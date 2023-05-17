46 комментариев

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?
Чемпион Рима и вторая ракетка мира.
В этом году Даниил Медведев впервые за очень долгое время смог провести полноценный грунтовый сезон. В пандемийном 2020-м россиянин провел только осенний «Ролан Гаррос», в 2021-м в начале грунта он переболел ковидом, а в прошлом году – перенес операцию по удалению грыжи.
Так что в этом сезоне у него были максимальные шансы на то, чтобы наладить отношения с ненавистным покрытием. И он ими полностью воспользовался – неплохо выступил в Монте-Карло и Мадриде, а в Риме взял и выиграл первый грунтовый титул в карьере.
После победы над Хольгером Руне в финале (7:5, 7:5) Медведев ответил на вопрос, верил ли он, что когда-нибудь такого добьется: «Я всегда хочу верить в себя, всегда выкладываюсь и хочу выигрывать крупнейшие титулы. Но, если честно, я не верил, что смогу выиграть «Мастерс» на грунте. Раньше я ненавидел грунт, у меня на нем ничего не получалось.
Но в Мадриде и Монте-Карло я уже чувствовал себя неплохо, у меня не было больших истерик. Если я проигрывал, то просто потому, что соперники играли лучше.
А тут я потрясающе чувствовал себя на тренировках. Даже сказал тренеру: «Не понимаю, что происходит». Но после этого еще нужно обыгрывать самых сильных соперников, и я рад, что доказал себе и всем, что на это способен».
А еще рассказал, станет ли этот титул началом дружбы с грунтом.
«Дружбы. Не скажу, что я его люблю – я люблю хард. Это моя единственная любовь. В теннисе (усмехается).
Но грунт мне сейчас точно нравится намного больше, чем раньше».
Что же помогло ему выиграть финал?
***
Мы уже говорили о том, в чем Медведев в целом прибавил в игре на грунте, так что повторяться не будем. Сразу о ключевых вещах матча с Руне.
• Медведев намного лучше провел концовки обоих сетов. Он включал режим «я ни за что не ошибусь, что бы вы со мной ни делали», а Руне – наоборот сыпал браком направо и налево.
• Еще важно то, как Даниил боролся, когда игра не очень шла. В первой партии у Руне были полушансы на брейк в трех первых геймах на подаче россиянина. Во втором он дважды вел с брейком и подавал на партию. Но ничего с этого в итоге не поимел.
• У Руне был очень хороший отрезок в начале второго сета, когда он действовал очень активно и мощно, но в целом он зачастую играл слишком пассивно. И Медведев его стабильно за это наказывал тем, что добавлял скорости ударам и перехватывал позицию.
• После первого сета Хольгер даже жаловался тренеру: «Так плохо играю – так плохо! Так плохо. Слишком пассивно».
• Еще Медведев регулярно наказывал датчанина за мелкие оплошности. Например, вот так он отыграл брейк во втором сете.
Руне неправильно выбрал направление для удара с лета, пробил его не плохо, но недостаточно остро – и поплатился. И таких эпизодов было много.
• Прием Медведева в Риме – это просто красота. Неважно, как широко соперники его выбивают с корта и как быстро бегут к сетке – он все равно находил коридорчики, в которых им мяч не достать.
• Бэкхенд – просто сказка. Особенно много Медведеву давали переводы слева по линии. Например, тут он за счет него захватил позицию и потом заработал сетбол.
• В целом Даниил весь турнир отыграл очень качественно и очень собранно. Это класс!
***
По итогам Рима Медведев, выигравший пятый титул в сезоне и 20-й в карьере, станет второй ракеткой мира. Он лидер тура по выигранным матчам, титулам, заработанным очкам и призовым.
И что еще радует – чуть ли не впервые в карьере он очень много очков выиграл в первой половине сезона. Раньше он около 70% рейтинга набирал на харде после «Уимблдона», а в первой части года хорошо выступал только в Австралии. Сейчас это не так.
А это очень важно в плане борьбы за первую строчку рейтинга. От Карлоса Алькараса в понедельник он будет отставать всего на 485 очков.
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling
а если серьезно, невероятный уровень показал на этой неделе и абсолютно заслуженно выиграл. хотя в это конечно вообще не верилось
1) Форхенд стал тяжелее. Добавилось вращение.
