8 комментариев

🤯🤯🤯

Обалдеть, Новак Джокович и Карлос Алькарас, обалдеть!

В финале «Мастерса» в Цинциннати два лучших игрока мира встретились и рубились почти четыре часа. Джокович победил на решающем тай-брейке – 5:7, 7:6(7), 7:6(3).

И это была фантастическая драма.

***

Знаете мем?

Вот примерно такие ощущения были от того, как Джокович развернул этот финал.

В воскресенье в Цинциннати было очень жарко, и первую половину матча Новаку явно было безумно тяжело. Он повел 4:2, но после этого поплыл – играл пассивно, плохо двигался, сыпал ошибками.

Алькарас на этом фоне проводил лучший матч за неделю, был очень агрессивен и получил преимущество в сет и брейк – 7:5, 2:1.

В этот момент Новак вызвал на корт врача, который после осмотра дал ему какие-то таблетки.

В целом было ощущение, что финал рискует оказаться провальным – потому что один из его участников просто не может показывать высокий уровень из-за физических проблем.

А тут солнце начало садиться. На корте появилась глубокая тень. Стало чуть прохладнее. Таблетка, наверное, подействовала. И Джокович постепенно ожил: заиграл плотнее, ближе к задней линии, начал лучше контролировать розыгрыши, качественнее подавать.

Были и тактически изменения. Самое яркое – резкий скачок в количестве выходов к сетке. Джокович начал туда бегать, например, со второй подачи и получалось очень эффективно, потому что испанец не мог найти опасный прием из глубокой позиции.

Алькарас тоже помог его возрождению, проведя просто ужасный гейм при счете 4:3 – четыре невынужденных ошибки позволили сербу сравнять счет.

В итоге они дошли до тай-брейка, на котором Джокович отыграл матчбол на своей подаче – очень качественной двоечкой в атаке.

И потом забрал сет в очень длинном розыгрыше, который отлично демонстрировал смену динамики матча и то, насколько лучше он себя чувствует. Они долго обменивались бэкхендами, причем Алькарас стремился сбить Новаку точку удара, варьируя высоту отскока, включая стелящиеся слайсы. Но серб был терпелив, дождался момент, нашел косой и короткий ответ и выжал решающую ошибку.

После этого Джокович пошел переодеваться, а Алькарас так разозлился, что стучал ладонью по скамейке, которую занимал во время смены сторон. Получилось так сильно, что он даже вызвал физио, чтобы наложить тейп на палец.

***

В третьем сете игра уже шла больше под контролем Джоковича. Он заработал два брейк-пойнта при счете 2:2, но в том гейме атака Карлоса все же спасла. А вот в следующем ошибок получилось больше, и он отдал преимущество.

В тот момент казалось, что Джокович должен комфортно забирать – было четкое впечатление, что четыре трехсетовых матча в предыдущих кругах все же сказываются, и Алькарас уже не так динамично двигается, не так стабильно кладет свои дерзкие удары, не так тонко бросает дропшоты. А еще у него пачками пошли двойные ошибки.

Ага, конечно. Этот матч все же показал, что в ментальном плане Карлос – наследник Джоковича. Потому что сначала он отыграл два матчбола при счете 5:3. Причем второй за счет абсолютно нереальной обороны против вышедшего к сетке серба.

И это его явно освободило. В игру вернулась хлесткость, дерзость. При счете 5:4 он отыграл еще два матчбола – уже на приеме. В тот момент еще стало понятно, что на корте он постоянно думает и ищет – потому что вторую подачу, с которой Джокович раньше бегал к сетке, он стал принимать не в четырех метрах за задней линией, а на метр войдя в корт. Это выключало возможность серв-энд-воллей и позволяло испанцу самому сразу уходить в атаку. Потому что прием шел.

Однако в итоге усталость все же сыграла. На решающем тай-брейке он сначала отдал мини-брейк двойной ошибкой. Потом отыграл его – как раз за счет приема второй подачи и быстрой атаки с него.

Но при счете 4:4 Джокович хорошо принял плотную подачу, нашел качественный перевод по ходу размена – и Карлосу явно не хватило рывка, чтобы достать мяч и ответить так, как он на такие удары отвечает обычно.

В этот раз Новак преимущество уже не упустил. Он выиграл 95-й титул в карьере (теперь единолично стоит третьим в Открытой эре, уступая только Федереру и Джимми Коннорсу) и 39-й «Мастерс» (обновил собственный рекорд). А финал он назвал одним из самых тяжелых и интересных матчей в жизни.

***

Алькарас после матча плакал – он не привык проигрывать финалы (сейчас был всего четвертый раз за 16 попыток) и упускать такое преимущество.

Но Джокович утешил его на церемонии награждения, да еще и сделал очевидную отсылку на его сходства с Надалем:

«Многим никогда не удается достичь тех высот, которых ты достиг за последние два-три года.

И ты никогда не сдаешься, Господи боже. Мне это в тебе очень нравится, но хотелось бы, чтобы иногда ты проводил розыгрыши попроще (смеется).

(Алькарас что-то говорит в ответ). Испанцы никогда не умирают, да. Я это уже слышал. И испытывал на себе».

Очевидно, что если они встретятся в финале US Open, как этого хочет Новак, Карлос в нем будет уже другим. Потому что летнее соперничество с Джоковичем показало, насколько феноменально быстро он учится и прогрессирует – после провала в 1/2 «Ролан Гаррос» он сделал выводы и победил серба в финале «Уимблдона».

Так что будет интересно.

А Джокович – величайший. Тут все просто.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе