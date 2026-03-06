Индиан-Уэллс (WTA). Винус Уильямс выбыла, Синякова, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг
В Индиан-Уэллс прошел первый круг турнира WTA 1000.
Оксана Селехметьева уступила Кимберли Биррелл в первом круге в Индиан-Уэллс.
Анастасия Захарова победила Эллу Зайдель, Анна Блинкова – Дальму Гальфи.
Винус Уильямс проиграла Диан Парри.
Сетка здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
4 – 15 марта 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
что-то многие перешли на wilson и даже vuori мелькает очень часто