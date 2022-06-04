Ига Швентек – нереальная! Титул «Ролан Гаррос», 35 побед подряд – она в два раза лучше всех в туре

Иганатор.

Когда первая ракетка мира Эшли Барти в начале марта внезапно завершила карьеру, были опасения, что женской тур останется совсем без лидера. Он и при Барти был очень непредсказуемым, но австралийка три года стояла на вершине рейтинга, очень много выигрывала и была стабильным присутствием, вокруг которого выстраивалось всякое веселье.

Место Барти не пустовало ни секунды. Более того, то, что после ее ухода начала творить Ига Швентек, стало одним из самых мощных периодов доминирования в истории WTA.

После финала «Ролан Гаррос» на счету 21-летней польки:

• 35 побед подряд – это седьмая по продолжительности серия в истории. Она сравнялась с Винус Уильямс, при этом ее обходят Моника Селеш (36), Мартина Хингис (37), Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартина Навратилова (74).

• Шесть титулов подряд – последней столько выигрывала великая Жюстин Энен в 2007-2008-м.

• Пройденный без поражений грунтовый сезон – 16 выигранных матчей, три титула и всего два проигранных сета.

На «Ролан Гаррос» она взяла второй «Большой шлем» в карьере (в 2020-и тоже победила в Париже) и стала самой молодой многократной чемпионкой ТБШ после Марии Шараповой, которая второй выиграла в 19.

Победа Швентек в Париже особенно впечатляет, потому что еще до начала турнира все считали, что она выиграет. Поэтому любой недочет в ее игре, любая борьба в матче воспринимались как ее провал.

Было очевидно, что ожидания на нее давят – особенно в середине турнира. В третьем-четвертом кругах Швентек не могла найти легкость, с которой играла до этого, и постоянно боролась с собой. Особенно тяжело было в четвертом раунде против Циньвэнь Чжэн (6:7, 6:2, 6:2), обыграть которую Иге очень помогли менструальные боли китаянки.

Но после этой победы Швентек как будто выдохнула и начала разбирать всех без драмы. В финале она за час разгромила 18-летнюю Коко Гауфф – 6:1, 6:3.

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Этот кадр с лицом мамы Гауфф – идеальная иллюстрация того, что происходило на корте. Швентек большую часть матча не требовалось играть даже на 80% возможностей. Ей хватало просто стабильного давления за счет тяжести удара – и дальше Гауфф все делала сама.

Особенно уязвимым был форхенд американки. Гауфф допустила 23 невынужденных ошибки – из них 14 пришлись на удар справа. С этой стороны у нее есть технические недочеты и длинный замах, но на грунте они были не так заметны, потому что покрытие их нивелировало. Однако Швентек за счет глубины и тяжести удара удалось максимально эксплуатировать форхенд американки.

Кроме того, вторая подача Коко – слабое место. И Швентек атаковала ее как только хотела: забивала с нее навылет, принимала ее в ноги или очень косо и остро.

В целом у Гауфф мало что получалось, а самый успешный отрезок матча она провела в начале второго сета, когда сделала брейк на четырех невынужденных ошибках Швентек. Все остальное время было стойкое ощущение, что ей нечем обыгрывать первую ракетку мира.

Особенно с учетом того, что в моменты, когда надо было чуть добавить, Ига это неизменно делала. Например, в первом сете возникло небольшое напряжение, когда при счете 4:1 на подаче Швентек был счет 15:30. На это напряжение она ответила неберущейся подачей и двумя виннерсами справа.

Во втором сете, уступая 0:2, она быстро вернула себе контроль над матчем быстрым геймом на подаче – в котором забила три виннерса и выжала одну ошибку атакой.

При счете 4:2 Гауфф начала сопротивляться на приеме – Швентек ответила вот таким ударом, чтобы закрыть гейм.

И при счете 15:15 в последнем гейме Ига очень символично, под раскаты грома, двумя просто очень сильными ударами завершила завязавшуюся в гейме борьбу.

После этого она положила две непринятых подачи и взяла титул.

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«Первый «Большой шлем» – это классно, но второй – это подтверждение. И второй «Шлем» был моей целью», – постановила Ига в интервью Матсу Виландеру после матча.

Эта победа подтвердила не только то, что первый титул не был случайностью, но и то, что доминирование Швентек – это очень-очень серьезно. Потому что она не сломалась под тем колоссальным давлением, которое было на ней до и по ходу турнира, а наоборот решила все проблемы и в самый нужный момент вышла на новый уровень.

А степень доминирования польки подчеркивают две цифры.

В рейтинге WTA у нее теперь будет 8631 очков – почти в два раза больше, чем у Анетт Контавейт, которая займет второе место (4325). То есть Швентек сейчас буквально в два раза лучше всех остальных теннисисток тура.

А по очкам, заработанным в этом сезоне, Швентек обойдет идущую второй Онс Жабер на 4770 (7290 против 2520).

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Однако дальше будет очень интересно – потому что трава для Швентек самое неудобное покрытие. С другой стороны, в этом году на харде она начала доминировать, потому что сделала игру более плоской и откровенно агрессивно.

На траве это может приносить еще больше успехов.

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Фото: REUTERS/Yves Herman