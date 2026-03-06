Индиан-Уэллс (ATP). Димитров, Берреттини, Фонсека вышли во 2-й круг, Хуркач, Циципас выбыли

  • Спортс
29

В Индиан-Уэллс прошел первый круг «Мастерса».

Стефанос Циципас уступил Денису Шаповалову в первом круге в Индиан-Уэллс.

Григор Димитров прошел Теренса Атмана.

Сетка здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

4 – 15 марта 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
результаты
29 комментариев
Ощущение, что играют по колено в песке, жесть, как медленно
Ответ Sawka-promakawka
Ощущение, что играют по колено в песке, жесть, как медленно
да тут Перрикар по 30 ударов розыгрыши в обороне бегает и успевает ко всем мячам))
Ответ Никита Волк
да тут Перрикар по 30 ударов розыгрыши в обороне бегает и успевает ко всем мячам))
Афигеть😁
Боюсь представить, как будет Даниил играть здесь после быстрого Дубая)))
Степан даже Шапололову проигрывает, кошмар.
Монфису Большой Удачи
Ответ Ольга Влеско
Монфису Большой Удачи
Лучезарный 🥰
Ответ Ольга Влеско
Монфису Большой Удачи
Наш Гаэлечка
Не по теме.Накануне Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал челленджера во Франции,не справившись со 122-й ракеткой мира Яном Хоинским(Великобритания)-6:4,5:7,5:7.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Не по теме.Накануне Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал челленджера во Франции,не справившись со 122-й ракеткой мира Яном Хоинским(Великобритания)-6:4,5:7,5:7.
Он заработал и в отстой.
Галарно видимо на турнире, чтобы заявить о себе, как о посмешище в нелепой маячке. Да уж, французская пенсия получит прибавку...
Фонсека в 6-00. Тем более может выйти на Хачанова. Глянуть надо.
Ответ bidon
Фонсека в 6-00. Тем более может выйти на Хачанова. Глянуть надо.
Фонсека домой на 🌴 пляж
Ответ bidon
Фонсека в 6-00. Тем более может выйти на Хачанова. Глянуть надо.
Дяя, ничего хорошего я не увидел для Хачанова. Подача стабильна. Разводит по линиям надёжно, заставляя много бегать. Как следствие, мушка у соперника сбилась уже к концу первого сета. Задняя линия набита. Игра рациональна с надеждой далеко зайти по сетке. Наверно, без акклиматизации будет тяжело.
Узбечка Рахимова портит мне всё утро под кофе со Стефаносом :)
Ответ cosset
Узбечка Рахимова портит мне всё утро под кофе со Стефаносом :)
Надо быть реалистом ,циципас продал душу дьяволу ,бадоса не сабакаленко,ему трудно,ему надо было её обрабатывать ,тупой грек.
Гаэлечка, всегда видеть тебя праздник. Лучезарный побеждай.
Как мне показалось, легче всех будет Андрюше. Алло это двухметровое рядом не стоит с Талоном. Если Андрюше удалось довезти хотя бы половину своей дубайской версии, то пойдёт дальше. Табло крепенький такой середнячок, ещё и леворукий. Свою подачу держит уверенно, хотя наблюдается леворукая специфика и первое поле выглядит заметно бледнее, чем второе. Демонстрировал приём в ноги, неоднократно. Для Даниила здесь чтобы эмоции не захлестнули, а Томасу брови почаще бы морщить. Ну и Фонсека есть Фонсека. Писал уже. Можно попробовать строго держать свою подачу, а на тай-брейке включаться по полной. Может повезёт.
Ответ bidon
Как мне показалось, легче всех будет Андрюше. Алло это двухметровое рядом не стоит с Талоном. Если Андрюше удалось довезти хотя бы половину своей дубайской версии, то пойдёт дальше. Табло крепенький такой середнячок, ещё и леворукий. Свою подачу держит уверенно, хотя наблюдается леворукая специфика и первое поле выглядит заметно бледнее, чем второе. Демонстрировал приём в ноги, неоднократно. Для Даниила здесь чтобы эмоции не захлестнули, а Томасу брови почаще бы морщить. Ну и Фонсека есть Фонсека. Писал уже. Можно попробовать строго держать свою подачу, а на тай-брейке включаться по полной. Может повезёт.
Так-то с Диалло сложнее играть, чем с Грикспором. Он полон сил, и его подачу забрать будет трудно. Габриэлю часто хладнокровия на тай-брейках не хватает. Рублеву придется сильно поработать.
а кто-нибудь может стрим на Циципаса-Шаповалова подсказать?
