Касаткина в этом году – элита. Она входит в топ-3 по победам и очкам, а еще обновила рейтинговый рекорд

Чемпионка в Сан-Хосе.

В прошлом году после турнира в Сан-Хосе мы писали, что Дарья Касаткина проводит суперсезон. В этом году после этого же турнира ситуация еще лучше:

• Касаткина выиграла 32 матча за год и по этому показателю делит третье место в туре с Симоной Халеп. Больше только у Онс Жабер (37) и Иги Швентек (46).

• У Дарьи пять побед над теннисистками топ-10. Больше за один сезон у нее было только в 2018-м (семь).

• На «Ролан Гаррос» Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема».

• По итогам турнира в Сан-Хосе она вернется в топ-10, где последний раз находилась в 2019-м. Причем Касаткина станет девятой ракеткой мира – это обновление ее лучшей позиции.

• По очкам, заработанным в этом сезоне, Дарья вообще третья в мире – уступает только Жабер и Швентек.

По ходу турнира в Сан-Хосе Касаткина так оценила задачи на нынешний этап карьеры: «Мне уже не 18. Нельзя полагаться на то, что я молодая и еще есть время. Нет, мне 25, нужно действовать сейчас. Нужно показать все, что я наработала за эти годы. Думаю, пришло время больше отдавать, чем брать».

И в Сан-Хосе она показала себя очень мощно. За неделю она прошла чемпионку «Уимблдона» Елену Рыбакину (ушла с 0:1 по сетам и повесила баранку в решающем), шестую ракетку мира Арину Соболенко (ушла с 0:1 по сетам и повесила баранку в решающем) и №4 Паулу Бадосу.

А в финале совершила еще один камбэк – 6:7, 6:1, 6:2 против Шелби Роджерс.

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В финале все решила выносливость.

Первый сет Роджерс взяла за 78 минут, отыграв подачу на партию и сетбол.

Касаткина получила преимущество за счет стабильности и глубины, атак при помощи неожиданной смены направления ударов и периодических всплесков классической агрессии (главное проявление – хлесткие бэкхенды по линии).

Но при этом все равно было видно, что ей не хватает завершающего удара. В конце сета у нее часто появлялось позиционное преимущество, но она не могла его развить. А Роджерс в концовке партии играла очень цепко, и это, кажется, немного подломило Дарью. Она шла на более откровенные атаки, чем для нее привычно, и это выливалось в ошибки. К концу сета статистики WTA насчитали у обеих по 19 невынужденных.

При этом у Роджерс было почти двукратное преимущество по ударам навылет. Особенно эффективно она атаковала за счет ширины, за счет включения косых и коротких кроссов, выбивающих Касаткину за боковую линию на пару метров. Такие позиции Дарья нейтрализовать уже не могла.

После первого сета Касаткина надавала себе пощечин, а Роджерс ушла на затяжной туалетный перерыв. И игра перевернулась.

Главным изменением, конечно, стало то, что американка начала намного больше и намного грубее ошибаться. Например, при счете 1:2 на брейк-пойнте забила в сетку с короткого мяча, когда у нее был открыт практически весь корт. Кроме того, ей уже не хватало сил на планомерные и терпеливые атаки.

А еще она перестала вскрывать слабости, которые есть в атаке у Касаткиной. Чем дольше длился матч, тем спокойнее Дарья выигрывала очки и тем больше доминировала по игре. В конце она уже полностью контролировала происходящее на корте.

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Вообще для российского тенниса это была очень хорошая неделя. Кроме Касаткиной титул выиграл Даниил Медведев, а в Вашингтоне победила Людмила Самсонова.

Она приехала в столицу США, проиграв семь из восьми последних матчей, но в итоге взяла второй трофей в карьере (по дороге еще одержав вторую в карьере победу над соперницей из топ-10). Теперь Самсонова вернется в топ-50.

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Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato