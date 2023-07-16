48 комментариев

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Алькарас сделал невозможное – обыграл Джоковича на «Уимблдоне». Как?

Уимблдон Уимблдон
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Новак Джокович Новак Джокович
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Теннис Теннис

Последние годы все молодые игроки, претендующие на большие победы, должны пройти очень важный этап становления – душераздирающее поражение от Новака Джоковича в финале «Большого шлема». Это проходили Даниил Медведев и Доминик Тим, Стефанос Циципас и Маттео Берреттини. Кто-то такое поражение преодолел и все же добрался до «Шлема», кто-то – пока нет.

Когда Карлос Алькарас разгромно проиграл Джоковичу первый сет финала «Уимблдона», казалось, что сейчас его ждет нечто подобное. Когда он повел 2:1 по партиям, а потом проиграл четвертую, казалось, что он обречен на то, чтобы пройти по этому пути.

Особенно с учетом того, что на «Уимблдоне» Джокович не проигрывал 5 лет, а на Центральном корте – вообще 10.

Но Алькарас снова доказал, что он другой, и выиграл – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Как он это сделал?

***

1. Сначала пару слов о характере. В этом матче было три момента, которые показали, насколько Алькарас силен психологически. Первое – период после первого сета. Многие впали бы в отчаяние после той порки, которую Джокович устроил 20-летнему испанцу. А он мгновенно перезагрузился.

2. Второй – период после четвертого сета. Опять же, все знают, как Джокович умеет включаться в самые важные моменты, все знают, как опасно давать ему даже полушанс на камбэк. И все видели, как физически тяжело было Алькарасу в конце четвертой партии. Но он и тут не просел.

3. Третий – концовка матча, когда нужно было охранять брейк. То, как он подал на титул – это просто сказка. Он выиграл четыре очка, и все своими активными действиями. При этом продемонстрировал три разных тактики. То есть, опять же, никакой зажатости, никаких проблем. Неудивительно, что Джокович отдельно отметил это в своей поздравительной речи.

4. Теперь об игре. Как Алькарас переломил ход матча после первого сета? Во-первых, он нашел несколько мелких, но очень существенных элементов, которые помогали выбивать Джоковича из ритма.

5. В первую очередь, это резаные удары – которые были особенно эффективны, если направлялись под форхенд сербу. Потому что у него в финале были явные проблемы в ситуациях, когда от него требовалось самостоятельно разгонять мяч.

6. Кроме того, короткие резаки втягивали его в корт, и Алькарас мог его обводить у сетки – полагаясь на феноменальное умение выполнять сложные удары в движении. А еще на то, что с низких мячей у Джоковича были проблемы с переходным ударом – и он часто оказывался у сетки на не самых выгодных условиях.

7. Алькарас славится пушечным форхендом, но в финале ему очень помогали чуть ли не полусвечки справа – при помощи которых он, опять же, дергал ритм и заставлял Джоковича самостоятельно генерировать скорость.

8. Другой важный компонент воскресной победы – дисциплина. В первом сете ее у Алькараса не было. Зачастую он лупил, просто чтобы посильнее ударить, чуть ли не от отчаяния. А это приводило к куче ошибок.

9. Но чем дольше развивался матч, тем более дисциплинированно он строил розыгрыши. Он уже не стремился просто забить, он именно развивал комбинации и создавал лучшие условия для того, чтобы работали его сильные стороны.

10. Дисциплина проявлялась и в том, в какие моменты Алькарас шел на свои коронные укороченные удары. В неудачные отрезки матча он бросал дропшоты, чтобы просто что-то сделать и не играть размен. В удачные – только из хороших позиций (когда он в корте, а Джокович подальше за задней линией), только с хорошей подготовкой.

11. Пятый сет вновь продемонстрировал то, каким безумным набором из неудержимой мощи в атаке и непробиваемой обороны. По поводу атаки. Был момент, когда Алькарас вел 14:0 по ударам навылет. 14:0.

12. По поводу обороны. У Джоковича был шанс повести с брейком в пятом сете, и он выполнил в том розыгрыше вот такое.

Но почему он это выполнил? Потому что Алькарас тащил такие удары, которые никто другой не вытащил бы. Против кого другого Джокович выиграл бы тот размен уже раза три. Но Карлос использовал физуху, чтобы пробивать бреши в игре серба. И у него получалось.

Так же и на брейк-пойнте, который испанец реализовал в пятой партии. Джокович как минимум дважды наносил удары, которые против других соперников уже принесли бы ему очко. А в итоге ему все равно пришлось бежать к сетке с плохого переходного удара и получить обводку.

