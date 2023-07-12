19 комментариев

Мнение Павла Ниткина.

«Уимблдон» – старейший теннисный турнир, который многими считается величайшим и самым престижным. Многие игроки говорят, что с детства мечтали выиграть именно в Лондоне, а Центральный корт часто называют храмом тенниса.

Я не буду говорить, что они неправы – у них свой специфический взгляд. У меня взгляд зрителя, и лично меня «Уимблдон» дико раздражает. Если этот турнир отменят, а вместо Всеанглийского клуба сделают огромную стоянку, я не особо расстроюсь.

Сейчас объясню.

Теннис на траве – переоцененное зрелище

Когда-то давно игра на траве казалась мне чем-то потрясающим. Ведь это же историческое покрытие, теннис на нем зародился, развивался, превращался в тот самый спорт, который я так люблю. А значит, там должно быть что-то мощное.

К тому же многие уважаемые люди (в первую очередь, Роджер Федерер и Энди Маррей, с которых началась моя любовь к теннису) говорили, что травяной сезон – это величие, и сокрушались, что он такой короткий.

Но чем больше работала собственная голова, тем меньше мне нравился травяной теннис. К 30 я осознал, что он не нравится мне совсем.

Сейчас многие жалуются, что трава слишком медленная, но игра на ней все равно удивительно скучная. Бесконечные эйсы, непринятые подачи, сорванные удары. Раньше люди хотя бы к сетке постоянно ходили, и это вроде как было задорно, но сейчас даже на траве игра в основном идет на задней линии. Точнее не игра, а мучения.

Конечно, есть исключения. Например, Федерер против Джоковича – это даже на траве красиво и интересно. Потому что они оба гении.

И есть игроки, которые даже на траве могут затягивать розыгрыши – достаточно вспомнить матч Медведева против Жиля Симона, в котором они гоняли размены по 50 ударов.

Но в целом я полностью поддерживаю Андрея Рублева, который не раз говорил, что трава ему совсем не нравится: «Здесь можно проиграть любому, даже если ты лучше играешь на задней линии: твой соперник хорошо подает, вы делаете пару полноценных ударов и ты проигрываешь. На траве довольно часто такое случается, это видно по результатам. Какие-то игроки обычно проигрывают определенным соперникам, но если знают, как играть на траве, то используют короткие размены и в итоге побеждают».

У Рублева игроцкий взгляд на то, что трава чаще других покрытий бывает несправедлива, но как зрителю мне кажется точно так же.

Корты выглядят ужасно и бывают просто опасны для игроков

Перед стартом турнира Даниил Медведев восхищался: «Первый день после приезда ты думаешь: «Ого, это, наверное, лучшее место в мире». Кажется, что каждый цветочек на нужном месте, правильного цвета. Раздевалки невероятные. Еда прекрасная. Сама атмосфера такая, что в первый день ты говоришь: «Ого, это лучший турнир».

И многие говорят о том, что девственные корты «Уимблдона» – это потрясающая красота.

В первые дни не согласиться трудно, но есть отличный мем, описывающий эволюцию не только уимблдонских, но и любых других травяных кортов.

Через примерно три дня все травяные корты выглядят ужасно. А в первые дни они очень скользкие – потому что трава сочная, свежая. И все на ней постоянно поскальзываются – особенно если влажность повышается из-за дождя. Поэтому возникают совершенно абсурдные ситуации, когда под закрытой крышей Новак Джокович вытирает корт полотенцем. А матч можно возобновить, только открыв крышу, чтобы влажность ушла.

Да и в дальнейшем трава – такое покрытие, что на нем с опасностью сопряжены совершенно базовые элементы тенниса. Например, журналист Бен Ротенберг отметил, что многие падают после того, как выполняют разножку – подпрыгивают в момент удара соперника, чтобы придать импульс первому шагу. Но на траве ноги часто потом разъезжаются.

Дождь и непонятное расписание

Понятно, что это не исключительно уимблдонская проблема – например, в этом году в Риме тоже было очень мокро и дождливо. Да и не на каждом «Уимблдоне» дожди мешают проводить матчи.

Но в этом году из-за осадков турнир был особенно невыносимым. Дождь смыл полтора игровых дня, поэтому кто-то к первому четвергу уже вышел в третий круг, а кто-то – еще не начал первый раунд. Насколько это несправедливо с соревновательной точки зрения, наверное, даже не стоит говорить. Так что это вопрос не к природе, а к организаторам.

Со зрительской точки зрения еще бесило, что сначала ты сидишь и смотреть почти нечего (на центральные два корта в дождливые дни ставили много британцев), а потом – сразу миллион хороших матчей идет одновременно.

И есть отдельная проблема расписания на Центральном корте. Все матчи на «Уимблдоне» должны заканчиваться раньше 23 часов по местному времени (час ночи по Москве) – потому что турнир располагается в жилом районе, и местные правила запрещают массовые мероприятия поздним вечером.

Но на Центральном корте они начинаются только в 13:30 по местному. Обычно там проходят три матча – и зачастую два из них мужские. Так что есть вероятность, что даже с крышей, освещением и всеми прелестями игровой день завершить не успеют. Да что вероятность, в этом году так и получилось – Новак Джокович не успел доиграть матч с Хубертом Хуркачем, хотя на корт не ставили дополнительные матчи, а дождь не прерывал день.

В итоге серб, для которого «Уимблдон» был детской любовью, согласился, что нужны изменения: «Я думаю, что матчи должны начинаться хотя бы в 12. Это бы многое изменило».

И знаете, почему матчи на Центральном корте начинаются так поздно? Потому что на этом настаивает главный британский бродкастер турнира – BBC, чтобы собирать большие рейтинги. И это понятное желание. Но не очень понятно, почему «Уимблдон», кичащийся своей некоммерциализованностью, на такое идет.

Слишком много правил и элитарности

У «Уимблдона» очень много традиций, и некоторые прямо раздражают.

В первую очередь – дресс-код. У тенниса и так есть проблема, что игроки с одним спонсором часто играют в одинаковой форме. А когда все в белом, все вообще сливаются в одну массу.

И то, с каким нездоровым педантизмом организаторы последние годы относятся к дресс-коду, переходит уже всякие границы. Если посмотреть старые видео и фотографии, цвета было намного больше. Но потом правила делали все строже и строже. Так что это уже не традиция, а какой-то новодел на основе старых реалий, когда спортом вообще занимались исключительно в белом.

Есть и другие непонятные развлечения. Например, знаменитая уимблдонская Очередь – люди вынуждены сутками стоять на улице, чтобы купить билеты, потому что это можно сделать только вживую. Особенно смешно, что к очереди есть «официальный гид». И в этом году в твиттере смешно пошутили о его ненадобности: «Ну это, просто постройтесь?»

В целом для меня никто не скажет об «Уимблдоне» лучше Андре Агасси: «Я отрицаю все чуждое, и Лондон мне максимально чужд. Еда, автобусы, традиции. <…>

Судьи «Уимблдона», кажется, получают извращенное и высокомерное удовольствие, когда говорят игрокам, что им можно и что нельзя. Я презираю правила – особенно ничем не обоснованные. Почему я обязан носить белое? Мне не хочется. Почему им так важно, во что я одет?

Более того, меня оскорбляет то, что меня куда-то не пускают, заставляют чувствовать себя нежеланным. Мне нужно показывать пропуск, чтобы войти в раздевалку – причем не основную раздевалку. Я играю на турнире, но ко мне относятся как к незваному гостю и даже не дают тренироваться на кортах, где я буду выступать. Только на крытых кортах на улице».

Конечно, с тех пор многое изменилось, но чрезмерная элитарность и пафосность «Уимблдона» чувствуются даже издалека. Отдельная раздевалка для топ-16 сеяных, например, никуда не делась.

И цвет мужских трусов по-прежнему проверяют.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Sandten/Bongarts, Ryan Pierse, Shaun Botterill, Julian Finney, Clive Brunskil, Alex Davidson