С миру по Нитке
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🤯 Сверхчеловечище! У Маррея безумный камбэк – за 6 часов в 35 лет с железным бедром

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Энди Маррей Энди Маррей
Теннис Теннис

Самый длинный матч в жизни – с 0:2 по сетам.

А вы не забыли, что Энди Маррей четыре года назад завершил карьеру? У него хронически болело бедро, и для решения проблемы пришлось поменять сустав на железку.

И теперь с этой железкой он демонстрирует, что такое настоящий чемпионский характер. На Australian Open Маррей:

• Почти за пять часов на решающем тай-брейке обыграл 14-ю ракетку мира Маттео Берретини  - уйдя с матчбола. Итальянец, на секундочку,  на девять лет младше и в начале сезона победил трех игроков топ-10.

• День спустя вышел на корт и почти за шесть часов обыграл Танаси Коккинакиса – 11-й раз в карьере уйдя с 0:2 по сетам (4:6, 6:7(4), 7:6(5), 6:3, 7:5). Австралиец тоже на девять лет младше.

• Матч с Коккинакисом получился вообще до нелепого эпичным. Закончился в 4 часа ночи и длился 5:45 – это самая длинная игра в карьере великого британца.

• Великий камбэк начался вот здесь.

И в этом весь Маррей – соперник пробивает четыре хороших смэша, а он все равно тащит, все равно цепляется и все равно выгрызает.

• Потом в третьем сете он еще отыграл подачу на матч, затащил тай-брейк, и стало понятно, что инициатива уходит к нему.

• То, как Маррей сейчас двигается, как он тащит, как он борется – это просто воплощение спортивного духа. И воплощение упрямства сэра, потому что последние два года для него получились невероятно тяжелыми: он выпадал из топ-100, получал новые травмы, обидно проигрывал, но все равно верил, что себя еще покажет.

• После победы над Берреттини экс-лидер рейтинга сказал: «В последние несколько лет у меня возникали сомнения в себе. И многие другие тоже сомневались в том, что я еще способен показать себя на крупнейших турнирах, в крупных матчах».

• Теперь он в очередной раз доказал, что в нем нельзя сомневаться. Просто нельзя. Потому что борьба – с собой, с соперниками, со временем и обстоятельствами – это его сущность. Он может кричать: «Почему мы играем в 3 часа ночи?!» – стонать перед каждым спринтом, постоянно ругаться и выглядеть тотально несчастным. Но никогда не сдастся.

• И в четыре часа ночи у него все равно останутся силы на самоуничижительный юмор в интервью на корте:

– Невероятно, что мне удалось отыграться. Танаси невероятно подавал, вколачивал форхенд, и я не знаю, как мне удалось… По ходу матча я начал играть лучше. И, да, у меня большое сердце.

– Энди, позволь сказать, что у тебя все большое.

(Смеется). Не уверен, что жена согласится.

Просто сверхчеловек.

Маррей показал возвращение в спорт с железным бедром: два года боли, слез и больничных коек

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Sandra Sanders TPX IMAGES OF THE DAY

36 комментариев

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Ludmila
Просто люблю его ❤️
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tanith
Ответ Nikolay Stavrogin
Энди тащит, Лендл сидит пятый час с непроницаемым лицом. На один вечер вернули нас в середину 10х. Спасибо за это)
хорошее время было, 2012 год в теннисе для меня лучший, у каждого из главных подозреваемых по шлему, ои в Лондоне, первый шлем Энди, о этот финал на 5 часов. Мария взяла РГ.
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tanith
Ответ Plamen
Так Энди вроде бы и следующий матч первым запуском играет. На восстановление времени совсем мало.
нет еще расписания
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vdvbill.e1.ru
Зачем?
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maalry
Вот ради таких матчей стоило пройти этот трудный путь.
Надо еще РБА прибить, который его в 19м на пенсию отправил)))
Удивлять-так удивлять!
Спасибо, Сэр!
+2
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doty
На него позитивное воздействие оказывает, - Лендл...
Конечно, Энди, АО 2023 не выиграет...
Но, вот с такой работой,- вполне может побывать в 1/2 Уимблдона 2023....... Лендл приложит к этому успеху не последнее слово...
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Azamat777
Жжжжелезный человек!
+1
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pulyalke
следил фоном весь день))
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giugiaro
Днем говорил с другом, матч только начинался. Обалдел, когда вечером увидел новость, что еще играют😁 Смотрел концовку. Невероятный сэр Энди🔥
+4
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Plamen
Так Энди вроде бы и следующий матч первым запуском играет. На восстановление времени совсем мало.
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Mr@k
не знаю что там у кого большое) но менталка у Энди точно велика, просто респект крутому
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Kakajan Baymyradow
Крассавчик
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Иван Шуткин
Маррей просто монстр !
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Rafael Nadal Parero
Хочу увидеть полуфинал против Джоковича
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DarkLight0607
Что можно сказать? Wow!!!
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Czarn
Только огромное уважение, сэр Энди! Продолжай в том же духе!!!
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Affatograf
Снимаем шляпу!
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Mira Val
Ответ Эдмонд
Не скрою, раньше Энди был моим самым нелюбимым игроком. Но его возвращение в теннис вызывает исключительно восторг и огромное уважение. Ему не повезло играть в эпоху 3-х величайших теннисистов в истории, в любое другое время, он сам стал бы великим. Хотя он и так Великий
Вот, тоже самое. А сейчас восхищаюсь. 👏
+8
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NURIK RAKHMETOLLA
Красавчик👌👌👍👍. Респект Маррей👏👏👏
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marchellinos
Круто
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Nikolay Stavrogin
Энди тащит, Лендл сидит пятый час с непроницаемым лицом. На один вечер вернули нас в середину 10х. Спасибо за это)
+8
-1
+7
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AlmazOmar
Энди невероятно крут. Железный рыцарь
+2
0
+2
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Эдмонд
Не скрою, раньше Энди был моим самым нелюбимым игроком. Но его возвращение в теннис вызывает исключительно восторг и огромное уважение. Ему не повезло играть в эпоху 3-х величайших теннисистов в истории, в любое другое время, он сам стал бы великим. Хотя он и так Великий
+35
-1
+34
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alexx9
Эти четверо еще долго будут определять кто чемпион.
+1
-1
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Затащил эпичный матч!
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