Оборона Алькараса в самый важный момент оказалась сильнее способности Джоковича наносить качественно удар за ударом.

13. И по поводу качества игры Джоковича. В период со счета 6:5 на тай-брейке второго сета до середины четвертой партии он показывал чуть ли не свой худший теннис в финалах «Большого шлема». Это было просто ужасно – огромные проблемы с форхендом, непонятные решения по переводам слева по линии, совершенно рандомные выходы к сетке. Новак сам на себя не был похож.

14. Но в пятом сете он играл хорошо. Просто его переиграли.

***

Сейчас многие говорят, что этот финал был чем-то вроде передачи эстафеты – от состоявшегося гиганта тенниса будущему гиганту.

И знаете, возможно, так и есть.

КАРЛОС АЛЬКАРАС! Выиграл «Уимблдон» у Джоковича, который брал титул 4 раза подряд

😭😭😭 Джокович проиграл «Уимблдон» и заплакал – когда говорил о сыне

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Фото: John Patrick Fletcher/Global Look Press

48 комментариев

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Mr@k
Когда долго не проигрываешь-то это всё таки случается, после Федерера не было достойного соперника у Джока на траве - и вот появился
+26
-4
+22
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Antoniom
Не сказал бы, что Джокович играл плохо. У него был плохой третий сет и всё. А так - он играл на своем стабильно высоком уровне. Просто Карлос ломает игру, играет активно, атакует, заставляет много бегать. Поэтому игра ломается и у Медведева, и у Новака и у остальных.

