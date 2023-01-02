У Надаля худший отрезок в карьере – 6 поражений в 7 матчах и проблемы с животом. Шансов на Australian Open нет?

Что происходит?

Сейчас Рафаэль Надаль – вторая ракетка мира. Но по результатам дела 36-летнего испанца последние месяцы идут довольно плохо:

• После «Уимблдона» он проиграл 7 из 11 матчей;

• Если чуть сузить выборку, то после US Open у него 5 поражений в 6 последних матчах;

• В этом году Рафа всего третий раз в карьере начал сезон с поражения (первый был в 2004-м, второй – в 2015-м);

• Более того, поражений на старте сезона-2023 у него уже два – он проиграл Кэмерону Норри и Алексу де Минауру на United Cup. Такого с ним раньше не случалось никогда.

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Как это почти всегда бывает с Надалем, проблемы напрямую связаны с травмой. На «Уимблдоне» он порвал мышцу живота, а в конце 2022-го рассказал, что перед US Open у него случился рецидив – и в Нью-Йорке он тоже играл с травмой. С тех пор он никак не может поймать победный ритм.

Самое тревожное – это указания на то, что живот его по-прежнему беспокоит. По ходу матча с Де Минауром появилась графика, на которой сравнивали его подброс при подаче на выигранном Australian Open-2022 и во время United Cup.

Красные точки – это то, что было в прошлом году, желтые – в этом. И то, как узко располагаются желтые точки, может указывать на то, что мышцы живота ограничивают движение Надаля при подаче – ему либо больно, либо неудобно тянуться за мячом назад. Кроме того, сейчас Рафа подбрасывает чуть ниже – значит, ему тяжело тянуться наверх.

Все это снижает точность, скорость, вращение и разнообразие подачи.

Из-за подачи Рафа становится более уязвимым для давления. Сила никогда не была основной характеристикой его подачи, но он брал направлением, точностью и вращением. Однако из-за живота все эти характеристики ограничены, соперникам легче предугадать, как Надаль будет подавать, и посадить его в оборону с приема.

С другой стороны, остальная игра испанца сейчас не выглядит совсем уж плохо – даже с учетом ограничивающих его факторов. В розыгрышах он все так же агрессивен, диктует за счет форхенда, вколачивает бэкхенды, рвется к сетке.

Проблема в том, что ему не хватает стабильности в ключевые моменты, он допускает ошибки в ситуациях, когда мог бы надавить на соперника. И на топ-уровне это ему очень дорого обходится.

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При этом нужно учитывать, что стоит за статистикой поражений Надаля. Семь матчей он проиграл:

• Борне Чоричу в Цинциннати – и потом хорват выиграл этот турнир, пройдя еще двух игроков топ-20 и двух игроков топ-10;

• Фрэнсису Тиафу на US Open – и тот потом вынес Андрея Рублева и рубился пять сетов с будущим чемпионом Карлосом Алькарасом. И, опять же, по словам самого Рафы, тогда он играл с порванными мышцами живота;

• Томми Полу на «Мастерсе» в Париже – в самых неудобных для себя и очень приятных для соперника условиях (быстрый хард в зале), да еще и после длинного перерыва в выступлениях;

• Тэйлору Фрицу и Феликсу Оже-Альяссиму на итоговом турнире ATP – двум из сильнейших игроков сезона в, опять же, неудобных для себя условиях;

• 14-й ракетке мира Норри и №24 Де Минауру на United Cup. Надаль еще никогда не начинал сезон против таких сильных игроков – и в обоих случаях он проиграл в трех упорных сетах.

В общем, соперники были серьезными. И на фоне травм, физических ограничений, нехватки игровой практики и уверенности в себе поражения от них трудно считать трагедией.

Проблема в том, что проигранные матчи накапливаются, а соперники все четче видят, что Надаль уязвим. Так что даже если на Australian Open ему повезет с сеткой, и он сможет планомерно войти в турнир, в числе главных фаворитов Рафы все равно не будет.

Но и совсем списывать его со счетов не стоит.

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Фото: East News/AP Photo/Mark Baker; Gettyimages.ru/Brendon Thorne, Sarah Stier