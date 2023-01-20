Медведев провалил Australian Open и выпадет из топ-10. Год назад он был №1 в мире

Плохая тенденция.

Чуть меньше года назад Даниил Медведев был первой ракеткой мира. Но с тех пор он не защитил ни один результат на крупных турнирах – последним из них был прошлогодний финал Australian Open. Но уже в третьем круге россиянин проиграл Себастьяну Корде – 6:7(7), 3:6, 6:7(4).

В результате в понедельник после Australian Open он впервые с 2019-го выпадет из топ-10 – и будет максимум 12-м.

В целом этот Australian Open стал для него худшим «Большим шлемом» с «Ролан Гаррос»-2020, где он проиграл в первом круге. А в Мельбурне он так плохо не выступал с 2018-го.

Как же так?

***

Корда был шикарен. На самом деле его игровое преимущество в этом матче было еще большим, чем предполагает счет. Если бы не нервы, во многом из-за которых он упустил три брейка в первом сете, брейк в третьей партии и кучу шансов менее на упорный первый тай-брейк, то картина получилась бы совершенно иной.

С другой стороны, нервы – огромная часть тенниса, и если бы Себастьян с ними все же не справился и упустил игровое преимущество, то был бы сам виноват. Но он всегда исправлялся и выходил на тот теннис, который и позволял ему доминировать.

Вот его составляющие:

• Когда после матча Корду спросили, какой у него был план, он со смешком ответил: «Просто атакуй». Именно это он и делал весь матч.

• В его ударах с задней линии есть все – мощь, точность, разнообразие, умение менять направление. Но главным качеством была глубина, потому что она не позволяла Даниилу перехватывать инициативу.

И просто удивительно, сколько ударов американец положил в самую заднюю линию.

• При этом Корда был очень терпелив и рассудителен. Вот пример контролируемой агрессии, которая создала столько проблем Медведеву.

Тут важно и то, что у Корды были все шансы упустить инициативу после глубокого перевода россиянина. Но он встретил мяч рано, ответил глубоко и широко, а потом зряче забил.

• Вообще Себастьян очень здорово использовал корт и пространство. Например, он мучил Медведева короткими резаками, выдергивал ими из комфортной позиции, заставлял выходить вперед.

• Глубина открывала пространство для укороченных, которые он в целом исполнял блестяще.

• Уже устаешь об этом говорить, но отличная подача, помноженная на глубокую позицию Медведева на приеме, открывала путь к сетке и возможность там быстро закончить розыгрыш.

• Или же после хорошей подачи можно было укоротить.

• Принимал Корда тоже феноменально. Да, 33% подач приносили Даниилу очки сразу, но если Себастьян попадал прием, то зачастую он был очень глубоким и агрессивным. Например, на первом розыгрыше тай-брейка.

Обрезал угол, встретил мяч рано, вколотил. Это как раз то, чего сейчас явно не хватает Медведеву.

• И возвращаясь к теме нервов. У некоторых игроков они выливаются в скатывание к пассивной игре, но Корда не такой – он не теряет агрессии, просто начинает ошибаться и принимать сомнительные решения.

Но если он себя перебарывает и собирается, в итоге эта агрессия все равно приносит результат. Как форхенд на матчболе, который он положил в боковую линию.

Это умение делать ровно то, что требуется, несмотря на давление – дорогого стоит.

***

А что Медведев?

Как и во многих-многих проигранных за последний год матчах он просто сыграл средне – не блестяще и не ужасно. Возможно, временами был слишком пассивен. Возможно, чуть многовато ошибался. Но нельзя сказать, что он сыграл прямо плохо.

Проблема в том, что в золотой период его среднего тенниса хватало на то, чтобы обыгрывать многих ребят из топ-10. А сейчас не хватает на все больший круг соперников – потому что все уже знают, чего от него ожидать. Все видят его уязвимые места и понимают, как их использовать. Вопрос только в умении исполнить.

И это самое тревожное. Если Медведев не придумает, как освежить игру, будущее может быть примерно таким, как весь последний год.

Средненьким.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett; REUTERS/Hannah Mckay