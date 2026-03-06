29

Индиан-Уэллс (WTA). Винус Уильямс выбыла, Синякова, Таунсенд, Крюгер вышли во 2-й круг

В Индиан-Уэллс прошел первый круг турнира WTA 1000.

Оксана Селехметьева уступила Кимберли Биррелл в первом круге в Индиан-Уэллс.

Анастасия Захарова победила Эллу Зайдель, Анна Блинкова – Дальму Гальфи.

Винус Уильямс проиграла Диан Парри.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США 

4 – 15 марта 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
интересно, куда пропали наряды от fila в теннисе?)
что-то многие перешли на wilson и даже vuori мелькает очень часто
Видимо мало платят. От них ушли Наварро и Крейчикова. Хотя, на мой вкус, у них самая красивая форма всегда. Из перспективных там сейчас только Валентова, вроде.
Не по теме.Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом 75000$,проходящего в Словакии,обыграв 348-ю ракетку мира Миу Поханкову(Словакия)-7:5,3:6,6:3,встреча продолжалась 2 часа 40 минут.За выход в полуфинал Алина сыграет с ещё одной россиянкой Эрикой Андреевой.
Дубль 2, продолжение. Матч Андреева - Корнеева, прошлый раз закончился эмоционально от Алины и разбитой ракеткой в исполнении Эрики, что же сейчас ожидать. А если серьёзно, это их уровень сейчас, к сожалению, участие в ITF турнирах.
Алина,надеюсь,выкараблась из травм,а для Эрики ITF,видимо-потолок.
хозяек кортов что то в первый день снесли в одну калитку
Хотелось бы победы Рыбакиной, но третий подряд финал Соболенко - Рыбакина выглядит скучно уже.
третий подряд где? между их финалами так-то ещё турниры были
В матчах между Рыбакиной и Соболенко, с учётом концовки прошлого сезона и начала этого. Между Рыбакиной и Соболенко ВОЗМОЖЕН ТРЕТИЙ ФИНАЛ ПОДРЯД. Я не говорю о других теннисистках, а лишь об Елене и Арине, читайте внимательно для начала.
Векич хоть и натерпелась, но проучила зарвавшуюся малолетку. Редко такое увидишь в нынешние времена.
Кэти Макнэлли и Джанис Тьен потерпели 3-е поражение подряд,Энн Ли,Беатрис Хаддад Майя и Алисия Паркс - 4-е,Татьяна Мария - 6-е.
зачехлили толстожопика
Ппц Валентова и Векич друг друга насилуют, один первый сет 84 минуты был
У Винус третий сет, хватит ли сил?
