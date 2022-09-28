Депутат Терюшков борется с Касаткиной из-за звания ЗМС. А она над ним только смеется

Обратится в прокуратуру.

В понедельник вечером стало известно, что теннисистки Дарья Касаткина и Екатерина Александрова по приказу Министерства спорта РФ получили звания «Заслуженный мастер спорта».

Присвоение этого звания Касаткиной очень возмутило депутата Государственной думы Романа Терюшкова. У себя в телеграм-канале он написал:

«За пропаганду ЛГБТ на территории России;

За призывы к юниорам России менять спортивное гражданство на другие страны;

За выступление без национальных символов России под соусом невиноватых прогрессивных русских;

За поддержку осуждения СВО и разбитые мечты граждан мира

ПРИСВОИТЬ

патриоту с нейтральным статусом КАСАТКИНОЙ заслуженного мастера спорта России.

Вот так государственная политика в сфере физической культуры и спорта у нас! С учётом национальных интересов Запада.

После новости о начале развития на общероссийском уровне такого вида спорта как pole dance (эротические танцы), введения новых абсурдных определений «фиджитал» Приказа Минспорта о выдающихся достижениях и особых заслугах Касаткиной перед Российской Федерацией, складывается впечатление, что ведомство готовится к самоликвидации».

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«Спорт-Экспресс» сообщает, что звание Касаткиной и Александровой присвоили за победу в Кубке Билли Джин Кинг (бывшем Кубке Федерации) в прошлом году. В теннисе этот турнир считается неофициальным чемпионатом мира.

А положение о присвоении звания ЗМС гласит, что на него могут претендовать члены команд, занявших первое место на ЧМ в олимпийских видах спорта.

Кроме Касаткиной и Александровой, титул Кубка Билли Джин Кинг выиграли Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Олимпийская чемпионка Павлюченкова уже получила ЗМС в 2021-м, а Кудерметова – в апреле этого года. Так что звания из чемпионской команды нет только у Самсоновой.

Однако у Терюшкова есть претензии к Минспорта.

Он не считает Кубок Билли Джин Кинг чемпионатом мира. Он утверждает, что это «коммерческий международный турнир» (который, к тому же «носит имя американской теннисистки»). Судя по его посту в телеграм-канале, из-за того, что на турнире разыгрывались призовые (игроки сборной на всех получили 1,2 млн долларов, Федерация тенниса России – 650 тысяч).

Исходя из этого, он пишет, что «не понятны критерии, которые были учтены для получения ЗМС Касаткиной». Судя по всему, он думает, что звание ей дали за «выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне».

Однако присвоение звания всем, кто был в составе сборной в финале выигранного Кубка Федерации или Кубка Дэвиса, – настолько распространенный прецедент в истории российского спорта, что это даже отдельно прописано в википедии.

Кроме того, в теннисе ЗМС дали всем чемпионам совершенно коммерческих турниров «Большого шлема» в одиночке, паре и миксте. Видимо, это и есть «хорошо отстроенная политика теннисного лобби в России времен Ельцина, разогреваемая поддержкой Госдепа голосами Кафельникова, Хачанова, Рублева и самой Касаткиной», о которой в новом посте в телеграме заявил Терюшков.

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В среду в эфире шоу «Есть тема!» Терюшков сказал, что будет добиваться лишения Касаткиной звания и обратится в прокуратуру. У себя в телеграм-канале он еще во вторник написал:

«С учетом того, что не понятны критерии, которые были учтены для получения ЗМС Касаткиной, а факт присвоения почетного спортивного звания политическому оппоненту России имеется, представляется правильным вмешательство органов прокуратуры и проведения проверки на предмет соответствия данного решения нормативно-правовым документам».

Кроме того, судя по постам в телеграме, Терюшкову очень не нравится, что Касаткина выступает под нейтральным флагом – и Кубок Билли Джин Кинг сборная тоже выиграла как «сборная ФТР». Но в таком случае ему надо оспорить еще ЗМС всех, кто получил это звание, например, за медали Олимпиады в Токио.

Однако тут есть проблема. В последнем приказе Минспорта России «Об утверждении положения о присвоении почетных спортивных званий» не прописаны основания для лишения звания – только критерии для отказа в присвоении.

В более старых положениях основаниями для лишения были:

1. Недостоверные сведения при подаче документов.

2. Дисквалификация за допинг.

3. Приговор суда за совершение умышленного преступления.

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Касаткина на выступления депутата ответила просто: «АХАХХААХАХАХХАХА. Просто у тебя значка нет, вот и бесишься».

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов; globallookpress.com/Ondrej Deml/CTK, Oliver Weiken/dpa