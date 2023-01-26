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Портрет Путина, флаги ДНР и «да здравствуют русские» от отца Джоковича – на Australian Open устроили митинг

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Теннис Теннис

В самом начале Australian Open организаторы запретили зрителям приносить флаги России и Беларуси – случилось это после того, как триколор развился на трибунах во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль.

Охранникам раздали такую памятку.

Но это усердие привело к тому, что по ходу недели они перепутали флаг Сербии с российским и пытались не пустить сербских болельщиков. «Вы ###### расисты. Это сербский флаг. Сербия – это центральный регион в Европе. Вы знаете, что это за страна? Сербия!» – возмущались зрители.

В итоге памятку пришлось обновлять и объяснять, что флаги Сербии, Словакии, Словении, Парагвая, Нидерландов, Хорватии, Парагвая и Франции приносить можно.

Запретом российского флага возмутились не только в посольстве РФ в Австралии, но и в австралийском казачестве. Атаман и блогер Семен Бойков – которого в мае задержали за организацию автопробега в поддержку действий России на Украине, а в декабре снова задержали за потасовку на проукраинском митинге в Сиднее – в соцсетях призвал противостоять такому решению организаторов Australian Open.

В результате после матча Новака Джоковича с Андреем Рублевым на подступах к центральном корту прошла акция протеста, на которую принесли в том числе флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Бойков позже выложил на ютубе видео о мероприятии.

В акции участвовали и сербы, которые скандировали «Сербия, Россия!» А еще в группе были русскоязычные байкеры «Ночные волки».

Среди участников мелькали люди в футболках с буквой Z. Один из них изначально сидел в ней на трибунах, но потом надел поверх майку «Джокович, Докич, Месси». Журналисты сообщают, что после матча он ее снял и протянул Джоковичу, оставившему на ней автограф.

А еще после матча через демонстрантов прошел отец Новака Срджан, до этого не приезжавший в Австралию 15 лет. Он задержался, чтобы попозировать с мужчиной в футболке с Z и надписью «Где мы, там Россия» и триколором с портретом Владимира Путина.

Пока Срджан стоял рядом, мужчина на русском, но с акцентом обращался к лидеру «Ночных волков» Александру Залдостанову по прозвищу Хирург: «Брат, поздравления из Мельбурна, Австралия нашим братьям в Москве».

Отходя от него, Джокович-старший сказал: «Да здравствуют русские».

Чуть ранее этот мужчина на камеру обращался к «братьям на Донбассе и в Луганске» с призывом «Работайте, братья». И после этого пожал руку завернутому в сербский флаг единомышленнику, который до этого держал флаг ДНР.

Tennis Australia уже обратилась к семье Джоковича с требованием воздержаться от участия в политических акциях и политических высказываний. А по поводу митинга организация выпустила заявление:

«Четыре зрителя, покидавшие стадион, демонстрировали неподобающие флаги и символы и угрожали охранникам. Полиция штата Виктория вмешалась и их допрашивает. Комфорт и безопасность каждого – наш приоритет, и мы тесно сотрудничаем с властями».

Откуда взялось выражение «сербы и русские – братья»? И братья ли мы сейчас?

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Фото: кадры трансляции.