2) Появились укороченные, причём на хорошем уровне ( а помните, как мы над ними смеялись год назад?)
3) Намного улучшилось движение на грунте, скольжение перестало быть проблемой.
4) ну и физическая подготовка- играть столько матчей подряд в начале сезона, я такого и не припомню. Причём он почти всегда доминирует над соперником в выносливости и "терпение"
Удачи Даниила и его команде! И новых побед!)
1.Джокович - 38
2.Надаль - 36
3.Федерер - 28
4.Агасси - 17
5.Маррей - 14
6.Сампрас - 11
7.Мустер - 8
8.Чанг - 7
9.Медведев-6!!!!!!!!!!
10-16.Роддик-5
10-16.Беккер-5
10-16.Курье-5
10-16.Куэртен-5
10-16.Зверев-5
10-16.Сафин-5
10-16.Риос-5
Ну что, осилит Даниил 10 Мастерсов за карьеру?
6 разных Мастерсов, в ИУ есть финал, в МК - полуфинал+четвертьфинал, Мадрид только сильно отстает - 4 круг... Не знаю, насчет карьерного Мастерса, но вот к тому, чтобы побывать в финалах всех Мастерсов Даниил сделал огромный шаг в 2023 - ИУ, Майами, Рим!
1.Медведев - 15 (8-7)
2.Сафин - 12 (7-5)
3.Кафельников - 10 (3-7)
4.Чесноков - 6 (3-3) или 5(2-3), без Орландо-1988, что, имхо,вернее.
5.Давыденко - 5 (4-1)
По большим титулам(8) Даниил тоже вышел на 1-ое место, обогнал Сафина(7 = 2 Шлема + 5 Мастерсов). Претензия на первенство? Эх, АО-22 ,АО-22...
А ведь Рим наши никогда не брали....Был только финал Чеснокова в 1990.
5 титулов за год: Метревелли-1972, Давыденко -2006, Давыденко-2009, Рублев-2020, Медведев -2023
Все. Сезоны с 5 титулами и больше закончились)) Даниил больше 4 титулов в одиночке за год до 2023 не брал. А тут 5 и это уже до РГ! Так можно и на рекорд Сафина замахнуться...
2.Медведев - 33(20). 133 турнира. 24,8%!!!!
3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%.
4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4%
5.Южный - 21(10). 418 турниров! 5%
6.Рублев -20(13). 144 турнира. 13,9%
7.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2%
8.Чесноков -15(7). 244 турнира 6.1%
9.Волков -11(3). 240 турниров. 4.6%
10.Турсунов -9(7). 224 турнира. 4%
11.Андреев - 9(3). 219 турниров. 4.1%
12.Хачанов - 6(4). 165 турниров. 3.6%
13.Черкасов -6(2). 202 турнира. 2.97%
14.Карацев -4(3). 69 турниров. 5.8%
15.Ольховский - 4(2). 165 турниров. 2.4%
16.Куницын -1(1). 150 турниров. 0.7%
Даниил продолжает погоню за Кафельниковым, осталось еще 13 финалов. При этом, укрепляет свое второе место, отрыв от Давыденко и Сафина уже неплохой. В этом году, 10 турниров - 6 финалов!!! Рублев почти догнал Южного.
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Процент финалов у Медведева весьма впечатляет - 24,8!
2019-2023. 29 финалов на 79 турниров. 36,7%. Это еще не уровень стабильности бигов, но все же неплохо, неплохо...
Для сравнения,
Джокович: 131 финал на 285 турнирах: 46%!
Надаль: 130 финалов на 305 турниров. 42,6%.
Федерер: 152 финала на 367 турниров. 41,4%.
Маррей до 2017. 64 финала на 215 турниров. 29,8 %.
Рейтинг от 13 февраля 2023
1.Джокович-7070
2.Алькарас -6730
3.Циципас-5940
4.Рууд -5515
5.Рублев - 4065
6.Надаль-3815
.............
11.Медведев - 2750
13.Хачанов -2515
А ведь казалось, что первая четверка прям сильно оторвалась и им ничего не угрожает)))
И сравните сейчас:
1.Алькарас - 6815
2.Медведев - 6330!!!!!!!!!!
