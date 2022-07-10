Карацева подозревают в договорных матчах. Организатором считают его бывшего тренера, которого допрашивала полиция

Расследование ZDF.

В самый разгар финала «Уимблдона» немецкий телеканал ZDF выкатил материал о договорных матчах в теннисе. В нем на основе документов из расследования Международной федерации тенниса и теннисного антикоррупционного агентства ITIA сообщается, что к договорнякам могут быть причастны Аслан Карацев и грузин Николоз Басилашвили.

Про Карацева утверждается, что у него было пять подозрительных матчей. Они привлекли внимание тем, что на его поражение шел необычно большой объем ставок.

Большая часть матчей относится к периоду до большого прорыва в 2021-м, но есть и более свежий случай – первый круг июньского турнира в Штутгарте в парном разряде. Там Аслан вместе с Джонатаном Эрлихом взял четыре гейма у Дениса Шаповалова и Рохана Бопанны, которые в паре довольно сильны.

Но объем ставок все равно был подозрительным. Отслеживанием этого занимается компания Sportradar, и ее директор Том Мейс сказал ZDF: «Я могу подтвердить, что мы анализировали матчи Аслана Карацева, но контракты с ITF запрещают разглашать информацию о конкретных результатах».

Про Басилашвили издание «ВсеПроСпорт» еще в феврале сообщало, что ему грозит дисквалификация. По его информации, грузина подозревают в участии в договорном матче в 2016 году.

ZDF добавляет, что подозрения вызвал и парный матч «Уимблдона»-2021, в котором Басилашвили и Раду Албот проиграли в первом круге. На их поражение в сумме было поставлено почти полмиллиона долларов.

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Связующим звеном между Карацевым и Басилашвили называют их бывшего тренера – белоруса Егора Яцыка. Он работал с Басилашвили в 2013-2014-м, а с Карацевым – в 2018-2021-м. После прошлогоднего прорыва Аслан часто говорил, что ему очень помогла вера в себя, которая появилась благодаря Яцыку.

В документах ITF утверждается, что Яцык минимум дважды предлагал игрокам деньги за сдачу матча. И в этом году L’Equipe сообщила, что в 2020-м его во время «Ролан Гаррос» задержала полиция. По информации газеты, его допрашивали после показаний Альбины Хабибулиной и Ксении Палкиной, позже дисквалифицированных за договорные матчи.

В итоге его отпустили без предъявления обвинений.

ZDF поговорил с тренером из Восточной Европы, который на условиях анонимности рассказал про Яцыка:

«Он годами занимается договорняками и работает с людьми, которые организуют их в России и Восточной Европе. У него постоянно с собой много денег, и в туре он ищет молодых игроков с проблемами – финансовыми или психологическими. Которых будет легко заманить деньгами.

Яцык работал и с Басилашвили, и с Карацевым. Они оба невероятно талантливые, но в начале карьеры у них были финансовые проблемы. А потом длинные спады, когда они опускались в рейтинге. И в критические моменты карьеры он на них выходил».

Интересно еще и то, что Карацев встречался с Софией Дмитриевой – которая пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи.

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ITIA от комментариев отказалось. ZDF спрашивал у них, почему Карацев и Яцык не отстранены хотя бы предварительно, пока идет расследование.

Менеджеры Басилашвили сказали, что ничего от ITIA по поводу возможной дисквалификации не слышали.

А Карацев сначала дал интервью журналистам, но потом запретил использовать его слова. И сейчас в ответ на вопрос Metaratings.ru о подозрениях он сказал: «Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чем вы говорите».

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Mathias Schulz; Gettyimages.ru/Clive Brunskill; youtube.com/Eurosport Россия