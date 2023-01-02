Надаль с сыном – такая милота. Гулял с ним по Сиднею, носил на руках и нежно поддерживал голову
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Рафаэль Надаль и его семья очень бережно относятся к частной жизни. Его жена Мария Франциска на протяжении всех отношений, которые начались еще в 2005-м, сознательно избегала внимания – чтобы не мешать Рафе и чтобы строить собственную карьеру, не закрепляясь в общественном сознании только как его спутница.
В 2019-м они поженились, и это было, наверное, самое публичное мероприятие из личной жизни Надаля. А 8 октября прошлого года у них родился сын – Рафаэль-младший.
Надали не публиковали никаких его фотографий – даже с закрытым или спрятанным лицом, как это часто делают другие теннисисты.
Но поскольку Рафа ездит по турнирам с сыном, к его прогулкам вне корта приковано особое внимание. Например, в Лондоне папарацци сняли, как он гуляет с коляской.
Этот сезон Надаль начал в Сиднее, и это включало в себя визит в бухту – естественно, чтобы покататься на яхте, что Рафа очень любит. В бухту испанец пришел, неся сына на руках и нежно поддерживая его голову – и кто-то снял это на видео.
Вообще Надаля очень много спрашивают об отцовстве: как оно изменило его жизнь, удается ли ему высыпаться и так далее. Он особо не откровенничает, но в Сиднее рассказал:
«На первый турнир я приехал без ребенка и проиграл в первом круге. На второй турнир приехал с ребенком и не вышел из группы (смех). В итоге последний матч я выиграл, но нужно и дальше прибавлять.
Вообще все легко. Нам помогают. Никаких проблем нет. Нужно просто немного организовать жизнь – так же, как и всем, когда появляется ребенок».
Сейчас Надали уже в Мельбурне, где Рафа готовится защищать титул на Australian Open.
У Надаля худший отрезок в карьере – 6 поражений в 7 матчах и проблемы с животом. Шансов на Australian Open нет?
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Фото: globallookpress.com/Josa Oliva/Keystone Press Agency
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