Рекорды Новака Джоковича: что уже побил, что еще побьет, а что вряд ли успеет?

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В понедельник Новак Джокович повторил большой общетеннисный рекорд – он проводит 377-ю неделю на первой строчке рейтинга и сравнялся со Штеффи Граф. И на следующей недели он точно станет единоличным рекордсменом. Если Карлос Алькарас сейчас выиграет турнир в Рио, у них будет одинаковое количество очков (6980), но Джокович все равно останется первым, потому что собрал больше на «Больших шлемах», итоговом турнире и «Мастерсах».

Новак последние годы часто говорит, что сейчас рекорды – его главная мотивация. У него их уже много.

Один рейтинговый рекорд сербу уже вряд ли покорится.

Чтобы превзойти Федерера, Джоковичу нужно без перерывов оставаться на первой строчке до конца 2027-го. И он, конечно, машина, но такое представить очень трудно.

Зато он может обойти Роджера в возрастной категории.

Перейдем к «Большим шлемам».

Серб делит рекорд мужского тура с Надалем. При этом следующий «Шлем» – «Ролан Гаррос», на котором традиционным фаворитом будет именно Рафа. И если кто-то из них там победит, то сравняется с общетеннисным рекордом Серены Уильямс (мы учитываем только профессиональную эпоху и одиночный разряд, так что, например, Маргарет Корт и ее 24 ТБШ в расчет не пошли).

Тут Джокович лидер мужского тенниса с большим отрывом. Кроме того, он единственный теннисист, который выигрывал все четыре «Шлема», все девять «Мастерсов» и итоговый.

Новак уже занимает четвертое место в истории, а чтобы стать первым, ему нужно будет выиграть какой-нибудь ТБШ, начиная с US Open-2024.

Есть еще один признак теннисного долголетия.

Важно, что Надаль пока не выиграл титул в 2023-м, а Джокович взял уже два. И если испанец, например, завершит этот год без трофеев, сербу нужно будет взять по титулу в 2024-м, 2025-м и 2026-м, чтобы побить рекорд.

Еще один рекорд, за который Новак борется с Надалем.

Для этого потребуется выиграть еще 5 Australian Open – а это может произойти минимум в 2028-м, когда Новаку будет чуть за 40.

По общему количеству титулов Джокович сейчас четвертый.

До рекорда не хватает 17. Последние три года серб брал по пять титулов в год, и в таком темпе он может побить рекорд где-нибудь в 2026-м.

Последние годы Джокович выигрывает в районе 50 матчей за сезон. Так что для побития этого рекорда ему нужно сохранять этот темп еще в районе 5 лет.

Зато Новак уже рекордсмен мужского тенниса по победам над топ-10.

Понятно, что многие рекорды Джоковичу уже точно не побить – но в основном это категория «самый молодой». А вот два главных показателя величия – «Большие шлемы» и недели на первой строчке – вполне ему подконтрольны. И сейчас он в таком состоянии, что трудно представить ситуацию, в которой он уйдет из тенниса не лидером в этих категориях.

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay