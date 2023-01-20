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Медведев провалил Australian Open и выпадет из топ-10. Год назад он был №1 в мире

ATP ATP
Себастьян Корда Себастьян Корда
Australian Open Australian Open
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Плохая тенденция.

Чуть меньше года назад Даниил Медведев был первой ракеткой мира. Но с тех пор он не защитил ни один результат на крупных турнирах – последним из них был прошлогодний финал Australian Open. Но уже в третьем круге россиянин проиграл Себастьяну Корде – 6:7(7), 3:6, 6:7(4).

В результате в понедельник после Australian Open он впервые с 2019-го выпадет из топ-10 – и будет максимум 12-м.

В целом этот Australian Open стал для него худшим «Большим шлемом» с «Ролан Гаррос»-2020, где он проиграл в первом круге. А в Мельбурне он так плохо не выступал с 2018-го.

Как же так?

***

Корда был шикарен. На самом деле его игровое преимущество в этом матче было еще большим, чем предполагает счет. Если бы не нервы, во многом из-за которых он упустил три брейка в первом сете, брейк в третьей партии и кучу шансов менее на упорный первый тай-брейк, то картина получилась бы совершенно иной.

С другой стороны, нервы – огромная часть тенниса, и если бы Себастьян с ними все же не справился и упустил игровое преимущество, то был бы сам виноват. Но он всегда исправлялся и выходил на тот теннис, который и позволял ему доминировать.

Вот его составляющие:

• Когда после матча Корду спросили, какой у него был план, он со смешком ответил: «Просто атакуй». Именно это он и делал весь матч.

• В его ударах с задней линии есть все – мощь, точность, разнообразие, умение менять направление. Но главным качеством была глубина, потому что она не позволяла Даниилу перехватывать инициативу.

И просто удивительно, сколько ударов американец положил в самую заднюю линию.

• При этом Корда был очень терпелив и рассудителен. Вот пример контролируемой агрессии, которая создала столько проблем Медведеву.

Тут важно и то, что у Корды были все шансы упустить инициативу после глубокого перевода россиянина. Но он встретил мяч рано, ответил глубоко и широко, а потом зряче забил.

• Вообще Себастьян очень здорово использовал корт и пространство. Например, он мучил Медведева короткими резаками, выдергивал ими из комфортной позиции, заставлял выходить вперед.

• Глубина открывала пространство для укороченных, которые он в целом исполнял блестяще.

• Уже устаешь об этом говорить, но отличная подача, помноженная на глубокую позицию Медведева на приеме, открывала путь к сетке и возможность там быстро закончить розыгрыш.

• Или же после хорошей подачи можно было укоротить.

• Принимал Корда тоже феноменально. Да, 33% подач приносили Даниилу очки сразу, но если Себастьян попадал прием, то зачастую он был очень глубоким и агрессивным. Например, на первом розыгрыше тай-брейка.

Обрезал угол, встретил мяч рано, вколотил. Это как раз то, чего сейчас явно не хватает Медведеву.

• И возвращаясь к теме нервов. У некоторых игроков они выливаются в скатывание к пассивной игре, но Корда не такой – он не теряет агрессии, просто начинает ошибаться и принимать сомнительные решения.

Но если он себя перебарывает и собирается, в итоге эта агрессия все равно приносит результат. Как форхенд на матчболе, который он положил в боковую линию.

Это умение делать ровно то, что требуется, несмотря на давление – дорогого стоит.

***

А что Медведев?

Как и во многих-многих проигранных за последний год матчах он просто сыграл средне – не блестяще и не ужасно. Возможно, временами был слишком пассивен. Возможно, чуть многовато ошибался. Но нельзя сказать, что он сыграл прямо плохо.

Проблема в том, что в золотой период его среднего тенниса хватало на то, чтобы обыгрывать многих ребят из топ-10. А сейчас не хватает на все больший круг соперников – потому что все уже знают, чего от него ожидать. Все видят его уязвимые места и понимают, как их использовать. Вопрос только в умении исполнить.

И это самое тревожное. Если Медведев не придумает, как освежить игру, будущее может быть примерно таким, как весь последний год.

Средненьким.

