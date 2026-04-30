Мадрид (ATP). Зверев обыгрывает Коболли, Синнер, Фис вышли в 1/2 финала, Рууд выбыл

В Мадриде проходят четвертьфиналы «Мастерса».

Александр Зверев играет с Флавио Коболли в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Ранее Янник Синнер победил Рафаэля Ходара.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

22 апреля – 3 мая 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Ходар еще недавно ходил мычал в Винтерфелле, сейчас дает бой первой ракетке
Возвращение Кольшрайбера, сыграет в паре сегодня на челленджере в Австрии
Святые угодники) с чего это Филип возвращается?
Восстает из пепла
В отсутствии Алькарас, на корте от Синнера исходит хозяйская спокуха
Синнер в пол ноги играет
Фис прямо сейчас точно топ-5 по уровню игры, наверное самая серьёзная проверка для Синнера из возможных.
он и в гонке топ-5, после сегодняшней победы будет топ-4, при том что вернулся в феврале
Не факт. С агрессивным игроками Синнеру комфортно играть банально по причине того, что он лучше их всех в этом аспекте. Сам Янус неоднократно говорил, что ему сложнее всего с Алькарасом именно потому что тот взрывной и умеет менять темп. А Фис хорошо подаёт и мощно бьёт, но именно непредсказуемости ему не хватает, а без неё обыграть рыжего очень сложно. Самый яркий пример - Зверев и то, что за последние несколько лет он не может создать ему каких-то проблем.
26 победа подряд на Мастерсах это не хухры-мухры
Ходар все равно малаччага, далеко пойдет
Не хуже других с Синнером отыграл, но нервничал и торопился Ходар. А Синнер достойная смена Джоковичу, ничего не скажешь) только Джоковича ещё обсудить можно было, какая-то театральность присутствовала в матчах, перчинка вне корта, а тут … пустота :)))
Ну мы регулярно обсуждаем кластебол)
Не выдержал Янчик на тае! Весь второй сет держался😃
Почему вы не уважаете всех испанцев и хейтите их? Сначала Надаль, потом Алькарас, теперь вот за Ходара взялись. Уверен вы и Каррено-Бусту с Давидовичем-Фокиной ненавидите, просто не говорите об этом вслух. Очень некрасивое поведение.
Очень уважаю! За Надаля я даже болела 2 недели, хотела, чтоб у него 10 РГ было, но он с РГ лишнего перебрал. Ходар норм, может даже мой будущий любимчик, в резерв его запишу.
Алькарас, да, не нравится, ноги у него короткие 😃, но без него как будто что-то не то. Как вспомню: ИУ, Майами, МК - круто!
Рууд просто блевотину какую-то выдал сегодня
