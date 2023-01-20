Медведев провалил Australian Open и выпадет из топ-10. Год назад он был №1 в мире
Плохая тенденция.
Чуть меньше года назад Даниил Медведев был первой ракеткой мира. Но с тех пор он не защитил ни один результат на крупных турнирах – последним из них был прошлогодний финал Australian Open. Но уже в третьем круге россиянин проиграл Себастьяну Корде – 6:7(7), 3:6, 6:7(4).
В результате в понедельник после Australian Open он впервые с 2019-го выпадет из топ-10 – и будет максимум 12-м.
В целом этот Australian Open стал для него худшим «Большим шлемом» с «Ролан Гаррос»-2020, где он проиграл в первом круге. А в Мельбурне он так плохо не выступал с 2018-го.
Как же так?
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Корда был шикарен. На самом деле его игровое преимущество в этом матче было еще большим, чем предполагает счет. Если бы не нервы, во многом из-за которых он упустил три брейка в первом сете, брейк в третьей партии и кучу шансов менее на упорный первый тай-брейк, то картина получилась бы совершенно иной.
С другой стороны, нервы – огромная часть тенниса, и если бы Себастьян с ними все же не справился и упустил игровое преимущество, то был бы сам виноват. Но он всегда исправлялся и выходил на тот теннис, который и позволял ему доминировать.
Вот его составляющие:
• Когда после матча Корду спросили, какой у него был план, он со смешком ответил: «Просто атакуй». Именно это он и делал весь матч.
• В его ударах с задней линии есть все – мощь, точность, разнообразие, умение менять направление. Но главным качеством была глубина, потому что она не позволяла Даниилу перехватывать инициативу.
И просто удивительно, сколько ударов американец положил в самую заднюю линию.
• При этом Корда был очень терпелив и рассудителен. Вот пример контролируемой агрессии, которая создала столько проблем Медведеву.
Тут важно и то, что у Корды были все шансы упустить инициативу после глубокого перевода россиянина. Но он встретил мяч рано, ответил глубоко и широко, а потом зряче забил.
• Вообще Себастьян очень здорово использовал корт и пространство. Например, он мучил Медведева короткими резаками, выдергивал ими из комфортной позиции, заставлял выходить вперед.
• Глубина открывала пространство для укороченных, которые он в целом исполнял блестяще.
• Уже устаешь об этом говорить, но отличная подача, помноженная на глубокую позицию Медведева на приеме, открывала путь к сетке и возможность там быстро закончить розыгрыш.
• Или же после хорошей подачи можно было укоротить.
• Принимал Корда тоже феноменально. Да, 33% подач приносили Даниилу очки сразу, но если Себастьян попадал прием, то зачастую он был очень глубоким и агрессивным. Например, на первом розыгрыше тай-брейка.
Обрезал угол, встретил мяч рано, вколотил. Это как раз то, чего сейчас явно не хватает Медведеву.
• И возвращаясь к теме нервов. У некоторых игроков они выливаются в скатывание к пассивной игре, но Корда не такой – он не теряет агрессии, просто начинает ошибаться и принимать сомнительные решения.
Но если он себя перебарывает и собирается, в итоге эта агрессия все равно приносит результат. Как форхенд на матчболе, который он положил в боковую линию.
Это умение делать ровно то, что требуется, несмотря на давление – дорогого стоит.
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А что Медведев?
Как и во многих-многих проигранных за последний год матчах он просто сыграл средне – не блестяще и не ужасно. Возможно, временами был слишком пассивен. Возможно, чуть многовато ошибался. Но нельзя сказать, что он сыграл прямо плохо.
Проблема в том, что в золотой период его среднего тенниса хватало на то, чтобы обыгрывать многих ребят из топ-10. А сейчас не хватает на все больший круг соперников – потому что все уже знают, чего от него ожидать. Все видят его уязвимые места и понимают, как их использовать. Вопрос только в умении исполнить.
И это самое тревожное. Если Медведев не придумает, как освежить игру, будущее может быть примерно таким, как весь последний год.
Средненьким.
«Писайте в штаны». Теннисистов могут не пустить в туалет во время матча – доходит до нелепого
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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett; REUTERS/Hannah Mckay
И даже проигрывая 0-2 с брейком теннис он свой не поменял.
Подачу не держал сегодня.
А Корда молодец. Играл смело. Местами сыпался, но сыграл лучше.
Прошел дальше. Все справедливо. Думаю, в следующем матче сыграет не хуже.
Но не надо лишь на нем зацикливаться. Корда ведь сыграл здорово, что он показал еще в Аделаиде
Но проблемы есть, это медицинский факт.
Лучшие матчи за ориентир брать тоже не надо, на то они и лучшие. Показатель уровня мастерства - средний уровень.
Раньше среднего уровня Дане хватало разбирать на винтики топ-20.
Сейчас на лицо отсутствие той подачи и агрессии.
А Дани бэкхенд был уровня Ноле и он им убивал.
Подачу периодически теряют все.
А вот второй козырь превращается в слабую сторону - бэкхенд Дани почти без агрессии, зачастую удобный для соперника, а если пробует обострить - то аут 🤷🏻♂️
Причем пример Карена не так болезненно наблюдать. У него большие результаты(Париж, финал ОИ, 1/2ЮСО) - это всплески.
А Даня на долгой дистанции(показатель все-таки) приучил всех к максимальным результатам.
Не, я понимаю, что я тупой и со стороны судить легко. Но вот кажется с экрана, что будто ему эмоций не хватает. Звучит тупо конечно.
Короче, хз как это все объяснить. Только ждать. И поддерживать его еще больше, чем раньше.
Ни за кого в теннисе, да и в спорте в принципе, не переживаю так, как за Даню. Большая трагедия, что он до сих пор с одним шлемом, потому что за период этой четырехгодичной топовости он наиграл на гораздо большее количество этих Шлемов.
Даня ещё полтора года назад, год назад был почти непобедимым. Но сейчас он очень пассивен в розыгрышах, хотя умеет диктовать их агрессией, потерял подачу, плюс явно очень много всего в голове.
Не знаю, может быть, стоит поменять тренера, какая бы сильная не была любовь к Жилю. Но точно надо что-то менять, потому что Даня точно способен играть так, как он играл раньше. Вопрос в том, сможет ли он сам себя в этом убедить. А болеть будем всегда всей душой, на каком бы месте в рейтинге не был. Верю, что он ещё поднимет трофей этой проклятой Австралии
С другой стороны, определенный регресс в игре Медведева настораживает, и с этим нужно что-то делать.
А Дане удачи в сезоне. Сил и терпения! Все равно будем следить и переживать 🙌