На турнире в Мадриде разрывает 15-летняя теннисистка из России – Мирра Андреева. Она уже обыграла финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес и 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майя.

До этой недели у Андреевой был всего один матч на уровне основного тура и ни одной победы над топ-100. Зато в Мадрид она приехала, выиграв два подряд титула на мелких взрослых турнирах.

В этом году Мирра еще играла в российском финале Australian Open (уступила Алине Корнеевой) и дебютировала в топ-200.

Откуда она появилась?

Мама влюбилась в теннис во время беременности, а первый тренер так поставила технику, что она работает до сих пор

У Андреевой еще есть старшая сестра Эрика – ей сейчас 18. Она тоже финалистка юниорского «Большого шлема» («Ролан Гаррос»-2021), но уже дебютировала на ТБШ и на взрослом уровне и сейчас стоит в рейтинге 114-й.

Девочек в теннис отдала мама Раиса – которая полюбила его, когда ждала рождения Эрики. «Меня так зацепил этот вид спорта, захотелось разобраться в правилах, стала следить за соревнованиями, как за сериалом», – рассказывала она в 2018-м.

Обе сестры родились в Красноярске и начали заниматься там – в клубе «Теннис-холл». Рассказывают, что во время тренировок мама переодевалась в спортивное и собирала мячики, и иногда ее принимали за второго тренера.

Когда у дочерей пошли серьезные юниорские результаты, мама уволилась с работы и полностью сосредоточилась на их карьерах и воспитании: ездила с ними по турнирам и следила за учебой, которую Андреевы проходят экстерном.

Другой важный человек в жизни Андреевых – красноярский тренер Марина Павлова. В недавнем интервью итальянским медиа Мирра рассказала, что с ней им очень повезло: «Она очень хорошо обеспечила нас технически. Я до сих пор использую то, чему она меня научила. Мы очень многим ей обязаны, потому что еще она ездила с нами на первые юниорские турниры в Европе».

Сейчас Андреева тренируется во Франции – в бывшей академии Медведева

Из Красноярска Андреевы уехали. Мирра рассказывала: «В Сибири зимой очень холодно, бывает даже -40. В это время мы играем только в залах, но у нас нет харда – только терафлекс».

В поисках лучших условий они переехали в Сочи, где тренировались у Кирилла Крюкова. Сейчас сестры занимаются во Франции – в каннской академии Elite, где в свое время базировался Даниил Медведев, а сейчас тренируются состоявшиеся топы Варвара Грачева и Анна Блинкова. «Для нас это здорово, потому что путешествовать намного легче», – говорила Андреева.

Во Франции сестры живут вместе, и Эрика рассказывала «Чемпионату», что периодически они возвращаются в Красноярск: «Как бы банально это ни звучало, но когда ты приезжаешь домой, стараешься больше времени уделить общению с родственниками, друзьями, сделать насущные дела. И для меня это уже ментальный отдых. Ты скучаешь по бабушке с дедушкой, по сестрам».

Между сестрами отношения довольно трогательные: «Не могу сказать, что делаем что-то особенное. Наслаждаемся тем, что рядом друг с другом. Делаем обычные вещи, например, ходим по магазинам. Когда после турниров у меня есть немного денег, делаю подарки Мирре, родителям. Для меня это самое приятное. Гуляем, смотрим фильмы. Абсолютно обычные вещи. Просто ты больше начинаешь ценить их после разлуки», – рассказывала Эрика.

Любит прогулки под дождем, музыку и Федерера

О себе Мирра рассказывала, что она «довольно замкнутая девочка, которая любит читать и гулять под дождем». Несколько недель назад она читала книгу про Серену Уильямс (на английском) и сказала, что в целом любит такую литературу.

За пределами корта она почти всегда в наушниках. Там вкусы разнообразные: «Могу начать с Майкла Джексона или Queen, а потом перейти на рэп или другие жанры. Все зависит от настроения. Перед матчами стараюсь слушать энергичную музыку, чтобы выходить на корт с правильным настроем».

В женском туре ей больше всего нравятся Онс Жабер и Эшли Барти, а в мужском – «конечно, Федерер, но еще меня очень впечатлила победа Надаля на Australian Open-2022. После этого успеха я начала сильнее ценить и его».

А в главном спортивном соперничестве современности – Месси против Роналду – она поддерживает аргентинца.

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Сейчас Мирра Андреева стоит в рейтинге 194-й, а до конца сезона ставит цель – войти в топ-150. По итогам Мадрида она уже будет минимум 164-й.

Но это все цели. А мечты у нее куда серьезнее: «Выиграть больше «Шлемов», чем Джокович».

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Фото: globallookpress.com/Rob Prange, Oscar J. Barroso; Instagram/_mirraandreeva_