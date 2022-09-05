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«Несмотря ни на что, горжусь, что я русская». Касаткина дала интервью Собчак

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Первая ракетка России Дарья Касаткина дала большое интервью Ксении Собчак.

В нем она рассказала:

• о каминг-ауте, обвинениях в пропаганде ЛГБТ (запрещено законами РФ) и другой реакции;

• о том, как изменилось общение с украинскими теннисистками;

• о необъяснимом величии русского тенниса.

Касаткину обвиняли в пропаганде ЛГБТ, но она считает ее невозможной. И рассказала, будет ли страшно вернуться в Россию

«Я росла, и у меня в окружении не было ни мальчиков-геев, ни девочек-лесбиянок. То есть на меня ничто не влияло. Максимум, что было, – это группа «Тату». Я вообще не считаю, что ориентацию можно пропагандировать. Это либо так, либо так. На меня ничто не влияло, но мне по итогу все равно нравятся девушки.

Страха нет. Я ничего плохого же не сделала – просто рассказала про себя. Мне задавали вопросы, и я на них отвечала. Если это у нас считается пропагандой, то в мире все – пропаганда.

Но обидно, конечно, когда депутаты дают такие комментарии по поводу своих граждан, которые не сделали ничего плохого – просто признались, кто они. Если этого достаточно, чтобы закрыть человеку въезд в страну, это грустно».

Депутат Хамзаев сказал, что она «иудово племя» и сделала каминг-аут для коммерциализации и получения гражданства

– Так и запишем. Сейчас пишу в службу иммиграции какой-нибудь страны: ребят, я по девочкам, поэтому дайте мне паспорт.

Если бы все так просто было. В Швейцарии 10 лет надо прожить, чтобы получить паспорт, а, оказывается, был путь проще.

– Но ты же большая звезда? Любой стране можешь приносить победы...

– Раньше – может быть. А сейчас ситуация нестабильная, никто не хочет подливать масла в огонь.

– А ты гражданство какой страны хотела бы?

– Даже не знаю. Швейцарское выглядит очень стабильным!

Не знаю. На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет.

Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет №1. И я играю за себя.

Касаткина подолгу обсуждает теннис с Земфирой, которая поддержала ее после каминг-аута

«Было круто и неожиданно. Она мне не первый раз звонила – ей очень нравится разговаривать про теннис, она очень шарит.

И тут я смотрю, звонит Земфира. Думаю: «Блин, секунду». Понятно было более-менее, по какому поводу она звонит. «Ладно. Окей. Готова».

Было круто. Земфира меня поддержала. Сказала, что это очень смело на фоне тех изменений, которые происходят в нашей стране».

Земфира и Рената Литвинова в ложе Касаткиной на «Ролан Гаррос».

Познакомились мы через Настю Павлюченкову. Земфира попросила мой номер – хотела обсудить финал Australian Open, в котором Даня Медведев играл с Надалем. Мы разговаривали минут 40. В основном говорила Земфира. Она задавала вопросы, на которые сама же и отвечала.

В целом мы поговорили про многие вещи. Она меня позвала на концерт – у нее тогда было несколько концертов в Москве. К сожалению, я не смогла попасть. И в Москве уже точно не попаду. Но я надеюсь, что вообще получится. Особенно со старыми альбомами – вообще класс».

Бонус: любимые песни Земфиры

«Прогулка», «Главное», «Прости меня, моя любовь». «Мачо» у меня ассоциируется с Санкт-Петербургом – не знаю, почему такая связь пошла. Видимо, когда я первый раз приехала в Питер на турнир, я ее постоянно слушала.

Еще классная «Мы разбиваемся». «Жди меня». И «Жить в твоей голове». У нее вообще что ни песня, то шедевр. Но эти самые любимые».

Касаткина давно осознала ориентацию, и ей было противно вести двойную жизнь

«Звоночки давно были. Но я долго шла к принятию себя, потому что общество давит. Даже если ты начинаешь что-то понимать, то думаешь, что это что-то неправильное. Начинаешь в себе подавлять, через силу встречаться с тем, с кем не хочешь встречаться.

От этого тебе лучше не становится, а только противно. И ты начинаешь скрывать, вести двойную жизнь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, кто ты, зачем ты, нафига тебе все это.

Не так давно я пришла к тому, что пофиг на всех. Жизнь одна – кайфуйте (смеется)».

Как к каминг-ауту отнеслись родители?

«Мне повезло, что родные очень легко это восприняли – родители, брат. Они узнали два года назад. Брат чуть пораньше, потому что мы постоянно вместе.

И вообще никаких проблем. Они как будто обрадовались (смеется). Восприняли все очень легко, и я им за это очень благодарна. Потому что знаю, что у большинства все наоборот. И я не представляю, как тяжело, когда самые близкие люди тебя не принимают и не воспринимают всерьез. Говорят, что это пройдет, ты просто себе мужика хорошего не нашла».

adidas убрал всю рекламу с россиянами, но после каминг-аута вернул с Касаткиной. Что она об этом думает?

«Я бы, возможно, на месте компаний сделала так же. Потому что ситуация сложная.

Ты выставляешь спортсмена любого уровня в медиа-пространство и не знаешь, какая будет реакция. Понятно, что бренды не хотят рисковать, терять аудиторию и получать какую-то херь. Поэтому они решили подождать.

У меня еще в марте была снята рекламная кампания к одному турниру, который скоро будет. Они в итоге ждали-ждали-ждали – и уже сказали, что не будут меня использовать. Потому что вот.

А после выхода интервью и всего резонанса они сказали, что у них зеленый свет. Мне было очень приятно. Получилось, что в этой ситуации меня ценят как меня. Не как российскую спортсменку, а просто как спортсмена и человека».

Касаткина рассказала, о чем теперь общается с украинскими теннисистками

«Я в контакте с девчонками из Украины, с которыми и раньше хорошо общалась. Просто не могла не интересоваться, как у них дела.

Очень грустно, что мы больше не обсуждаем, кто как сходил на шопинг, а обсуждаем, где у кого родители и все ли с ними хорошо. Я бы очень хотела вернуть то время, когда кто-то завидовал кому-то, что на сумку подороже купила. А не обсуждаем то, что обсуждаем сейчас».

Что Касаткина испытала 24 февраля?

«Я не думала, что все зайдет так далеко. А через пару дней поняла, что все зашло слишком далеко. И было страшно – и это при том, что я из России. Хотя в России ничего не происходило.

Не знаю, что было на душе у людей из Украины, потому что весь этот ###### происходил у них на глазах с их близкими людьми.

Не знаю, мне кажется, это один из худших дней за последние много-много лет».

 

Из-за связи спорта с политикой ей больше всего жалко Валиеву

«К сожалению, спорт с политикой идет бок о бок. Даже несмотря на то, что мы [теннисисты] индивидуалисты, спорт у нас активно агитируется.

Нам повезло. Мы можем играть и дальше идти к своим мечтам. Пока нам дорогу не закрыли.

Мне куда более обидно за таких детей, как Камила Валиева, у которой был потенциал на все возможные медали. Но ей не повезло больше всех. Вся херня, которая могла случиться, выпала на ее короткий спортивный век».

Русский теннис: в чем причина такого расцвета?

«Повезло. Повезло. Каждый раз везет.

Не знаю, как это получается, честно. Не скажу, что у нас супер-пупер условия и все на конвейер поставлено.

Но получается, что дети хотят. Родители очень хотят и вкладывают все, что у них есть, чтобы дети заиграли. Дети понимают и выкладываются на 200%».

В теннисе есть господдержка, но слишком поздно. А спонсоры – это кабала

«Для начала надо показать, что ты хорош – тогда на тебя обратят внимание. Но это происходит лет с 13-14, а до этого возраста 6-7 лет кто-то должен тебя вести. И чаще всего это родители.

Если родителям удается найти спонсора, то зачастую это не просто так. Потом придется возвращать – с процентами. Там люди в такую кабалу попадают.

Так что до этого возраста все на чистом энтузиазме родителей. Без знакомств шансов на поддержку нет».

Родители Касаткиной продали дом ради ее карьеры. Почему кто-то верит, что их ребенок станет топом?

«Шансы на это нулевые. В лотерею больше шансов выиграть.

В моем случае я довольно рано начала показывать результат. А если родителям дать крошечную надежду, они готовы что угодно продать и вложить последнее – только благодаря этой вере. Надежде и любви.

Дом у нас был классный, в классном месте. Изначально еще кредитов набрали, чтобы его построить. Потом его продали, чтобы кредиты погасить и чтобы я могла в теннис играть (смеется). Времена были сложные».

Сколько примерно нужно потратить, чтобы вырастить теннисиста?

«В мое время – примерно 50 тысяч долларов в год. И это даже мало. Сейчас, понятно, это еще дороже.

И я скажу, что перед тем, как я получила свой первый большой чек, стоял вопрос, что у родителей денег практически не осталось. У брата была однушка в Тольятти, и он уже думал ее продавать.

Так что я в последний вагон запрыгнула. Я знала, что ######, уже поджимает».

Касаткина считает, что федерация тенниса мало что дала ее карьере. И призывает к сменяемости власти в ФТР

– Не скажу, что федерация сыграла большую роль. Большую роль сыграла моя семья и люди, которые меня поддерживали.

– А что именно федерация сделала для тебя как для теннисистки?

– До момента, когда я начала зарабатывать деньги в 18 лет, оплатили поездки на несколько турниров. И я выиграла чемпионат Европы до 16 лет, мне платили какую-то стипендию.

Я не скажу, чтобы помощи вообще не было. Но этого было далеко недостаточно, чтобы я и мои родители чувствовали, что все окей, есть запас. Такого даже близко не было.

– Примерно разница во вкладе федерации и твоей семьи?

– 15 на... Нет, даже 10 на 90.

– Что нужно изменить в теннисной федерации, чтобы растить больше звезд?

– Федерации нужно омолодиться. Везде должна быть сменяемость власти. Какие-то новые живые идеи.

Даже если человек когда-то хорошо выполнял свою работу и болел теннисом, когда ты оооочень долго находишься у руля, у тебя тупо замыливается глаз. И времена меняются, это нельзя отрицать. Поэтому нужна свежая кровь, которая увидит какие-то нюансы и недостатки.

Должны быть люди, которые понимают теннис. Я не могу сказать, что все руководящие люди в нашей федерации понимают в теннисе. Некоторые мне открыто об этом говорили. И я думаю: классно, приехали.

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Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Alexander Scheuber, Ryan Pierse, Catherine Ivill; eastnews.ru/Geoff Burke-USA TODAY Sports/Sipa USA, Paul Zimmer via www.imago-images.de/Imago Sport and News; Instagram/kasatkinanatalia_zabiiako; Facebook/kasatkinadaria

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