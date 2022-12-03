Почему умирает трава? Зачем хард замедляют? Все о теннисе на разных покрытиях

История и современность.

Теннис – очень многоликий вид спорта. И одна из основ его многоликости – разные покрытия, на которых играют в течение года.

На 2022 год Международная федерация тенниса ITF официально лицензировала почти 300 разных покрытий от разных производителей. Но это все оттенки. Самая важная классификация покрытий – это разделение на траву, грунт и хард.

О том, чем они отличаются друг от друга, мы и поговорим.

Ключевым в этом разговоре будет понятие скорости корта. В теннисе под ним понимают комбинацию двух факторов: какой процент скорости мяч сохраняет после контакта с покрытием и с каким углом он от него отскакивает. Чтобы оценить скорость покрытия, ITF проводит следующую процедуру: мяч практически без вращения запускают в корт с определенной скоростью и под определенным углом, а потом оценивают отскок.

Теннис родился на траве, но сейчас на ней почти не играют. Она дорогая, капризная и очень быстрая

Трава – старейшее теннисное покрытие, именно на нем родилась игра под названием лаун-теннис (теннис на лужайках). И до 1970-х трава была основным покрытием, на котором проходила большая часть профессиональных турниров. А вытеснило ее то, что другие корты оказались более легкими в подготовке и эксплуатации.

Сейчас в ATP и WTA на траве играют всего пять недель в начале лета. В мужском туре в 2022-м было восемь травяных турниров, а в женском – семь. Главный, конечно, «Уимблдон» – старейший теннисный турнир мира. И это единственный большой травяной турнир в календаре.

Травяное покрытие считается самым быстрым из современных. То есть, мяч от него отскакивает быстрее и ниже, чем от других кортов: летящий со скоростью 100 км/ч после контакта с травой сохраняет 73 км/ч скорости и при ударе под углом 30 градусов отскакивает под углом 36 градусов. В итоге на заднюю линию мяч прилетает в среднем на высоте 134 см.

Это значит, что теннис на траве тоже быстрый и большая часть розыгрышей проходит в один-два удара, игроки выполняют очень много подач навылет. А еще на траве наиболее эффективны удары без вращения или подрезки с обратным вращением, после которых мяч по ней как будто проскальзывает вообще без отскока.

И до сих пор трава остается покрытием, которое максимально подходит для выходов к сетке – в том числе прямо с подачи. Раньше серв-энд-воллей был не тактическим выбором, а потребностью – особенно в 1990-е. Тогда трава была особенно мягкой и неровной, поэтому мяч отскакивал криво или не отскакивал вообще. Например, Патрик Макинрой рассказывал, что перед подачей не стучал об корт мячом, потому что он просто не возвращался ему обратно в руку.

Сейчас агрономы подобрали комбинацию сортов травы, чтобы корты были максимально твердыми и ровными. Но это привело к тому, что покрытие стало чуть более медленным – мяч от него отскакивает чуть выше, чем в 90-е. Но отскок все равно низкий, так что на траве все равно нужно атаковать – иначе на ней просто не выжить. Кроме того, беготне на задней линии мешает и то, что она скользкая, особенно в первые дни турниров.

В целом, даже после агрономической революции середины нулевых травяной корт остается живым организмом, и подготовить хорошую площадку очень сложно и дорого. А поскольку она живая, на ее свойства очень сильно влияют внешние факторы. Например, если во время роста было влажно, трава станет сочной и скользкой. Если на улице жара, она будет быстрее изнашиваться и становиться быстрее. Поэтому на «Уимблдоне», например, за подготовку кортов отвечает целый отдел, в который входит несколько десятков ученых. Они каждый день осматривают и исследуют корты, чтобы сделать их максимально качественными и удобными для тенниса.

Подробнее об их работе и труде, который требуется для ухода за травяными кортами, почитать можно здесь.

Грунт – самое медленное покрытие, и есть мнение, что на нем теннис самый справедливый. Потому что там важнее всего тактика

После травы в теннис начали играть на грунте.

Появление нового покрытия стало результатом расширения географии тенниса. В 1878-м многократные чемпионы «Уимблдона» братья Уильям и Эрнест Реншоу построили в Каннах, где очень любили отдыхать, травяной корт. Однако вскоре они поняли, что на жарком юге слишком солнечно, поэтому трава быстро приходит в негодность.