97 комментариев

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Светлов
Ответ ivanzhu90
Жаль никто с Имперским флагом прийти не догадался) Ну а для спортса это офк самая важная новость, может напишем что 2 наших 15 летних юниоров Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в 1/2 юниорского АО, да не, зачем?
Скоро, ждите!
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Светлов
Ответ sfrrrR
Мда, старина Чайковский и не думал какой клоунадой всё это обернётся, когда в 1876 году писал свой "Сербско-русский марш".
Ты же не Чайковский!
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Arestovich
Ответ Stivi M.D.
Украина не зачинщик конфликта
Ага,скажи это людям в Донецке
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Ковид 07.10.52
Ответ Светлов
Какая радость когда Соледар пал, Бахмут и Авдеевка на очереди. ДНР
У вас штаны пали от истощения...
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FNT
Ответ Кирилл Мефодий
Ну, тогда все понял. У тебя шок, и потому ты назвал нормальных людей фриками. Бывает...
Естественно, слово "шок" было употреблено абсолютно в другом контексте, но чтобы это понять, нужно уметь читать. Пока, солнышко, чмоки.
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Светлов
Ответ мессалдо
"Работайте, братья", а мы пока под австралийским солнышком в спокойном Мельбурне на АО походим.
Билецкий, Тягнибок, Яценюк, Кличко
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Светлов
Ответ Stih
Этих без очереди в окопы полагаю?
Главари националистов в окопах не воюют.
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Кирилл Мефодий
Ответ FNT
Наверное, я их назвал фриками, потому что они мне кажутся фриками, то есть людьми, поддерживающими абсурдные маргинальные идеи. Шок, я понимаю.
Ну, тогда все понял. У тебя шок, и потому ты назвал нормальных людей фриками. Бывает...
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Ру7евоЙ
Ответ Havana Club
А Слава Украине из Вашингтона как-то иначе звучит?
Вы не понимаете, это другое!
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Светлов
Ответ Кирилл Букетов
Жду, когда эти "митингующие" отправятся поддерживать Россию в зону войны, а то "работайте братья" из Австралии звучит ну слишком каррикатурно
Гловари националистов не воюют, а ты хочешь.
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-1
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teddy10
Жизнь и работа заставили провести не одно мероприятие с представителями казачества (конференции, выставки, презентации книг), преимущественно Донского и Кубанского, и, пожалуй, только пару-тройку раз встречались люди образованные, интеллигентные, знающие историю и корни казачества, почитающие традиции, уважающие других (не казаков) и т.д. Для большинства же принадлежность к казачеству заключалась в том, чтобы нацепить на пояс нагайку или шашку, покрутить ус, накидаться и погорланить "Любо, братцы, любо..." При этом с организаторами мероприятий многие говорили с таким гонором, будто вчера триумфально вышли из Парижа и имеют минимум два Георгиевских креста из рук его Императорского Величества. Одновременно с этим пели панегирики президенту, патриарху и прочим высокопоставленным чиновникам. Поэтому подобному поведению представителей "австралийского казачества" не удивлен
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Светлов
Ответ Francesc Fàbregas
Сумасшедший дом
Украинцев за границей в последнее время, не очень любят.
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FNT
Ответ Кирилл Мефодий
А почему именно фриков? Хорошая ведь акция получилась.
Наверное, я их назвал фриками, потому что они мне кажутся фриками, то есть людьми, поддерживающими абсурдные маргинальные идеи. Шок, я понимаю.
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lock0000
Австрийский казак - это п..ц полный, конечно.
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Светлов
Ответ AMG88
Недалёкие есть везде
И далёкие тоже.
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Светлов
Ответ Инженер-конструктор
"Австралийское казачество" 🤦🏿‍♂️ Эти ряженые среди кенгуру тоже на каком-то бюджете сидят?
Украинцев за границей в последнее время, не очень!
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FNT
Ответ ecopromo
типичный либераст, чуть что так люди проплачены. А фрики, скакавшие на майдане не проплаченные? а прибалтийские шавки, тявкающие на россию не проплаченные? а западные сми , не замечающие бомбардировок донецких больниц не проплачены? ты сначала со своими проплаченными разберись , потом кого то беги осуждай
А что ты так нервничаешь-то? Я сказал "или", потому что подобная акция на теннисном турнире за много тысяч километров кажется странноватой. Никто не исключает вероятность, что она была абсолютно искренней, а считать ее фриковатой или нет - уже только мое дело.

Оскорблять меня и вываливать на меня стартовый набор пропагандиста вовсе не стоит. Иди в ЧС и попробуй персен пить, помогает.
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T. H.
Ответ Stivi M.D.
Нет не является
А чем это тогда является?
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Светлов
Ответ Ковид 07.10.52
Вот радости полные штаны, кучку за сво поддержала кучка сочувствующих им...а в масштабах мировых за сво 5 стран...Ну и....
Какая радость когда Соледар пал, Бахмут и Авдеевка на очереди. ДНР
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DebunkerOfMyths
Флагомахателям на передовую, ВВП балотироватся в президенты Сербии и все довольны.
+2
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Светлов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Теннис едва ли не единственный вид спорта, где Россию не завернули, но всякие имбецилы приезжают и все портят этой поганой политикой
Соледар пал, от правды не уйдёшь!
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Светлов
Ответ gamper333
Я слышал там в армии как раз добровольцы нужны
Главные националисты боятся воевать, Кличко-Билецкие.
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Stivi M.D.
Ответ ecopromo
В самом начале Australian Open организаторы запретили зрителям приносить флаги России и Беларуси – случилось это после того, как триколор развился на трибунах во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. - поразительно, а украинские флаги значит можно проносить? а украина разве не сторона конфликта?
Украина не зачинщик конфликта
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Светлов
Ответ BRAZILEC
набутылить быдланов
Соледар пал!
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Светлов
Ответ ABarca
Депортировали бы их и все. Закон для всех един. Это как флаг Тайваня показать в Китае... Это к вопросу о ДНР. Ну и про флаг России. Если бы он был без этого ....ла, но он был с этим у...лом!
Бахмут не удержут! ДНР Джоковича побеждает!
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