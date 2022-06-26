Надаль возьмет третий «Шлем» подряд? Или Джокович – седьмой «Уимблдон»? И кто-нибудь остановит уже Швентек? Изучаем сетки без россиян

В понедельник стартует «Уимблдон», на котором в этом году не будет игроков из России и Беларуси. Однако остальные фавориты приехали, хотя в этом году в Лондоне не разыгрываются рейтинговые очки.

Как обычно перед «Большими шлемами», мы изучили сетки главных фаворитов и предположили, какой путь к титулу их может ждать – если им достанутся самые рейтинговые соперники.

У мужчин первым сеяным стал шестикратный чемпион Новак Джокович. Серб настолько превосходит всех остальных участников в опыте на траве, что будет явным фаворитом – и с сеткой ему тоже повезло.

Например, самые формально опасные соперники в третьем и четвертом кругах на травяных турнирах в этом году совсем не впечатляли, а Карлос Алькарас, на которого серб идет в 1/4, вообще не имеет опыта на траве. Но о нем чуть позже.

Так что серьезные испытания у Новака, скорее всего, начнутся только с полуфинала.

Рафаэль Надаль на полпути к Большому шлему приехал на «Уимблдон» после лечения стопы радиочастотами. Изначально были сомнения, что он сыграет в Лондоне, но сейчас испанец говорит, что нога практически не болит. И это позволило ему провести два матча на выставочном турнире в Харлингеме.

Но сетка на «Уимблдоне» двукратному чемпиону досталась непростая. Уже во втором круге, скорее всего, будет встреча с Сэмом Куэрри, который за счет невероятной мощи всегда опасен на траве. И дальше будет только сложнее.

Из игроков топ-4 посева в число фаворитов никак нельзя вносить Каспера Рууда, который за всю карьеру провел на траве семь матчей ATP и проиграл пять из них. А еще в шутку сказал, что для подготовки к травяным турнирам играет в гольф.

Изначально мы не планировали изучать сетку и Стефаноса Циципаса, но он это исправил, взяв титул на Мальорке. Однако на «Уимблдоне» ему будет тяжело, потому что уже в третьем круге он идет на Ника Кириоса.

В число однозначных фаворитов стоит занести чемпиона Галле Хуберта Хуркача и прошлогоднего финалиста «Уимблдона» Маттео Берреттини, который вернулся после операции на руке и сразу же взял два титула.

У обоих еще и сетки приличные.

По-хорошему в число фаворитов не стоит вносить и Карлоса Алькараса, который не только практически не играл на траве («Уимблдон» станет его вторым профессиональным турниром), но и последние недели испытывал проблемы с локтем.

Но испанец уже приучил ждать неожиданного.

Ему будет тяжело уже в первом круге, ведь Штруфф как раз травяной спец. С другой стороны, немец в этом сезон не впечатляет результатами. И если Карлосу удастся пройти первые круги, большие проблемы начнутся в 1/4 против Джоковича.

А вообще, если мужчины пойдут по посеву (чего наверняка не случится), четвертьфиналы будут такими. А полностью сетка – здесь.

И, конечно, в женском туре все совсем непредсказуемо. Естественно, в числе фаворитов будет Ига Швентек, не проигрывавшая уже 35 матчей. С другой стороны, трава для нее не очень удобное покрытие. И в этом году она не играла подготовительных турниров.

Еще большим фаворитом может считаться Онс Жабер, в этом году взявшая на траве титул в Берлине. Она еще специально взяла передышку перед «Уимблдоном», чтобы не повторять ошибок, приведших к вылету в первом круге «Ролан Гаррос».

И еще давайте посмотрим, кто достался второй сеяной Анетт Контавейт и четвертой сеяной Пауле Бадосе.

А еще в Лондоне первый одиночный турнир за год проведет 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс. Кто стоит между ней и 24-м титулом?

Если случится чудо, и все сеяные пройдут в четвертьфинал, нас ждут такие матчи (а полностью сетку можно посмотреть здесь).

Но, конечно, это станет самой большой сенсацией.

Кто выиграет мужской «Уимблдон»?

Кто выиграет женский «Уимблдон»?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill