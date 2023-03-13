«Лжецы. Лжецы!»

Даниил Медведев продолжает беспроигрышную серию – после победы над Ильей Ивашко в третьем круге в Индиан-Уэллс она достигла 16 матчей. Победный отрезок длиннее в его карьере был всего один раз, когда в 2020-2021-м он выиграл 20 подряд.

Но против белоруса возникли трудности – Медведев впервые за 9 последних матчей отдал сет (6:2, 3:6, 6:1).

В Индиан-Уэллс Даниилу всегда тяжело, потому что там очень медленный корт. Даже после убедительной победы во втором круге он говорил: «Тут, наверное, самый медленный хард в туре, так что во многих розыгрышах все определяло то, кто первым ошибется, – потому что самому что-то сделать трудно. Так что нужно терпеть – как на грунте».

По ходу второго сета с Ивашко и после него терпеть Медведеву было очень сложно. При счете 3:5 он ошибкой проиграл размен из 28 ударов, и в сторону ложи полетели саркастичные большие пальцы.

А после сета россиянин завел довольно смешной разговор с судьей Мохамедом Лайани.

ДМ: Я в туалет.

МЛ: Да-да.

ДМ: И буду писать так же медленно, как идет игра на этом корте.

МЛ: (Усмехается). Нет-нет-нет.

ДМ: Корт медленный, и я буду медленным.

Лайани попытался увести разговор в конструктивное русло – хотел узнать, что именно шестой номер рейтинга будет делать в туалете, чтобы определить, сколько должен длиться перерыв (по правилам на простой поход в уборную дается три минуты, но если игрок еще и переодевается, то положено пять).

Но Медведев не поддавался.

МЛ: Ты и переодеваться будешь?

ДМ: Нет, но пойду так медленно.

МЛ: Время пойдет, когда ты войдешь в туалет. Так что иди.

ДМ: Да, но…

МЛ: Пожалуйста, просто прими это. Ты же профессионал.

ДМ: Я не принимаю. Это не хард. Они пишут в фактах о турнире, что он проходит на харде. Мне соврали.

Уходя с корта – довольно быстро, – Медведев о чем-то разговаривал с сидевшим на трибунах супервайзером.

И обещание не выполнил – между его уходом с корта и возвращением прошло меньше двух минут. И Ивашко, тоже покинувший площадку, вернулся даже чуть позже. В целом уже через три минуты после разговора с Лайани матч возобновился.

В третьей партии Медведев повел 4:0, но все равно сердился на организаторов. Например, после одного розыгрыша кричал: «Лжецы. Лжецы!»

Но Ивашко в тот момент кипел уже больше и после ошибок вопрошал небеса: «Ну почему сейчас?!»

Выиграв, Медведев написал на камере: «Слишком медленно :(».

А потом объяснил, как успокаивал себя после второго сета: «В Индиан-Уэллс нужно просто стараться показывать лучшую игру и надеяться на лучшее. Я видел много случаев, когда кто-то проигрывал сет 0:6 или 1:6, при этом показывая хороший теннис. Тут очень сложно выигрывать очки. Все решается ошибкой после 25 ударов.

На любом другом харде у меня лучше получается реализовать свою игру. А тут можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало. Тяжело. И это хард, не грунт – так что это немного расстраивает.

Но ничего не поделать. Я просто стараюсь бороться – хотя условия мне и не очень нравятся».

На послематчевой пресс-конференции он добавил, что всего около 10 игроков способны показывать хороший теннис на этих кортах: «В их игре есть что-то, что им помогает. А остальные мучаются».

За первый в карьере четвертьфинал в Индиан-Уэллс Медведе поборется с Александром Зверевым. И уже предупредил: «Думаю, у нас будет очень много длинных розыгрышей».

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