«Писайте в штаны». Теннисистов могут не пустить в туалет во время матча – доходит до нелепого

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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett; REUTERS/Hannah Mckay

22 комментария

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Lokobush07
Ответ Вегетарианец_
Ну, справедливости ради, для 3-го круга соперник у Медведева был самым трудным из всех возможных вариантов. Неспроста Корда дал бой Джоковичу в финале Аделаиды перед АО. С другой стороны, определенный регресс в игре Медведева настораживает, и с этим нужно что-то делать.
Да Медведев просто неадекватный психованный чел, вот и всё. У него всё кругом виноваты, когда что то не получается, кроме него самого
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hsmshhzfn5
Ну вот весь матч Даня пронимали в пяти метрах от задней линии.
И даже проигрывая 0-2 с брейком теннис он свой не поменял.
Подачу не держал сегодня.
А Корда молодец. Играл смело. Местами сыпался, но сыграл лучше.
Прошел дальше. Все справедливо. Думаю, в следующем матче сыграет не хуже.
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Александр Кучер
Может уже наелся? В принципе, карьера уже удалась: первым был, шлем взял, куча спонсоров. Не видно огня в глазах.
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sonny91
если он в ближайшее время не прокачает что то одно-например форхэнд до качества например рублева или подачу до карловича то совсем конечно не упадет но претендовать на мэйджор на харде(на др он и раньше не претендент) уже не будет никогда, даже финал не видать. 250-500 или максимум мастерс
+1
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+1
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Вячеслав Печуркин
Ответ Андрей
Ну Даня прошлогодний и нынешнего бы Корду обыграл уверенно
На счет "уверенно" трудно сказать, там тоже были проблемы, в матче с тем же Оже-Альяссимом. Уверенности в игре у Дани было больше в прошлом году, сегодня был слишком зажатым на корте.
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maxoc
Сейчас спад, но всё ещё впереди. Только 26 лет Медведеву. Списывать со счетов сразу? На этом АО уже сколько фаворитов вылетело посмотрите.
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Перешёл Рубикон
Ответ Mihail Faigenblat
А кто у нас в следующем поколении после Медведева/Рублёва/Хачанова? Есть подающие надежды 18-20 летние? А Дане удачи в сезоне. Сил и терпения! Все равно будем следить и переживать 🙌
Шевченко
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Eugenie Nation
После вчерашнего марафона от Сэра, смотреть на безвольную игру молодого Медведева - стыдно
+2
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Медведь сейчас не так опасен как был раньше. Раньше он мог из обороны мощно и неудобно ответить, сейчас уже так часто это не удается. Нет той агрессии, подача не летит как раньше.
Но не надо лишь на нем зацикливаться. Корда ведь сыграл здорово, что он показал еще в Аделаиде
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Андрей
Ответ Dmitry Vasilchenko
Ну прошлогодний Корда ведь тоже был не нынешним Кордой. Даже в прошлом году матч с Кареном проходил под лозунгом с обеих сторон «вот вам брейк».
Ну Даня прошлогодний и нынешнего бы Корду обыграл уверенно
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Dmitry Vasilchenko
Ответ Андрей
Дело не в том, что к игре Дани прибились. К ней прибились и два года назад, но Даня все равно почти никого не замечал. Дело в нынешней форме Дани. После Австралии, Надаля, операции и войны — это всего лишь тень. Условно Медведев образца Австралии 2022 сегодня Корду бы не заметил. Ни за кого в теннисе, да и в спорте в принципе, не переживаю так, как за Даню. Большая трагедия, что он до сих пор с одним шлемом, потому что за период этой четырехгодичной топовости он наиграл на гораздо большее количество этих Шлемов. Даня ещё полтора года назад, год назад был почти непобедимым. Но сейчас он очень пассивен в розыгрышах, хотя умеет диктовать их агрессией, потерял подачу, плюс явно очень много всего в голове. Не знаю, может быть, стоит поменять тренера, какая бы сильная не была любовь к Жилю. Но точно надо что-то менять, потому что Даня точно способен играть так, как он играл раньше. Вопрос в том, сможет ли он сам себя в этом убедить. А болеть будем всегда всей душой, на каком бы месте в рейтинге не был. Верю, что он ещё поднимет трофей этой проклятой Австралии
Ну прошлогодний Корда ведь тоже был не нынешним Кордой. Даже в прошлом году матч с Кареном проходил под лозунгом с обеих сторон «вот вам брейк».
+1
0
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Egorov Evgeniy
Ответ hsmshhzfn5
Люди устают. Да и качество мужского тенниса растет.
Согласен.- Алькарас, Корда,Руне,-с такими ребятами на старом багаже уже не вывезешь. И более опытные перцы не стоят на месте. Так что Дане нужно срочно избавляться от своих слабых мест потому что лично я ещё хочу поболеть за него в финалах ТБШ.!
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Dmitry Vasilchenko
Тупо хейтить не надо.
Но проблемы есть, это медицинский факт.
Лучшие матчи за ориентир брать тоже не надо, на то они и лучшие. Показатель уровня мастерства - средний уровень.
Раньше среднего уровня Дане хватало разбирать на винтики топ-20.
Сейчас на лицо отсутствие той подачи и агрессии.
А Дани бэкхенд был уровня Ноле и он им убивал.
Подачу периодически теряют все.
А вот второй козырь превращается в слабую сторону - бэкхенд Дани почти без агрессии, зачастую удобный для соперника, а если пробует обострить - то аут 🤷🏻‍♂️

