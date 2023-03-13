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«Я в туалет. И буду писать медленно». Как же Медведеву не нравятся корты в Индиан-Уэллс!

Даниил Медведев Даниил Медведев
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«Лжецы. Лжецы!»

Даниил Медведев продолжает беспроигрышную серию – после победы над Ильей Ивашко в третьем круге в Индиан-Уэллс она достигла 16 матчей. Победный отрезок длиннее в его карьере был всего один раз, когда в 2020-2021-м он выиграл 20 подряд.

Но против белоруса возникли трудности – Медведев впервые за 9 последних матчей отдал сет (6:2, 3:6, 6:1).

В Индиан-Уэллс Даниилу всегда тяжело, потому что там очень медленный корт. Даже после убедительной победы во втором круге он говорил: «Тут, наверное, самый медленный хард в туре, так что во многих розыгрышах все определяло то, кто первым ошибется, – потому что самому что-то сделать трудно. Так что нужно терпеть – как на грунте».

По ходу второго сета с Ивашко и после него терпеть Медведеву было очень сложно. При счете 3:5 он ошибкой проиграл размен из 28 ударов, и в сторону ложи полетели саркастичные большие пальцы.

А после сета россиянин завел довольно смешной разговор с судьей Мохамедом Лайани.

ДМ: Я в туалет.

МЛ: Да-да.

ДМ: И буду писать так же медленно, как идет игра на этом корте.

МЛ: (Усмехается). Нет-нет-нет.

ДМ: Корт медленный, и я буду медленным.

Лайани попытался увести разговор в конструктивное русло – хотел узнать, что именно шестой номер рейтинга будет делать в туалете, чтобы определить, сколько должен длиться перерыв (по правилам на простой поход в уборную дается три минуты, но если игрок еще и переодевается, то положено пять).

Но Медведев не поддавался.

МЛ: Ты и переодеваться будешь?

ДМ: Нет, но пойду так медленно.

МЛ: Время пойдет, когда ты войдешь в туалет. Так что иди.

ДМ: Да, но…

МЛ: Пожалуйста, просто прими это. Ты же профессионал.

ДМ: Я не принимаю. Это не хард. Они пишут в фактах о турнире, что он проходит на харде. Мне соврали.

Уходя с корта – довольно быстро, – Медведев о чем-то разговаривал с сидевшим на трибунах супервайзером.

И обещание не выполнил – между его уходом с корта и возвращением прошло меньше двух минут. И Ивашко, тоже покинувший площадку, вернулся даже чуть позже. В целом уже через три минуты после разговора с Лайани матч возобновился.

В третьей партии Медведев повел 4:0, но все равно сердился на организаторов. Например, после одного розыгрыша кричал: «Лжецы. Лжецы!»

Но Ивашко в тот момент кипел уже больше и после ошибок вопрошал небеса: «Ну почему сейчас?!»

Выиграв, Медведев написал на камере: «Слишком медленно :(».

А потом объяснил, как успокаивал себя после второго сета: «В Индиан-Уэллс нужно просто стараться показывать лучшую игру и надеяться на лучшее. Я видел много случаев, когда кто-то проигрывал сет 0:6 или 1:6, при этом показывая хороший теннис. Тут очень сложно выигрывать очки. Все решается ошибкой после 25 ударов.

На любом другом харде у меня лучше получается реализовать свою игру. А тут можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало. Тяжело. И это хард, не грунт – так что это немного расстраивает.

Но ничего не поделать. Я просто стараюсь бороться – хотя условия мне и не очень нравятся».

На послематчевой пресс-конференции он добавил, что всего около 10 игроков способны показывать хороший теннис на этих кортах: «В их игре есть что-то, что им помогает. А остальные мучаются».

За первый в карьере четвертьфинал в Индиан-Уэллс Медведе поборется с Александром Зверевым. И уже предупредил: «Думаю, у нас будет очень много длинных розыгрышей».

Медведев когда-нибудь играл так хорошо, как сейчас? Сравниваем четыре суперотрезка

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4 комментария

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Йенс Мустерманн
Ответ borasco
Ну да ладно. Все кто следит за Медведевым, знают его манеру поведения. Не нравится , просто не читай, не смотри, зачем тебе это надо...?
Я бы не смотрел его, если бы он не играл в теннис, либо играл исключительно на челленджерах. А в туре он часто на виду.
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borasco
Ответ Йенс Мустерманн
Очередная истерика неуравновешенного Медведева. Не умеешь играть на медленном харде, просто пропусти турнир, зачем заниматься клоунадой?
Ну да ладно. Все кто следит за Медведевым, знают его манеру поведения. Не нравится , просто не читай, не смотри, зачем тебе это надо...?
+7
0
+7
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Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
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-13
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GLW
Истерика с юмором это хороший знак для Медведева
+13
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