Жуть в полуфинале «Ролан Гаррос»: Зверев подвернул ногу, закричал и ушел с корта на костылях

Надаль – 14-й раз в финале.

Полуфинал «Ролан Гаррос» между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым грозился стать эпическим и рекордным.

Зверев вышел на игру с 13-кратным чемпионом с очень правильным планом и настроем – был сверхагрессивен во всем. Каждый форхенд и бэкхенд пробивались в полную силу. Подача была как всегда мощной, и немец попадал ее с точностью 84%.

Конечно, обратной стороной такой агрессии всегда становятся ошибки. И у Зверева их было много – в том числе довольно глупых. Он быстро повел с брейком, но отдал его при счете 4:3, закончив гейм двумя худшими ударами турнира – с совсем легких и коротких мячей колотил в аут. В первом случае у него аж ракетка вылетела из рук.

Потом потрясающие атаки продолжали перемежаться ошибками, но агрессия приносила результат – именно за счет нее Зверев отыграл три сетбола на подаче при сете 4:5 и потом повел 6:2 на тай-брейке.

Но тут Надаль провернул ограбление века за счет идеальной игры. Посмотрите, как он отыграл один из сетболов.

На всякий случай напоминание – в пятницу Рафе исполнилось 36 лет. А он по-прежнему носится из угла в угол и творит чудеса.

В итоге Надаль увел первый сет, завершив его коронной обводкой.

Партия длилась 98 минут.

Второй сет получился таким же затяжным, но куда менее качественным. В Париже в пятницу был дождь, и из-за высокой влажности и прохлады условия стали очень медленными. Надаль выглядел уставшим и с огромным трудом мог пробить Зверева. Большинство очков испанец выигрывал не за счет мощи, как все привыкли, а при помощи разнообразия – дропшотами или выходами к сетке. Но куда больше – отдавал ошибками. Подачу он не мог удержать вообще.

Зверев тоже играл не то чтобы блестяще. Например, он не подал на партию при счете 5:3, допустив три двойных. После первой он даже выругался по-русски и пытался доказать судье, что ничего такого не говорил.

В итоге два сета растянулись на три часа. Уже всерьез появились мысли, что это будет самый длинный матч в истории.

Однако кончилось все быстро и грустно.

При счете 6:5 Зверев бежал за мячом, пробил форхенд – и в момент удара подвернул ногу. После этого он так громко закричал, что стало ясно – матч, скорее всего, окончен.

С корта немца увезли на коляске, но в надежде на чудо он первое время официально не снимался.

Однако когда он появился из подтрибунного помещения на костылях, все стало ясно.

«Очень неприятно и очень грустно. Он провел невероятный турнир, он очень хороший коллега в туре. Я знаю, как сильно он борется за победу на «Большом шлеме». Сейчас ему очень не повезло.

Но я уверен, что он выиграет не один «Шлем», а намного больше. Я желаю ему всего лучшего и быстрого восстановления.

Это был очень тяжелый матч – больше трех часов, а мы даже не закончили второй сет. Когда он играет на таком супервысоком уровне, матчи с ним – одно из самых сложных испытаний.

В такой ситуации трудно что-то говорить. Конечно, для меня еще один финал «Ролан Гаррос» – это мечта, но в то же время такая концовка…

Я был в комнате с Сашей перед тем, как он вернулся на корт. Было очень тяжело видеть, как он плачет», – печально рассуждал Надаль в интервью на корте.

***

Рафа 14-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос» и 30-й – на «Больших шлемах» в целом. Больше только у Джоковича и Федерера – по 31.

За 14-й титул в Париже он поборется с Марином Чиличем или Каспером Руудом.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Ryan Pierse; REUTERS/Yves Herman, Gonzalo Fuentes