Причем пример Карена не так болезненно наблюдать. У него большие результаты(Париж, финал ОИ, 1/2ЮСО) - это всплески.

А Даня на долгой дистанции(показатель все-таки) приучил всех к максимальным результатам.

Не, я понимаю, что я тупой и со стороны судить легко. Но вот кажется с экрана, что будто ему эмоций не хватает. Звучит тупо конечно.

Короче, хз как это все объяснить. Только ждать. И поддерживать его еще больше, чем раньше.
+5
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Андрей
Дело не в том, что к игре Дани прибились. К ней прибились и два года назад, но Даня все равно почти никого не замечал. Дело в нынешней форме Дани. После Австралии, Надаля, операции и войны — это всего лишь тень. Условно Медведев образца Австралии 2022 сегодня Корду бы не заметил.

Ни за кого в теннисе, да и в спорте в принципе, не переживаю так, как за Даню. Большая трагедия, что он до сих пор с одним шлемом, потому что за период этой четырехгодичной топовости он наиграл на гораздо большее количество этих Шлемов.

Даня ещё полтора года назад, год назад был почти непобедимым. Но сейчас он очень пассивен в розыгрышах, хотя умеет диктовать их агрессией, потерял подачу, плюс явно очень много всего в голове.

Не знаю, может быть, стоит поменять тренера, какая бы сильная не была любовь к Жилю. Но точно надо что-то менять, потому что Даня точно способен играть так, как он играл раньше. Вопрос в том, сможет ли он сам себя в этом убедить. А болеть будем всегда всей душой, на каком бы месте в рейтинге не был. Верю, что он ещё поднимет трофей этой проклятой Австралии
+2
-2
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Oleg Devitaltivskii
Кто объяснит? Почему Медведев упорно принимал вторую подачу Корды в трёх метрах от задней?
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Macren
Корда был очень хорош. На самом деле его потенциал был виден еще в 2021 на итоговом Некст Гене, где он дошел до финала и дал отличный бой Алькарасу. Но тогда все были так ослеплены игрой Карлоса, что мало кто отдал должное Себу
+3
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hsmshhzfn5
Ответ Egorov Evgeniy
Да я думаю нет у него особого регресса. Скорее у него недостаточный прогресс..
Люди устают. Да и качество мужского тенниса растет.
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nick-basil
Рейтинг позволит быть в посеве больших турниров. Даже с СЕГОДНЯШНИМ теннисом Медведев будет в топах. И очки наберутся, и рейтинг будет. Я верю в Даню-отличника!
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nick-basil
Не думаю, что надо раздувать трагедию. №12 это не большая проблема. Проблема это форма и теннис. Уровень Медведева - по большому счету- это топ 1 топ 7. Кто сейчас такого уровня - с приличным теннисом и без критических травм? Я вижу 5 человек максимум.
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-1
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Egorov Evgeniy
Ответ Вегетарианец_
Ну, справедливости ради, для 3-го круга соперник у Медведева был самым трудным из всех возможных вариантов. Неспроста Корда дал бой Джоковичу в финале Аделаиды перед АО. С другой стороны, определенный регресс в игре Медведева настораживает, и с этим нужно что-то делать.
Да я думаю нет у него особого регресса. Скорее у него недостаточный прогресс..
+2
0
+2
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Вегетарианец_
Ну, справедливости ради, для 3-го круга соперник у Медведева был самым трудным из всех возможных вариантов. Неспроста Корда дал бой Джоковичу в финале Аделаиды перед АО.
С другой стороны, определенный регресс в игре Медведева настораживает, и с этим нужно что-то делать.
+20
0
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Mihail Faigenblat
А кто у нас в следующем поколении после Медведева/Рублёва/Хачанова? Есть подающие надежды 18-20 летние?

А Дане удачи в сезоне. Сил и терпения! Все равно будем следить и переживать 🙌
+8
0
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