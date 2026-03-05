Путинцева прервала серию из десяти поражений на тысячниках

76-я ракетка мира Юлия Путинцева обыграла Паулу Бадосу в первом круге турнира в Индиан-Уэллс – 6:4, 6:2

Казахстанка прервала серию из десяти поражений в основной сетке тысячников. Это также была самая длинная действующая серия поражений на WTA 1000.

Последний раз Путинцева побеждала на турнире такого уровня в октябре 2024-го – тогда она дошла до третьего раунда в Ухане.

Дальше она встретится с Кларой Таусон .