На поиск решения ушло несколько лет, но в итоге они начали посыпать корты порошком из дробленых терракотовых горшков. Решение оказалось очень популярным, и в течение пяти лет в одних только Каннах появилось больше 100 глиняных кортов.

Для жары они были идеальными, но проблема возникала после дождей – терракотовый порошок легко впитывал влагу и очень долго сох. Однако к тому моменту в грунтовых кортах были заинтересованы не только частные лица, но и коммерческие фирмы, и в 1909-м английская компания разработала для тенниса быстросохнущую смесь дробленого кирпича и песком.

Новая разработка распространилась в Италию и Испанию, а потом покорила и весь мир. К 1970-м грунт стал главным теннисным покрытием, и даже US Open несколько лет проходил именно на нем.

Сейчас глина потеряла свою роль. Например, в 2022-м из 68 турниров ATP только 31% прошли на грунте (21 турнир). В WTA доля еще меньше: 15 грунтовых турниров из 55 соревнований в календаре – 27%. Из 13 крупнейших турниров года мужчины проводят на грунте только четыре, а женщины – вообще всего три.

Грунтовый сезон – это конец весны и начало лета с кульминацией в виде «Ролан Гаррос», который кончается на первой неделе июня. И есть еще небольшие отрезки грунта в Латинской Америке в феврале и в Европе в середине лета.

Грунт – самое медленное покрытие. Он поглощает больше всего скорости мяча – удар, нанесенный со скоростью 100 км/ч, сохраняет всего 57 км/ч. Кроме того, угол отскока тоже самый большой – если мяч летит под углом 30 градусов, то отскочит под 44 градуса. В итоге на заднюю линию он прилетит на высоте 170 см.

Поскольку покрытие медленное, на нем меньшую роль играет подача – точнее, сильная подача не так эффективна в качестве удара, который сразу же принесет очки. Их нужно выигрывать в розыгрышах, а для этого требуется особая подвижность (и умение скользить по глине), терпение и хороший тактический арсенал.

Из-за этого Андрей Рублев, например, считает грунт самым справедливым теннисным покрытием: «Но я считаю теннис на грунте настоящим теннисом, потому что для него требуется выносливость и физподготовка, тактическое мышление. Если на грунте ты все делаешь правильно, то обычно выигрываешь.

На траве можно играть правильно и все равно проиграть, потому что соперник невероятно подает и в паре ключевых моментов у него проходят безумные приемы. На грунте так тоже иногда бывает, но вообще результаты на грунте мне кажутся наиболее справедливыми».

И, конечно, грунт – это царство верхнего вращения. Удар с мощным топ-спином летит по особой дуге и за счет вращения резче падает, поэтому угол контакта получается более тупым. Кроме того, из-за взаимодействия крутящегося мяча с частичками покрытия отскок получается более взрывным. В итоге мяч взлетает очень высоко и выпрыгивает из зоны, из которой игроку комфортно наносить удар, улетает выше плеча.

Есть три решения этой проблемы:

1. Встречать мяч раньше, пока он не успел взлететь – но это риск, приводящий к большему количеству ошибок.

2. Наоборот, оттягиваться глубже и ждать, пока мяч опустится – но так игрок отдает инициативу.

3. Пытаться справиться с высоким мячом – но это чисто физически и технически очень сложно.

Сильнее всех в турах мяч крутят Рафаэль Надаль, бравший «Ролан Гаррос» 14 раз, и Ига Швентек, выигравшая в Париже два из последних трех турниров. Это, конечно, не совпадение.

При этом нужно учитывать, что грунт – это такое же живое покрытие, как трава, которое очень чутко реагирует на внешние условия. Например, в сухие дни он становится чуть быстрее, а при повышении влажности – наоборот, вязким. В 2022-м на «Ролан Гаррос» Надаль и Александр Зверев играли полуфинал в дождливый день и на закрытом стадионе, где была очень высокая влажность. В итоге неполные два сета они провели за три часа – ведь оба так хорошо двигаются, что пробить друг друга практически не могли.

Кроме того, в календаре есть турнир в Мадриде, который проходит на возвышенности. Из-за более разреженного воздуха условия там чуть больше похожи на хард – и, наверное, неслучайно, что это грунтовый топ-турнир, который Надаль выигрывал реже всего.

