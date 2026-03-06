Индиан-Уэллс (ATP). Димитров, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Хуркач, Циципас выбыли
В Индиан-Уэллс прошел первый круг «Мастерса».
Стефанос Циципас уступил Денису Шаповалову в первом круге в Индиан-Уэллс.
Григор Димитров прошел Теренса Атмана.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
4 – 15 марта 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
29 комментариев
Боюсь представить, как будет Даниил играть здесь после быстрого Дубая)))