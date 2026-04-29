  • Мадрид (ATP). Синнер, Блокс, Ходар, Фис вышли в 1/4 финала, Медведев, Музетти, Циципас выбыли
В Мадриде проходит четвертый круг «Мастерса».

Даниил Медведев уступил Флавио Коболли в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде.

Янник Синнер победил Кэмерона Норри.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

22 апреля – 3 мая 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Синнер борется с Норри - не смешите читателей такими заголовками! 😄
Синнер играет с Норри - ещё куда не шло, а лучше - играется с Норри 😄
Отборолся Янник, учитывая, что итальянец, наверное по греко-римски
Какие же феноменальные вещи иногда творит Медведев, после этого разговоры о том, что у него нет таланта, выглядят совершенно несостоятельно. Нет, я уверен, что таланта у него как раз полно, у него отличное чувство мяча, просто ему в детстве не поставили нормальную технику, но даже так он нашел путь к большим победам.
Может он без этой техники и не добился того, чего добился

Главный вопрос к Медвдеву - он играет от печки часто, но при этом так и не научился резать эффективно, поднимать мяч.

Если играешь от печки, нужно и арсеналом соответствующим обзавестись.
По чувству мяча тот же Корда кроет Медведева как бык овцу, а что до техники - никакая техника не родит Даниилу форхенд и реакцию для игры с лета и приема
Все равно Стефанос на верном пути, большой молодец на этом турнире!
Ох уж этот одноручный бэкхенд. А ведь каких результатов достичь мог Стёпа, если бы его в детстве двуручному научили
Терпение и рууд - всё перетрут 😐
Обидно. Хотя Коболли заслужил, играл он просто здорово. Даниил тоже хорошо играл и отлично боролся, жаль, что не добил итальянца в 3 сете, можно и нужно было это делать. Но что там говорить, Медведеву как раз инстинкта убийцы и не хватает всю карьеру, очень много матчей и даже титулов он из-за этого отдал, но что есть, то есть. Я уже спокойно на такие вещи смотрю, глупо ожидать, что Даниил изменится.
все таки на грунте наличие пробивного удара далеко может игрока привести
У коболи БХ уровня челенджера, но ФХ прям топ грунтовый
Медведеву надо бы победить сегодня, я думаю никто не хочет пропустить матч-попкорн Зверев-Медведев
вспомним только Париж 2025 года, Зверев обыгрывает Медведева 2-1 на тайбрейке и потом падает на пол и кричит как будто выиграл шлем, потом выходит на Синнера в следующем круге и сливается 0-6 1-6
Зверев-Медведев это классика современного тенниса, всегда интересные матчи
Очень милая девушка у Степы) лучезарная)
У нее такой бейби фейс)
Даа) милашка) вдохновляет Степу, видимо)) Паола часто с равнодушным лицом сидела)) а эта переживает)
Хорошее рубилово устроили. Лучше трёх тайбрейков в теннисе может быть только пять.
Рубилово может и хорошее, но качество тенниса отвратительное у обоих
Норвежский орел таки выклевал печень Прометею)
