Разбираемся в мягкости.

Даниил Медведев продлил беспроигрышную серию до 18 матчей, остановив в Индиан-Уэллс Алехандро Давидович-Фокина – 6:3, 7:5. Ему не помешали ни травма голеностопа, полученная в 1/8 финала, ни рассеченный во встрече с испанцем палец руки.

Одна из основ доминирования Медведева в последние недели – это повышение активности. Он лучше и эффективнее атакует, больше очков выигрывает в коротких разменах, да и вообще стремится больше играть от себя. Особенно в напряженные моменты – например, после травмы в матче со Зверевым.

В этом ему, судя по всему, очень помогают новые струны на ракетке. В межсезонье спонсор Медведева – французская компания Tecnifibre – предложила ему новые струны Razor Soft. Поскольку сезон-2022 для Даниила сложился не очень, он решился на эксперимент.

«Я попробовал шесть за один день, и они мне очень понравились. Решил попробовать.

Australian Open сложился неидеально, у меня было много сомнений в решении. Но я чувствовал, что это может мне помочь. Я приобрел мощь, не потеряв контроль », – рассказывал Медведев на пресс-конференции после выхода в третий круг в Индиан-Уэллс.

Тут важны два тезиса.

1. Медведев приобрел мощь. Почему более мягкие струны ее добавляют?

Тут все довольно просто. Чем мягче струнная поверхность, тем больше она прогибается под воздействием сталкивающегося с ней мяча. Чем больше она прогибается, тем сильнее эффект пращи – струна стремится к выпрямлению и выталкивает мяч.

Об этом свойстве новых струн говорил и сам Медведев: «Я сразу почувствовал, что они мягче: когда мяч касается струн, он отскакивает как от батута, то есть летит быстрее и мощнее, но мне не нужно самому сильнее вкладываться в удар».

2. Медведев не потерял контроль. А почему была опасность его потерять?

Этот вопрос куда интереснее. Сейчас есть три основных догадки, почему это происходит.

• Чем эластичнее струны, тем сильнее искажается поверхность, и это повышает количество углов, в которые может отскочить мяч. Грубо говоря, струны обволакивают мяч, а потом толкают его в разные стороны.

• Поскольку покрытие мягкое, во время контакта мяч деформируется меньше – грубо говоря, он меньше сплющивается. В итоге зона контакта снижается, а это снижает способность направлять мяч.

• Во время контакта мяч дольше лежит на струнах. Соответственно, повышается вероятность, что во время контакта ракетка чуть провернется. И это тоже изменит направление.

Но новые струны Медведева почему-то помогают ему всего этого избежать. Например, после его побед в Роттердаме и Дохе на официальном сайте ATP появились интересные цифры. По сравнению с 2022-м он бил справа на 1,6 км/ч сильнее, при этом с более сильным вращением. Да еще и попадал в 91% случаев, а не в 88,9%, как в прошлом году.

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Сейчас Даниил впервые вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс. Дальше он сыграет с Фрэнсисом Тиафу.

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Фото: REUTERS/Jonathan Hui-USA TODAY Sports, Amr Alfiky, Rula Rouhana