выиграет женский US Open?

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Фото: East News/MATTHEW STOCKMAN, CHINE NOUVELLE/SIPA

2 комментария

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Рублев в 1/2? Очень оптимистично) Я бы сказал невозможный сценарий) Как бы в первом круге не отлетел опять
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Соболенко от Жабер отлетит в 1/4 опять скорее всего, как и Пегула
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