С ним невозможно играть в комфортный теннис, он все время давит. Теннис был очень высокого уровня, почти во всех геймах была напряженная борьба, огромное количество брейк-поинт’ов. Было зрелище, борьба и накал. Ну и последний гейм от Карлоса, конечно...такие сложные удары и комбинации. Бизон.
+21
-2
+19
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Guillermo
Сегодня неприятные ощущения. Появился новый монстр, у которого нет слабых мест. В каждом чёртовом розыгрыше он выполняет мощные и опасные для противника удары, а сам в ответ тащит всё. При этом он вообще не ошибается. Более того, он вообще не даёт простых мячей. Душит испанец. От такого руки опускаются, потому что нет никаких сил играть на максимуме весь матч. Как его обыгрывать? Я не знаю. Поживём - увидим
+11
0
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Кагов
Это был эпохальный матч. В смысле смены эпох. В результате победы Алькараса смею предположить, что уже никогда Джокович не выиграет ТБШ и намбеван не вернёт. То есть БИГ3 закончилась. Возможно с годик будет Тандем. Хотя желаю Ноле выиграть Юсо23 и АО24. Но...Алькарас будет и там
+8
0
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Vale1
Ответ Mikalai Lanets
Ничего что Алькатрас проиграл финал БШ Роллан Гаррос Новака в трёх сетах. Да с травмой, но проиграл.
Там полуфинал был.
+5
0
+5
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Buharoid
Ответ Antoniom
Не сказал бы, что Джокович играл плохо. У него был плохой третий сет и всё. А так - он играл на своем стабильно высоком уровне. Просто Карлос ломает игру, играет активно, атакует, заставляет много бегать. Поэтому игра ломается и у Медведева, и у Новака и у остальных. С ним невозможно играть в комфортный теннис, он все время давит. Теннис был очень высокого уровня, почти во всех геймах была напряженная борьба, огромное количество брейк-поинт’ов. Было зрелище, борьба и накал. Ну и последний гейм от Карлоса, конечно...такие сложные удары и комбинации. Бизон.
Джокович и без третьего сета очень плохо подавал (на траве критично), очень плохо отыграл тай-брейк (что для него удивительно), совершил массу анфорсов. Вообще не лучший его матч.
+5
0
+5
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Normic
Причем Алькарас, который грунтовик, берет первые два шлема на харде и траве лол))
+5
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Tarkovski
Ответ AminO2
Результат игры предрешил ненужный смэш во втором гейме 5-го сета на брейкболе. Мяч улетал в аут и не было никакого смысла его вылавливать. Ключевой момент матча. С 0-3 в пятом у Джока еще никто не уходил.
Не было там аута, мяч летел в корт (даже на гифке это видно), так что Джоковичу пришлось играть этот мяч как бы он не хотел
+4
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cnb74g9xtf
Ответ Buharoid
Джокович и без третьего сета очень плохо подавал (на траве критично), очень плохо отыграл тай-брейк (что для него удивительно), совершил массу анфорсов. Вообще не лучший его матч.
Новак играл как всегда просто он был хуже сегодня. Алькарас крайне неудобный соперник для любого ибо обладает уникальными скилами - сильные и техничные удары, может держать долго мяч в игре и тащить.
+4
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Man_ouk
Спасибо Алькарасу, спас теннис 😈
+6
-2
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Mikalai Lanets
Ответ AminO2
Результат игры предрешил ненужный смэш во втором гейме 5-го сета на брейкболе. Мяч улетал в аут и не было никакого смысла его вылавливать. Ключевой момент матча. С 0-3 в пятом у Джока еще никто не уходил.
Я не согласен. В 4 сете были моменты, когда Карлос должен былиешать, но допускал глупые ошибки, которые не привели к брейку и наоборот привели к брейку Новака
+4
-1
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Новый Орлеан
Ответ Normic
Причем Алькарас, который грунтовик, берет первые два шлема на харде и траве лол))
Что за тупой бред? Грунтовик никогда Уим не возьмёт. Алькатрас - универсал. Как и Надаль и многие другие звёзды. Время игроков одного покрытия давно прошло.
+4
-1
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Mi}{AH
Такого давления Новак давно не испытывал, наверное со временем финала US Open с Медведевым. Алькарас физически монстр конечно, да ещё и очень техничный, может любому навязать свою игру, кажется, что настоящий Next Gen пришел всерьез и надолго.
+2
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Сергей48
Карлос будет великим! Возможно, что шагнёт дальше Надаля!
+2
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Леха Л
Ответ Vale1
Там полуфинал был.
И сетов было 4
+2
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Новый Орлеан
Ответ cnb74g9xtf
Все же у Новака неплохие шансы еще на 2 ТБШ - Америка, Австралия. Хотя и там может проиграть Алькарасу в финале.
Блин, да подождите вы со своим Алькатрасом! Даже великий Надаль из-за обстоятельств не досчитался Шлемов. А вы Квазимодыча уже с горкой грузите. Уверен никто из вас не видел Вондрушову шлемоносицей. А жизнь, сука - лучший драматург!
+4
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Buharoid
Ответ Рамзан Азимов
Если бы корты были бы 50% на 50%, У Надаля преимущество над всеми соперниками было бы.
А если бы грунта не было вообще, он бы в топ-10 не был.
+4
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Tarkovski
Ответ Guillermo
Сегодня неприятные ощущения. Появился новый монстр, у которого нет слабых мест. В каждом чёртовом розыгрыше он выполняет мощные и опасные для противника удары, а сам в ответ тащит всё. При этом он вообще не ошибается. Более того, он вообще не даёт простых мячей. Душит испанец. От такого руки опускаются, потому что нет никаких сил играть на максимуме весь матч. Как его обыгрывать? Я не знаю. Поживём - увидим
Роджер тоже казался непобедимым когда начал косить все турниры в нулевых. А потом появился Надаль и собственно Джокович
+1
0
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Hardy
одно слово: ДжокоСмэш
+3
-2
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Tarkovski
Ответ versus_
Итог матча решил 12-й пункт. Алькарас провел великий матч, но мог бы проиграть, если бы не та ошибка Новака. Психологически Карлос невероятно силен, выиграть у него при такой игре представляется почти невозможным. Не позволит он Ноле попылесосить, скорее сам.
Та ошибка - результат давления Алькараса. Серб дрогнул как раз потому, что понимал что Карлос снова вернёт этот мяч - это психологически давит. Вон Федерер на матчболах такие же «ошибки» совершал, теперь и Джокович это ощутил по сути
+1
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Аркадий Коллапсников
Ответ Buharoid
А если бы грунта не было вообще, он бы в топ-10 не был.
Можно пожалуйста списочек из как минимум десяти игроков, у которых титулов ТБШ на харде и траве больше, чем у Надаля?)) Современников Надаля, разумеется)
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artpal
Ответ Давай Так
Через пару лет о нём никто и не вспомнит.
Ты про Новака или про Алькараса?
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cnb74g9xtf
Ответ Новый Орлеан
Кроме Зиннера. Зиннер вынес бы его.
Но в итоге Синнер даже сета у Новака взял. Пока крайне слаб на ТБШ. На US OPEN испанец физухой съел его в пятом сете.
+1
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Давай Так
Ответ artpal
Ты про Новака или про Алькараса?
Не помню.
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Czarn
Король умер, да здравствует король, так что ли? Думаю, Новака ещё рано списывать со счетов 😃 Посмотрим, кто из них в итоге закончит сезон первой ракеткой, Карлос или Новак. Пока идут ноздря в ноздрю, но тем и интересно наблюдать, что получится в итоге в конце года😃
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