Очень важно и то, на чем корт постелен – например, на «Ролан Гаррос» он состоит из пяти слоев, и непосредственно грунт лежит только на самом верхнем. А под ним еще четыре слоя разных камней. Их комбинация и создает уникальный парижский отскок, который так любит Надаль.

Естественно, роль играет и то, сколько грунта насыпано на корт – чем больше, тем он будет медленнее.

И нельзя забывать, что состав этого грунта может быть разным. Самый яркий пример: в США играют на зеленой глине, в основе крой лежит местная горная порода амфиболит. Из-за ее физических свойств корты получаются быстрее, чем обычные красные.

Сейчас в турах правит синтетический хард – он дешевый, разнообразный и очень сильно нагружает суставы

Сейчас главным теннисным покрытием на топ-уровне стал искусственный хард, на котором проходит примерно 60% всех турниров уровня ATP и WTA, включая подавляющее большинство крупнейших соревнований. Кроме того, хард – это единственное покрытие, на котором проводится два «Больших шлема»: Australian Open и US Open.

Хард состоит всего из двух компонентов: твердой подложки и синтетического верхнего слоя. В качестве подложки обычно служат асфальт или бетон, а в крытых помещениях корты иногда стелют на дерево – паркет или деревянный каркас.

Верхний слой – это обычно смесь акрила и песка.

Укладка верхнего слоя на корты Australian Open. Специалисты, по сути, наносят несколько толстых слоев краски

От состояния этих двух компонентов и зависит скорость корта. Чем мягче подложка под кортом, тем больше скорости мяча он поглощает – поэтому покрытие получается медленнее. За иллюстрацией не нужно ходить далеко: и Australian Open, и US Open проходят на харде, но в Австралии подложка традиционно мягче, поэтому корты там в среднем не такие быстрые, как в Нью-Йорке.

Но есть и экстремальные примеры мягкости. На некоторых турнирах в залах корты стелют на деревянные балки, и под некоторыми участками возникают пустоты – в этих местах мяч вообще практически не отскакивает.

А у верхнего слоя многое зависит от количества песка в смеси. Чем его больше, тем более гранулированным получается покрытие, тем больше трение между ним и мячом, тем больше скорости теряют удары. По мере износа покрытие становится быстрее, потому что гранул песка в нем становится меньше и мячу уже не за что цепляться.

Перед стартом больших турниров всегда укладываются свежие корты, и у организаторов обычно есть программа того, как привести их к нужной скорости. Например, на US Open их специально изнашивают помывкой потоком воды под высоким давлением – чтобы они были быстрее.

Кроме того, хард, конечно, синтетический, но тоже реагирует на внешние условия. Например, игроки части говорят, что им приходится адаптироваться, если они несколько матчей играют днем, а потом им приходится выступать вечером – потому что высокая температура заставляет корты расширяться, и они становятся быстрее. А если вечером прохладнее, они замедляются.

Иногда это заметно даже по ходу матчей, которые начинаются днем, а кончаются вечером – например, в четвертьфинале Australian Open-2021 Стефанос Циципас ушел с 0:2 по сетам против Рафаэля Надаля, и его камбэк начался как раз после того, как село солнце, и удары Надаля стали доставлять ему меньше проблем.

В общем, хард очень разнообразен – он может быть феноменально быстрым или крайне медленным. Но в целом по скорости он находится между грунтом и травой: если в стандартном тесте мяч запускают со скоростью 100 км/ч под углом 30 градусов, то отскочит он на скорости 67 км/ч и под углом 41 градус, а на заднюю линию прилетит на высоте 162 см.

Поэтому игра на харде – это что-то среднее между грунтовой и травяной. Покрытие в принципе подходит для всех игровых стилей: и для борьбы на задней линии, и для выходов к сетке. Оно самое универсальное, а поскольку сейчас оно стало базовым, то и базовая игра большинства теннисистов – хардовая.

При этом для здоровья игроков это покрытие не самое хорошее, потому что оно жесткое – в отличие от природных и мягких грунта и травы. Например, Рафаэль Надаль рассказывал о засилье харда в туре:

«Изменить ситуацию будет сложно, потому что турниры на этом покрытии, наверное, легче проводить и, наверное, это дешевле для организаторов. Но в то же время для тела это самое агрессивное покрытие. Оно очень сильно бьет по бедрам, по коленям, по голеностопам, по спине».

Все дело в том, что теннис – это постоянные рывки и постоянное торможение. Исследователи подсчитали, что за матч игроки проходят в районе 500 циклов разгон-торможение. А поскольку покрытие жесткое, резкие остановки на нем сопровождаются дополнительными нагрузками на суставы и мышцы. Особенно с учетом того, что многие теннисисты сейчас скользят не только на мягком и приспособленном для этого грунте, но и на твердом и цепком харде.

Раньше еще играли и на ковре, но теннис на нем стал скучным, а еще опасным

До начала 2000-х в турах было еще одно распространенное покрытие – ковер. На нем, например, проводился «Мастерс» в Париже и Кубок Кремля. А еще иногда итоговый турнир ATP.

Борис Беккер и Пит Сампрас играют на ковре итогового турнира-1996

ITF так описывала это покрытие: «Это текстильное покрытие из тканного или нетканного нейлона, или полимерного, или резинового материала». В целом ковры считали чем-то вроде искусственной травы, потому что они были очень быстрыми.

В принципе скорость их и погубила. Поскольку игроки становились все мощнее, и новые технологии для производства ракеток делали подачи все сильнее, матчи становились довольно скучными – все решалось в один-два удара, розыгрышей практически не было, и такой теннис не особо привлекал телеаудиторию и зрителей на трибуны.

А поскольку ковер не обладал священным статусом, которым обладает трава, от него было проще отказаться в пользу харда.

Кроме того, игроки жаловались на то, что получают на ковре больше травм – например, ученые выяснили, что связки колена на этом покрытии травмировать намного легче, чем на каких-либо других теннисных кортах. А еще появлялись сообщения, что синтетическое покрытие, изготовленное из переработанных материалов, представляло опасность и с точки зрения химического воздействия на организм.

В итоге в мужском туре топ-соревнования на ковре не проводятся с 2009 года, а в женском он прожил чуть дольше – в 2018-м Полин Парментье в Квебеке стала последним человеком, выигравшим титул уровня основного тура на этом покрытии.

А вообще в теннис можно играть на чем угодно – на паркете, асфальте, кафельной плитке или голой земле. Но наиболее подходящими покрытиями стали трава, грунт и хард.

Есть жалобы, что сейчас все покрытия одинаковые. Это так?

Последние годы в обоих турах идет процесс замедления покрытий – экстремально быстрые корты исчезают, и все приходят примерно к одинаковой скорости. Многие болельщики считают, что это убивает теннис, потому что игра становится однообразной долбежкой на задней линии, без вариативности и интересных решений.

Доля правды в этом есть, корты действительно становятся более-менее унифицированными. Однако определенный разброс скоростей все равно есть – например, траву никогда не сделать такой же медленной, как грунт.

И особенности отскока все равно сохраняются. Да, трава по мере роста ее качества стала медленнее, но на ней все равно не выиграть грунтовым теннисом. Да, невероятно быстрого харда больше нет, но и на медленном или умеренно быстром верхнее вращение не будет таким эффективным, как на глине.

И еще бытует мнение, что корты замедлили под конкретных игроков – в первую очередь Надаля и Джоковича. Но на самом деле это, скорее всего, не так. Куда вероятнее, что все дело в требованиях телевизионщиков, которые не хотят показывать розыгрыши из одного-двух ударов и которым нужны длинные (и иногда драматичные) размены.

Но самое важное – что даже с учетом стандартизации кортов особенности покрытий все равно сохраняются. И это подтверждают конкретные примеры. Например, Надалю по-прежнему тяжело в залах (слишком быстро), Медведеву – на грунте (проблемы с вращением), а Швентек – на траве (ее вращение там не работает).

Так что теннис по-прежнему разнообразен, и покрытия – главный фактор.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Glyn Kirk/AELTC/Pool, Mark Dadswell/ALLSPORT, Justin Setterfield, Matthias Hangst, Peter Macdiarmid, Clive Brunskill, Adam Pretty, Dan Istitene, Stuart Franklin/Bongarts, Matthew Stockman, Quinn Rooney, Scott Barbour, Dean Mouhtaropoulos, Elsa, Bongarts