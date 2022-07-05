Кириосу грозит два года тюрьмы – бывшая девушка обвинила в нападении. На их последнюю ссору приезжала полиция

В августе должен явиться в суд.

После цирка в матче между Ником Кириосом и Стефаносом Циципасом на «Уимблдоне» все обсуждали поведение австралийца на корте. Кто-то считает разнообразные выходки и постоянные разговоры Кириоса допустимыми, кто-то – как чемпион «Уимблдона»-1987 Пэт Кэш – позорными.

«Как теннисист он опустился на самый низкий уровень, какой я только могу представить. Это касается давления на соперника, жульничества, манипуляций, оскорблений, агрессии в адрес судей на вышке, линейных», – возмущался Кэш.

Кириос на критику не обращает внимания. «Меня это не волнует. Я только улыбаюсь. Это все очень смешно. Мы с моей командой постоянно шутим на эту тему. Это угарно. Я просыпаюсь, читаю всякое и смеюсь. И я ничего не забываю – помню все, что про меня говорили три-четыре года назад. И сейчас я очень собой доволен. Я вышел в четвертьфинал «Уимблдона» и знаю, что это стольких бесит», – рассказал он после победы в понедельник.

А во вторник появилась новость о поведении австралийца за пределами корта. Его бывшая девушка Кьяра Пассари обвинила его в нападении – и 2 августа он должен явиться в суд. Об этом первой сообщила газета Canberra Times, и, по ее данным, речь идет об эпизоде в декабре 2021-го, когда Кириос схватил Пассари.

Юрист Кириоса Джейсон Моффет подтвердил, что тот в курсе обвинений: «Речь идет о бытовых отношениях. Характер обвинения серьезный, и Ник относится к нему очень серьезно. Учитывая, что дело на рассмотрении суда, на данном этапе он не будет давать комментарии, но со временем мы выпустим пресс-релиз».

Максимальное наказание по этой статье – два года тюремного заключения. При этом юристы Кириоса отметили: на данный момент суд не считает обвинения фактом, а до первого заседания австралиец не считается официально обвиняемым.

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Кириос и Пассари встречались примерно полтора года и расстались в октябре прошлого года. Тогда они вернулись в Австралию после турниров в США и вместе проходили ковидный карантин в гостинице в Аделаиде. Но их конфликты и ругань были такими громкими, что в отель вызвали полицию. В итоге их пришлось расселить по разным номерам.

Тогда же Пассари пообщалась с подписчиками в инстаграме и выдвинула много обвинений в адрес Кириоса.

Она рассказала, что он ей изменял. А когда до нее добрались фотографии Кириоса с другой девушкой в постели и она их ему показала, теннисист начал оправдываться тем, что это была вечеринка и голая девушка сама залезла к нему, пока он спал.

Об измене она впервые узнала в феврале, после чего писала: «Домашнее насилие и эмоциональный абьюз недопустимы никогда. «Талант» не заслуживает поклонников, если это такой человек».

Более детальные обвинения в психологическом давлении и манипуляциях появились в октябре. Якобы сначала ей пришлось бросить работу, чтобы путешествовать с ним по турнирам, а потом он постоянно ее за это унижал и называл «бомжихой, ленивой и безработной лузершей».

Пассари заявляла, что интуиция ей подсказывала – от Кириоса не стоит ждать ничего хорошего. Но «мне лгали и мною манипулировали». По ее словам, в течение трех месяцев Ник «бомбардировал ее любовью» – при помощи такой техники, предусматривающей чрезвычайно щедрые проявления внимания и ласки, людей обычно заманивают в секты.

Естественно, когда отношения уже завязались и Пассари оказалась в зависимом положении от Кириоса (без работы и жилья), внимание и ласка пропали. А под конец он писал ей, например, что надеется, что она не повесится (по мнению девушки, надежды были не искренними).

Также Пассари спросили, как Кириос относится к обвинениям в адрес Александра Зверева. Получился такой диалог:

– Что Ник думает об обвинениях в домашнем насилии в адрес Александра Зверева?

– Наверное, ничего, потому что у них МНОГО общего.

– Что значит «у них много общего»?

– Я не говорю, что верю или не верю каким-либо слухам о Звереве. Я лишь хочу сказать, что если эти слухи и материалы – правда, то его поведение очень похоже на поведение Ника. Вот что у них общего, – написала Пассари.

Наконец, когда ее напрямую спросили, подвергалась ли она физическому насилию со стороны Кириоса, она ответила: «В жизни он почти такой же, как на корте. Наверное, даже хуже».

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В конце декабря Пассари рассказала Daily Mail, что уже после расставания Кириос продолжал ей писать «о своих чувствах».

А вскоре у него появилась новая подруга – 21-летняя модель Костин Хаци. Уже на Australian Open она сидела в его ложе, а сейчас он приехал с ней в Европу. Пассари считает, что он так быстро нашел новую девушку, потому что «боится быть один», и что «она не представляет, что ее ждет».

При этом в мае Кириоса в соцсетях спросили, когда он женится, и австралиец ответил: «Очень скоро».

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Фото: instagram.com ; REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY; Gettyimages.ru/Hector Vivas / Stringer; globallookpress.com/IMAGO/Juergen Hasenkopf