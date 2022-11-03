Касаткина сказала, что «играет как мальчик». Что это значит? И права ли она?

Перед стартом итогового турнира WTA Арину Соболенко и Дарью Касаткину спросили, смотрят ли они матчи других теннисисток в попытках увидеть что-нибудь, что они могут перенести и в свою игру.

Соболенко ответила, что постоянно так делает и приходит к тренерам с запросами на понравившиеся ей удары. А вот Касаткина заявила следующее:

«Я так смотрю мужской тур. Потому что мы с девочками соперничаем, и я больше ищу недостатки в их игре. Видеть хорошее очень сложно. Конечно, я все вижу, но тяжело это принимать (смеется).

Я больше смотрю мужской теннис и стараюсь найти что-то в нем. К тому же я сама играю как мальчик. Большинство девочек играет по-другому, так что я не могу у них ничего взять.

Сейчас я, например, смотрю, как Карлос Алькарас или Феликс Оже-Альяссим забегают под форхенд. Они забегают с другой стороны корта, делают такой полукруг и пробивают справа. И я думаю: «Вот это работа ног» (смеется). Хотела бы я быть такой быстрой и так читать направление мяча, потому что иногда мне это тяжело дается».

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В игре Касаткиной определенно есть мужские черты.

В первую очередь это касается того, что теннис Дарьи намного более форхендоцентричен, чем у большинства коллег по туру. Поэтому нет даже ничего удивительного, что в игре Алькараса и Феликса она обращает внимание как раз на их умение находить удары справа за счет работы ног и понимания момента.

Соответственно, в движении Касаткиной тоже много мужских моментов – в первую очередь бросается в глаза бег спиной вперед. Там, где большинство теннисисток двигаются боком, чтобы пробить бэкхенд, Дарья идет спиной вперед, чтобы найти форхенд.

Кроме того технически удар Касаткиной справа очень интересен – потому что она объективно придает мячу более сильное вращение, чем большинство коллег по туру. А многие как раз отмечают, что мужские удары от женских отличаются не столько силой (хотя и ею тоже), сколько мощным вращением, делающим их более тяжелыми, но при этом и более контролируемыми.

И комбинация топспина и силы удара – это то, что Касаткина всегда ищет и очень ценит. Например, про свою новую ракетку из «Декатлона» она рассказывала: «Когда я накручиваю мяч этой ракеткой, у меня есть ощущение, что я могу его сильнее разогнать, он летит мощнее, но я не теряю контроль. Для меня это важнее всего – чувствовать, что я могу крутить, что я контролирую мяч».

Еще способность придавать мячу мощное вращение позволяет делать удары более разнообразными – за счет игры с его силой. И, например, Джессика Пегула в начале года говорила, что Эшли Барти игрой «похожа на парня» как раз из-за того, что мяч от нее все время прилетает по-разному. У австралийки ведь все еще дополнялось нереальной подрезкой слева – и слайс Касаткиной тоже хорош.

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С другой стороны, если отойти от концептуальных моментов, то нужно признать, что в плане реализации мужские стратегии Касаткиной работают без мужской эффективности – просто потому, что даже по меркам WTA ей не хватает мощи.

Это особенно заметно в ее матчах с Игой Швентек – игра которой действительно очень напоминает мужскую из-за того, как сильно она бьет и как сильно крутит. Например, в их матче на итоговом турнире WTA полька справа разгоняла мяч на 24 км/ч быстрее Дарьи.

Да и в целом в большинстве матчей Касаткина забивает навылет меньше соперниц. И даже не стоит говорить, что для по-настоящему мужской игры Дарье очень не хватает сильной подачи, которая позволяла бы потом быстро забивать.

Поэтому есть впечатление, что мужскими инструментами Касаткина создает не совсем мужскую (куда более силовую и агрессивную) игру – а что-то свое, индивидуальное, построенное во многом на ее уникальном чувстве мяча, умении импровизировать и творить.

Именно этим она бросалась в глаза, когда только начала серьезно заявлять о себе в туре. Например, в 2018-м про нее писали: «Дарья Касаткина расширяет границы того, что возможно на теннисном корте. То, как она видит игру, разнообразие применяемых ею ударов, потрясающая тонкость в построении розыгрышей по всему корту заставляют зрителя еще больше ценить геометрию и мастерство».

И все это к ней вернулось в последние пару лет – и укрепилось, возможно, не очень броской, но все же повышенной агрессивностью. И заставило редактора Sports Illustrated Джона Вертхейма написать: «Дарья Касаткина = теннис для души».

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Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Matthew Stockman, Tom Pennington