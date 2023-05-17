46 комментариев

Чемпион Рима и вторая ракетка мира.

В этом году Даниил Медведев впервые за очень долгое время смог провести полноценный грунтовый сезон. В пандемийном 2020-м россиянин провел только осенний «Ролан Гаррос», в 2021-м в начале грунта он переболел ковидом, а в прошлом году – перенес операцию по удалению грыжи.

Так что в этом сезоне у него были максимальные шансы на то, чтобы наладить отношения с ненавистным покрытием. И он ими полностью воспользовался – неплохо выступил в Монте-Карло и Мадриде, а в Риме взял и выиграл первый грунтовый титул в карьере.

После победы над Хольгером Руне в финале (7:5, 7:5) Медведев ответил на вопрос, верил ли он, что когда-нибудь такого добьется: «Я всегда хочу верить в себя, всегда выкладываюсь и хочу выигрывать крупнейшие титулы. Но, если честно, я не верил, что смогу выиграть «Мастерс» на грунте. Раньше я ненавидел грунт, у меня на нем ничего не получалось.

Но в Мадриде и Монте-Карло я уже чувствовал себя неплохо, у меня не было больших истерик. Если я проигрывал, то просто потому, что соперники играли лучше.

А тут я потрясающе чувствовал себя на тренировках. Даже сказал тренеру: «Не понимаю, что происходит». Но после этого еще нужно обыгрывать самых сильных соперников, и я рад, что доказал себе и всем, что на это способен».

А еще рассказал, станет ли этот титул началом дружбы с грунтом.

«Дружбы. Не скажу, что я его люблю – я люблю хард. Это моя единственная любовь. В теннисе (усмехается).

Но грунт мне сейчас точно нравится намного больше, чем раньше».

Что же помогло ему выиграть финал?

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Мы уже говорили о том, в чем Медведев в целом прибавил в игре на грунте, так что повторяться не будем. Сразу о ключевых вещах матча с Руне.

• Медведев намного лучше провел концовки обоих сетов. Он включал режим «я ни за что не ошибусь, что бы вы со мной ни делали», а Руне – наоборот сыпал браком направо и налево.

• Еще важно то, как Даниил боролся, когда игра не очень шла. В первой партии у Руне были полушансы на брейк в трех первых геймах на подаче россиянина. Во втором он дважды вел с брейком и подавал на партию. Но ничего с этого в итоге не поимел.

• У Руне был очень хороший отрезок в начале второго сета, когда он действовал очень активно и мощно, но в целом он зачастую играл слишком пассивно. И Медведев его стабильно за это наказывал тем, что добавлял скорости ударам и перехватывал позицию.

• После первого сета Хольгер даже жаловался тренеру: «Так плохо играю – так плохо! Так плохо. Слишком пассивно».

• Еще Медведев регулярно наказывал датчанина за мелкие оплошности. Например, вот так он отыграл брейк во втором сете.

Руне неправильно выбрал направление для удара с лета, пробил его не плохо, но недостаточно остро – и поплатился. И таких эпизодов было много.

• Прием Медведева в Риме – это просто красота. Неважно, как широко соперники его выбивают с корта и как быстро бегут к сетке – он все равно находил коридорчики, в которых им мяч не достать.

• Бэкхенд – просто сказка. Особенно много Медведеву давали переводы слева по линии. Например, тут он за счет него захватил позицию и потом заработал сетбол.

• В целом Даниил весь турнир отыграл очень качественно и очень собранно. Это класс!

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По итогам Рима Медведев, выигравший пятый титул в сезоне и 20-й в карьере, станет второй ракеткой мира. Он лидер тура по выигранным матчам, титулам, заработанным очкам и призовым.

И что еще радует – чуть ли не впервые в карьере он очень много очков выиграл в первой половине сезона. Раньше он около 70% рейтинга набирал на харде после «Уимблдона», а в первой части года хорошо выступал только в Австралии. Сейчас это не так.

А это очень важно в плане борьбы за первую строчку рейтинга. От Карлоса Алькараса в понедельник он будет отставать всего на 485 очков.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling