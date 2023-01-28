Джокович и Циципас сыграют за титул Australian Open и первую строчку рейтинга. Онлайн финала

В финале Australian Open Новак Джокович встретится со Стефаносом Циципасом.

Начнем с плохих новостей для болельщиков грека:

• Джокович сыграет в финале в Мельбурне 10-й раз – и он никогда не проигрывал на этой стадии. Арена Рода Лэйвера – его корт настолько же, насколько центральный корт «Ролан Гаррос» принадлежит Рафаэлю Надалю.

• Вообще в Австралии серб не проигрывает с 2018-го.

• Серб в последних трех матчах показывал, наверное, свой максимальный уровень (не считая короткого отрезка в первом сете полуфинала).

• Новак ведет 10:2 в личных встречах и выиграл 9 последних матчей.

С другой стороны, у Циципаса все же есть инструменты, чтобы побороться с Джоковичем. Если он будет максимально качественно подавать и пробивать форхенд, он способен создать сербу трудности.

Правда, нужно учитывать, что игра Новака как будто заточена под то, чтобы ломать сильные стороны грека. Он лучший принимающий в истории, как никто умеет находить с приема глубину и выключать первый атакующий удар, не пропускать соперника к сетке.

Он как никто умеет менять направления, чтобы эксплуатировать слабость Циципаса – одноручный бэкхенд. И таким образом выжимать ошибки, открывать корт и растягивать соперника по задней линии.

Новак сейчас обалденно подает и за счет точности может выключать прием Стефаноса (пусть и значительно улучшившийся в этом сезоне).

В общем, чтобы иметь шансы на титул, греку придется провести лучший матч в жизни. С другой стороны, когда еще это делать, если не в борьбе за первый «Шлем» в карьере и первую строчку рейтинга?