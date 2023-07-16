48 комментариев

Последние годы все молодые игроки, претендующие на большие победы, должны пройти очень важный этап становления – душераздирающее поражение от Новака Джоковича в финале «Большого шлема». Это проходили Даниил Медведев и Доминик Тим, Стефанос Циципас и Маттео Берреттини. Кто-то такое поражение преодолел и все же добрался до «Шлема», кто-то – пока нет.

Когда Карлос Алькарас разгромно проиграл Джоковичу первый сет финала «Уимблдона», казалось, что сейчас его ждет нечто подобное. Когда он повел 2:1 по партиям, а потом проиграл четвертую, казалось, что он обречен на то, чтобы пройти по этому пути.

Особенно с учетом того, что на «Уимблдоне» Джокович не проигрывал 5 лет, а на Центральном корте – вообще 10.

Но Алькарас снова доказал, что он другой, и выиграл – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Как он это сделал?

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1. Сначала пару слов о характере. В этом матче было три момента, которые показали, насколько Алькарас силен психологически. Первое – период после первого сета. Многие впали бы в отчаяние после той порки, которую Джокович устроил 20-летнему испанцу. А он мгновенно перезагрузился.

2. Второй – период после четвертого сета. Опять же, все знают, как Джокович умеет включаться в самые важные моменты, все знают, как опасно давать ему даже полушанс на камбэк. И все видели, как физически тяжело было Алькарасу в конце четвертой партии. Но он и тут не просел.

3. Третий – концовка матча, когда нужно было охранять брейк. То, как он подал на титул – это просто сказка. Он выиграл четыре очка, и все своими активными действиями. При этом продемонстрировал три разных тактики. То есть, опять же, никакой зажатости, никаких проблем. Неудивительно, что Джокович отдельно отметил это в своей поздравительной речи.

4. Теперь об игре. Как Алькарас переломил ход матча после первого сета? Во-первых, он нашел несколько мелких, но очень существенных элементов, которые помогали выбивать Джоковича из ритма.

5. В первую очередь, это резаные удары – которые были особенно эффективны, если направлялись под форхенд сербу. Потому что у него в финале были явные проблемы в ситуациях, когда от него требовалось самостоятельно разгонять мяч.

6. Кроме того, короткие резаки втягивали его в корт, и Алькарас мог его обводить у сетки – полагаясь на феноменальное умение выполнять сложные удары в движении. А еще на то, что с низких мячей у Джоковича были проблемы с переходным ударом – и он часто оказывался у сетки на не самых выгодных условиях.

7. Алькарас славится пушечным форхендом, но в финале ему очень помогали чуть ли не полусвечки справа – при помощи которых он, опять же, дергал ритм и заставлял Джоковича самостоятельно генерировать скорость.

8. Другой важный компонент воскресной победы – дисциплина. В первом сете ее у Алькараса не было. Зачастую он лупил, просто чтобы посильнее ударить, чуть ли не от отчаяния. А это приводило к куче ошибок.

9. Но чем дольше развивался матч, тем более дисциплинированно он строил розыгрыши. Он уже не стремился просто забить, он именно развивал комбинации и создавал лучшие условия для того, чтобы работали его сильные стороны.

10. Дисциплина проявлялась и в том, в какие моменты Алькарас шел на свои коронные укороченные удары. В неудачные отрезки матча он бросал дропшоты, чтобы просто что-то сделать и не играть размен. В удачные – только из хороших позиций (когда он в корте, а Джокович подальше за задней линией), только с хорошей подготовкой.

11. Пятый сет вновь продемонстрировал то, каким безумным набором из неудержимой мощи в атаке и непробиваемой обороны. По поводу атаки. Был момент, когда Алькарас вел 14:0 по ударам навылет. 14:0.

12. По поводу обороны. У Джоковича был шанс повести с брейком в пятом сете, и он выполнил в том розыгрыше вот такое.

Но почему он это выполнил? Потому что Алькарас тащил такие удары, которые никто другой не вытащил бы. Против кого другого Джокович выиграл бы тот размен уже раза три. Но Карлос использовал физуху, чтобы пробивать бреши в игре серба. И у него получалось.

Так же и на брейк-пойнте, который испанец реализовал в пятой партии. Джокович как минимум дважды наносил удары, которые против других соперников уже принесли бы ему очко. А в итоге ему все равно пришлось бежать к сетке с плохого переходного удара и получить обводку.

Оборона Алькараса в самый важный момент оказалась сильнее способности Джоковича наносить качественно удар за ударом.

13. И по поводу качества игры Джоковича. В период со счета 6:5 на тай-брейке второго сета до середины четвертой партии он показывал чуть ли не свой худший теннис в финалах «Большого шлема». Это было просто ужасно – огромные проблемы с форхендом, непонятные решения по переводам слева по линии, совершенно рандомные выходы к сетке. Новак сам на себя не был похож.

14. Но в пятом сете он играл хорошо. Просто его переиграли.

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Сейчас многие говорят, что этот финал был чем-то вроде передачи эстафеты – от состоявшегося гиганта тенниса будущему гиганту.

И знаете, возможно, так и есть.

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Фото: John Patrick Fletcher/Global Look Press