3.Джокович - 5955
4.Рууд - 4915
5.Циципас - 4775
6.Руне - 4375
7.Рублев -4270.
....
11.Хачанов -2945
Даниил круто поднялся.
1.Медведев 4300
2.Алькарас 3455
3.Джокович 2745
4.Циципас 2590
5.Синнер 2275
6.Рублев 2215
7.Руне 2125
8.Фриц 1825
9.Хачанов 1540
10.Норри 1445
Мда...Никогда Даниил так хорошо не начинал год! На Итоговый уже отобрался, тут вопросов нет.
В 2021 Медведев перед РГ набрал 2230 очков. В 2022 -1900. В 2019 - 1575. Остальные года еще хуже.
Хватит ли Даниила на вторую половину года??? Но, заявку на 1-2 место в 2023, Медведев сделал мощную! Теперь, главное, далеко не отпустить Джоковича и Алькараса по результатам РГ и Уима...
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2016: 77 очков(с учетом за квал), 2 турнира,1-2 по матчам.
2017: 20 очков, 4 турнира, 0-4 по победам))) Карьера:1-6
2018: 75 очков, 5 турниров, 1-5. Карьера:2-11
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2019: 690 очков, 5 турниров, 8-5. Карьера:10-16
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2020: 10 очков, 2 турнира, 0-2. Карьера:10-18
2021: 460 очков, 3 турнира, 5-3. Карьера:15-21
2022: 180 очков, 2 турнира, 3-2. Карьера:18-23
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2023: 1270 очков, 3 турнира, 10-2. Карьера:28-25. ПЕРВЫЙ ТИТУЛ!!
Всё! 2023 - лучший сезон Медведева на грунте. Обогнал 2019 и по очкам и по числу побед. Первый титул, да еще какой! Мастерс, Рим, который наши никогда не брали! С 2005 его брали только Надаль, Джокович, Маррей и молодой Зверев-2017!
А ведь еще есть РГ! Но, 1270 очков на грунте - это уже солидно. Циципас пока взял на грунте 1020! Джокович 315.
1)Кафельников - 26 (2 ТБШ +1 финал ТБШ + 3 полуфинала ТБШ + ОИ + 23 АТП 250-500)
2)Давыденко - 21 (4 полуфинала ТБШ + 3 Мастерса + Итоговый + 17 АТП 250-500)
3)Медведев - 20 (1 ТБШ + 3 финала ТБШ + 1 полуфинал ТБШ + 6 Мастерсов + Итоговый +12 АТП 250-500)
4)Сафин - 15 (2 ТБШ + 2 финала ТБШ + 3 полуфинала ТБШ + 5 Мастерсов + 8 АТП 250-500)
5)Рублёв - 13 (1 Мастерс + 12 АТП 250-500)
Даниил почти догнал Давыденко...
Мои поздравления и красавчик.
Просто красавчик, Даня!
1.Медведев — 9(6)
2.Сафин - 8(5 побед)
3.Чесноков — 6(3)* , включая титул Орландо-1988(?)-"математический" Мастерс, т.к. вошел в число 9 сильнейших турниров в 1988, кроме Шлемов. Или — 5(2), что более корректно на мой взгляд.
4.Кафельников - 5(0!)
5.Давыденко - 3(3)
6.Рублев - 3(1).
7.Хачанов - 1(1)
Даниил теперь первый! Что по числу финалов, что по числу титулов. А уж по разнообразию..6 разных Мастерсов!!! У Сафина - три РАЗНЫХ Мастерса(Париж-3, Канада, Мадрид). Давыденко-3(Майами, Шанхай, Париж).
С учетом, как Алькарас любит заниматься лоуд-менеджментом, он не такой уж и большой фаворит на №1 по итогам года
У Сафина - максимум 4300 (05-03-2001), у Кафельникова 3917 (13-09-1999), у Медведева 10780 (13-09-2021). У Медведева - по новой системе подсчета, у Сафина и Кафельникова - по предыдущей. Если грубо, то, очки Сафина и Кафельникова надо умножить на 2 - 8600 и 7834. Даниил все равно круче получается, 10780 - это примерно 5390 - по системе подсчета во времена Сафина и Кафельникова. Но, очень примерно...Про Метревелли ничего не скажу, не знаю)))