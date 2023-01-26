Портрет Путина, флаги ДНР и «да здравствуют русские» от отца Джоковича – на Australian Open устроили митинг

В самом начале Australian Open организаторы запретили зрителям приносить флаги России и Беларуси – случилось это после того, как триколор развился на трибунах во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль.

Охранникам раздали такую памятку.

Но это усердие привело к тому, что по ходу недели они перепутали флаг Сербии с российским и пытались не пустить сербских болельщиков. «Вы ###### расисты. Это сербский флаг. Сербия – это центральный регион в Европе. Вы знаете, что это за страна? Сербия!» – возмущались зрители.

В итоге памятку пришлось обновлять и объяснять, что флаги Сербии, Словакии, Словении, Парагвая, Нидерландов, Хорватии, Парагвая и Франции приносить можно.

Запретом российского флага возмутились не только в посольстве РФ в Австралии, но и в австралийском казачестве. Атаман и блогер Семен Бойков – которого в мае задержали за организацию автопробега в поддержку действий России на Украине, а в декабре снова задержали за потасовку на проукраинском митинге в Сиднее – в соцсетях призвал противостоять такому решению организаторов Australian Open.

В результате после матча Новака Джоковича с Андреем Рублевым на подступах к центральном корту прошла акция протеста, на которую принесли в том числе флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Бойков позже выложил на ютубе видео о мероприятии.

В акции участвовали и сербы, которые скандировали «Сербия, Россия!» А еще в группе были русскоязычные байкеры «Ночные волки».

Среди участников мелькали люди в футболках с буквой Z. Один из них изначально сидел в ней на трибунах, но потом надел поверх майку «Джокович, Докич, Месси». Журналисты сообщают, что после матча он ее снял и протянул Джоковичу, оставившему на ней автограф.

А еще после матча через демонстрантов прошел отец Новака Срджан, до этого не приезжавший в Австралию 15 лет. Он задержался, чтобы попозировать с мужчиной в футболке с Z и надписью «Где мы, там Россия» и триколором с портретом Владимира Путина.

Пока Срджан стоял рядом, мужчина на русском, но с акцентом обращался к лидеру «Ночных волков» Александру Залдостанову по прозвищу Хирург: «Брат, поздравления из Мельбурна, Австралия нашим братьям в Москве».

Отходя от него, Джокович-старший сказал: «Да здравствуют русские».

Чуть ранее этот мужчина на камеру обращался к «братьям на Донбассе и в Луганске» с призывом «Работайте, братья». И после этого пожал руку завернутому в сербский флаг единомышленнику, который до этого держал флаг ДНР.

Tennis Australia уже обратилась к семье Джоковича с требованием воздержаться от участия в политических акциях и политических высказываний. А по поводу митинга организация выпустила заявление:

«Четыре зрителя, покидавшие стадион, демонстрировали неподобающие флаги и символы и угрожали охранникам. Полиция штата Виктория вмешалась и их допрашивает. Комфорт и безопасность каждого – наш приоритет, и мы тесно сотрудничаем с властями».

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Фото: кадры трансляции.