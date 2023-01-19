Самый длинный матч в жизни – с 0:2 по сетам.

А вы не забыли, что Энди Маррей четыре года назад завершил карьеру? У него хронически болело бедро, и для решения проблемы пришлось поменять сустав на железку.

И теперь с этой железкой он демонстрирует, что такое настоящий чемпионский характер. На Australian Open Маррей:

• Почти за пять часов на решающем тай-брейке обыграл 14-ю ракетку мира Маттео Берретини - уйдя с матчбола. Итальянец, на секундочку, на девять лет младше и в начале сезона победил трех игроков топ-10.

• День спустя вышел на корт и почти за шесть часов обыграл Танаси Коккинакиса – 11-й раз в карьере уйдя с 0:2 по сетам (4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5). Австралиец тоже на девять лет младше.

• Матч с Коккинакисом получился вообще до нелепого эпичным. Закончился в 4 часа ночи и длился 5:45 – это самая длинная игра в карьере великого британца.

• Великий камбэк начался вот здесь.

И в этом весь Маррей – соперник пробивает четыре хороших смэша, а он все равно тащит, все равно цепляется и все равно выгрызает.

• Потом в третьем сете он еще отыграл подачу на матч, затащил тай-брейк, и стало понятно, что инициатива уходит к нему.

• То, как Маррей сейчас двигается, как он тащит, как он борется – это просто воплощение спортивного духа. И воплощение упрямства сэра, потому что последние два года для него получились невероятно тяжелыми: он выпадал из топ-100, получал новые травмы, обидно проигрывал, но все равно верил, что себя еще покажет.

• После победы над Берреттини экс-лидер рейтинга сказал: «В последние несколько лет у меня возникали сомнения в себе. И многие другие тоже сомневались в том, что я еще способен показать себя на крупнейших турнирах, в крупных матчах».

• Теперь он в очередной раз доказал, что в нем нельзя сомневаться. Просто нельзя. Потому что борьба – с собой, с соперниками, со временем и обстоятельствами – это его сущность. Он может кричать: «Почему мы играем в 3 часа ночи?!» – стонать перед каждым спринтом, постоянно ругаться и выглядеть тотально несчастным. Но никогда не сдастся.

• И в четыре часа ночи у него все равно останутся силы на самоуничижительный юмор в интервью на корте:

– Невероятно, что мне удалось отыграться. Танаси невероятно подавал, вколачивал форхенд, и я не знаю, как мне удалось… По ходу матча я начал играть лучше. И, да, у меня большое сердце.

– Энди, позволь сказать, что у тебя все большое.

– (Смеется). Не уверен, что жена согласится.

Просто сверхчеловек.

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Sandra Sanders TPX IMAGES OF THE DAY