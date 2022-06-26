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Надаль возьмет третий «Шлем» подряд? Или Джокович – седьмой «Уимблдон»? И кто-нибудь остановит уже Швентек? Изучаем сетки без россиян

Серена Уильямс Серена Уильямс
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Ига Швентек Ига Швентек
Хуберт Хуркач Хуберт Хуркач
Паула Бадоса Паула Бадоса
Новак Джокович Новак Джокович
Анетт Контавейт Анетт Контавейт
Маттео Берреттини Маттео Берреттини
Уимблдон Уимблдон
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Онс Жабер Онс Жабер
Теннис Теннис

В понедельник стартует «Уимблдон», на котором в этом году не будет игроков из России и Беларуси. Однако остальные фавориты приехали, хотя в этом году в Лондоне не разыгрываются рейтинговые очки.

Как обычно перед «Большими шлемами», мы изучили сетки главных фаворитов и предположили, какой путь к титулу их может ждать – если им достанутся самые рейтинговые соперники.

У мужчин первым сеяным стал шестикратный чемпион Новак Джокович. Серб настолько превосходит всех остальных участников в опыте на траве, что будет явным фаворитом – и с сеткой ему тоже повезло.

 

Например, самые формально опасные соперники в третьем и четвертом кругах на травяных турнирах в этом году совсем не впечатляли, а Карлос Алькарас, на которого серб идет в 1/4, вообще не имеет опыта на траве. Но о нем чуть позже.

Так что серьезные испытания у Новака, скорее всего, начнутся только с полуфинала.

Рафаэль Надаль на полпути к Большому шлему приехал на «Уимблдон» после лечения стопы радиочастотами. Изначально были сомнения, что он сыграет в Лондоне, но сейчас испанец говорит, что нога практически не болит. И это позволило ему провести два матча на выставочном турнире в Харлингеме.

Но сетка на «Уимблдоне» двукратному чемпиону досталась непростая. Уже во втором круге, скорее всего, будет встреча с Сэмом Куэрри, который за счет невероятной мощи всегда опасен на траве. И дальше будет только сложнее.

Из игроков топ-4 посева в число фаворитов никак нельзя вносить Каспера Рууда, который за всю карьеру провел на траве семь матчей ATP и проиграл пять из них. А еще в шутку сказал, что для подготовки к травяным турнирам играет в гольф.

Изначально мы не планировали изучать сетку и Стефаноса Циципаса, но он это исправил, взяв титул на Мальорке. Однако на «Уимблдоне» ему будет тяжело, потому что уже в третьем круге он идет на Ника Кириоса.

В число однозначных фаворитов стоит занести чемпиона Галле Хуберта Хуркача и прошлогоднего финалиста «Уимблдона» Маттео Берреттини, который вернулся после операции на руке и сразу же взял два титула.  

У обоих еще и сетки приличные.

 

По-хорошему в число фаворитов не стоит вносить и Карлоса Алькараса, который не только практически не играл на траве («Уимблдон» станет его вторым профессиональным турниром), но и последние недели испытывал проблемы с локтем.

Но испанец уже приучил ждать неожиданного.

 

Ему будет тяжело уже в первом круге, ведь Штруфф как раз травяной спец. С другой стороны, немец в этом сезон не впечатляет результатами. И если Карлосу удастся пройти первые круги, большие проблемы начнутся в 1/4 против Джоковича.

А вообще, если мужчины пойдут по посеву (чего наверняка не случится), четвертьфиналы будут такими. А полностью сетка – здесь.

 

И, конечно, в женском туре все совсем непредсказуемо. Естественно, в числе фаворитов будет Ига Швентек, не проигрывавшая уже 35 матчей. С другой стороны, трава для нее не очень удобное покрытие. И в этом году она не играла подготовительных турниров.

 

Еще большим фаворитом может считаться Онс Жабер, в этом году взявшая на траве титул в Берлине. Она еще специально взяла передышку перед «Уимблдоном», чтобы не повторять ошибок, приведших к вылету в первом круге «Ролан Гаррос».

 

И еще давайте посмотрим, кто достался второй сеяной Анетт Контавейт и четвертой сеяной Пауле Бадосе.

 

А еще в Лондоне первый одиночный турнир за год проведет 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс. Кто стоит между ней и 24-м титулом?

 

Если случится чудо, и все сеяные пройдут в четвертьфинал, нас ждут такие матчи (а полностью сетку можно посмотреть здесь).

Но, конечно, это станет самой большой сенсацией.

Кто выиграет мужской «Уимблдон»?

Кто выиграет женский «Уимблдон»?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

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