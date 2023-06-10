10 комментариев

Что ее ждет дальше?

В субботу 15-летняя россиянка Алина Корнеева выиграла «Ролан Гаррос» среди девушек, победив в финале перуанку Луччану Перес Аларкон – 7:6(4), 6:3.

За весь турнир Корнеева отдала один сет – в первом круге. А после этого только в одной партии ее соперницам удалось взять больше трех геймов – это был первый сет финала.

Сейчас Корнеева прошла полпути к календарному Большому шлему в юниорах – потому что в январе еще выиграла Australian Open, победив в финале главную звездочку женского тенниса Мирру Андрееву.

Корнеева (крайняя слева) и Мирра Андреева (крайняя справа) после того, как сборная России выиграла чемпионат Европы U-12

Что нам известно о Корнеевой?

Алина – дочь волейболиста Александра Корнеева, который в 2008-м в составе сборной взял бронзу Олимпиады, а на клубном уровне пять раз становился чемпионом России с тремя разными командами.

Он рассказывал «Бизнес Онлайн», как отдал дочку в теннис: «Были еще варианты с гимнастикой и легкой атлетикой – хотели, чтобы она с детства физически развивалась. Теннис больше понравился. Отдали в 5 лет. В 7 лет она перешла в сильную школу «Юность Москвы», а в 10–11 начала выигрывать».

Сейчас Корнеева занимается в московской школе «Спартак». Она на год ездила в академию Рафаэля Надаля на Мальорке, но соскучилась по родным кортам и тренерам, поэтому вернулась.

По турнирам с ней ездят родители (например, в Австралии с ней была мама Ирина).

По словам Алины после победы на Australian Open, они в основном занимаются ее карьерой – планируют расписание, общаются со спонсорами, разбираются с другими вопросами. А она только тренируется и играет.

В отличие от той же Мирры Андреевой у Корнеевой сейчас нет агента. Ее отец рассказывал: «Есть выбор, но мы пока не торопимся. Как и с агентами. Почти все девочки в возрасте Алины уже подписаны, но мы пока морально к этому не готовы. Агенты предлагают продолжительные контракты, но при этом ни за что особо не отвечают. Решили, что пока нам проще самим».

Так что карьеру дочери Корнеевы строят на собственные деньги, плюс им помогает Федерация тенниса России. Как говорил Александр: «Выходит действительно очень внушительная сумма, которая несоизмерима с волейболом. У меня были сбережения с волейбола, плюс я работаю менеджером в фирме брата, которая занимается электромонтажными работами. Отвечаю за закупки и поставки. Есть еще несколько небольших фирм, которые приносят доход. Спасибо и ФТР – помогают! Потихоньку выкручиваемся».

После победы на Australian Open Корнеева рассказывала, что в «Спартаке» тренировалась на соседних кортах с Еленой Рыбакиной. И свой теннис она тоже сравнивала с ней – любит играть агрессивно и доминировать. По ходу «Ролан Гаррос» в интервью «Больше!» она заявила, что и в жизни такая же «агрессивная, энергичная, активная».

Отец Корнеевой говорил, что кроме Рыбакиной ей нравятся Серена Уильямс, Рафа Надаль и Новак Джокович. А сама она призналась, что после встречи с Надалем на Australian Open плакала два дня, и назвала его «кумиром детства». При этом Александр рассказывал, что не ко всем топам она относится одинаково восторженно: «Как-то была рядом с Эшли Барти, которая играла в финале всех турниров «Большого шлема». Я говорю: «Иди, сфоткайся для истории». Не стала: «Не хочу, не нравится, как она играет». С характером и своими взглядами».

Теперь взрослый успех гарантирован?

Не факт.

Последний раз кому-то удавалось взять два первых ТБШ юниорского сезона в 1990-м. Тогда это сделала Магдалена Малеева, которая потом стала четвертой ракеткой мира, выиграла 10 титулов WTA и дошла до 1/8 на всех взрослых «Шлемах».

Если брать период с 2000 года, то Корнеева – 80-я чемпионка юниорских ТБШ. Из этого огромного количества девушек многие потом построили хорошие взрослые карьеры, но на взрослом уровне «Шлемы» взяли только семь:

• Марион Бартоли;

• Виктория Азаренко;

• Каролин Возняцки;

• Симона Халеп;

• Эшли Барти;

• Алена Остапенко;

• Ига Швентек.

Из этих семи пять были первыми ракетками мира, а Бартоли и Остапенко стояли в топ-10.

До Корнеевой два «Шлема» за сезон с 2000-го брали только шесть теннисисток:

• Мария Эмилия Салерни (2000);

• Кирстен Флипкенс (2003);

• Виктория Азаренко (2005);

• Анастасия Павлюченкова (2006);

• Ана Конюх (2013);

• Белинда Бенчич (2013).

Хуже всех из них карьера сложилась у Салерни – она была 65-й ракеткой мира без титулов WTA. Все остальные добрались до топ-20.

Сейчас Корнеева постепенно переходит во взрослый тур – в прошлом году выиграла первый профессиональный титул на турнире ITF в Касабланке, а в этом добавила к нему победу в Претории. В рейтинге WTA она стоит 331-й.

Корнеева после первого профессионального титула с тренером Юлией Бекещенко

Полноценно перейти в профессиональный тур ей мешают правила, ограничивающие количество турниров – 15-летние могут играть только 10, а 16-летние только 12. Корнеевой это правило не нравится.

«Я считаю, что это немножко неправильно. У меня есть возможность, и почему бы их не играть? Думаю, в этом году я закрою юниорские «Шлемы» – и все, буду только взрослые», – говорила она в эфире «Больше!»

По ее мнению, переход во взрослый тур помогает лучше играть в юниорском: «Там у девушек опыта гораздо больше, они намного разнообразнее. В юниорском туре кто-то бьет, а кто-то качает, никогда нет середины. А на взрослых турнирах практически все играют разнообразно. Это мне помогло, я развила свой теннис».

Еще в январе Корнеева сказала, что на юниорские «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open поедет за титулами. В Париже она его уже взяла. Но календарный Шлем за всю историю тенниса среди девушек не собирал никто. Да и первые три в сезоне подряд – тоже.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason / Staff, Clive Brunskill / Staff; instagram.com/bekyulia ; instagram.com/korneevaia