Жутко обидно проиграл Рублев – терпеливо боролся, прекрасно играл, заслужил похвалу за фэйр-плей, но нарвался на Чилича в режиме зверя

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На «Ролан Гаррос» Андрей Рублев пятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» – и потерпел пятое поражение. Но в этот раз он не только впервые взял сет на этой стадии, но и вообще был очень близок к победе – яростный Марин Чилич остановил его только на чемпионском тай-брейке (7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7).

В этом матче Рублев продемонстрировал, что он очень повзрослел.

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Чилич большую часть матча играл не на том космическом уровне, который показывал против Медведева, но все равно был невероятно агрессивен и точен. На его счету 88 ударов навылет, 33 эйса – это поразительная цифра, потому что в предыдущих четырех матчах он сделал 33.

Марин сейчас забивает просто потрясающие вещи – и делает это стабильно и из любой точки корта.

Рублев и сам очень агрессивен, но тут ему потребовалось принять судьбу – что если он хочет выиграть, получится только за счет нейтрализации и терпения.

И весь матч он терпеливо занимался тем, что осложнял Чиличу жизнь. Если он доставал его подачу, то прием в большинстве случаев летел глубоко, чтобы усложнить первый удар. Если Чилич уходил в атаку, Андрей рвал жилы, чтобы вытащить мяч и заставить его наносить еще один удар.

Потрясающих результатов в этом плане добивался его резаный форхенд. В пятом сете было несколько моментов, когда Чилич претендовал на брейк, но Рублев вырезал стелящиеся удары с неприятным отскоком и заставлял его ошибаться в ситуациях, когда казалось, что очко останется за хорватом.

И да, у него не всегда получалось нейтрализовать. Наоборот, в большинстве случаев Чилич все же добивался своего и забивал. Но усилия Рублева нагнетали давление – и именно это привело к тому, что Марин дрогнул в концовке первого и четвертого сетов.

Кроме того, в пятом сете Рублев отыграл матчбол – опять же за счет терпения. После второй подачи он выдержал первый натиск Чилича, терпеливо вошел в обмен кроссами с бэкхенда и дождался возможности перевести по линии и выжать ошибку. В такой важный момент такого важного матча Андрей впечатлил хладнокровием.

Вообще было радостно смотреть, как спокоен был Рублев в четвертом и пятом сетах. Особенно с учетом того, что он весь турнир впадал в ярость от каждой неудачи, был в сантиметрах от дисквалификации еще в первом круге, да и в начале этого матча много кричал и ругался. Но тут под жестким натиском божившего соперника он вгрызся, играл в не самый приятный для себя теннис и не позволял урагану внутри выплеснуться и привести к глупым решениям.

Если говорить о плохом, то в первую очередь нужно отметить, что вторая подача так и осталась огромной проблемой. Рублеву еще повезло, что Чилич регулярно допускал ошибки, когда пытался с нее вколотить – если бы не это, хорват бы выиграл намного легче.

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Рублев нейтрализовывал Чилича ровно до решающего тай-брейка – на котором хорват снова включил режим зверя. Эти 10 минут были, наверное, самым впечатляющим по качеству теннисом за весь турнир.

За 12 очков Чилич положил три эйса и две непринятых подачи, забил два нереально агрессивных форхенда в линии, убедительно сходил к сетке и выжал две ошибки мощнейшими приемами второй подачи под заднюю линию.

Все 10 выигранных очков – это результат агрессии хорвата. Он решил брать матч в свои руки и сделал это на потрясающем уровне. Рублев там ничего не мог сделать. Да и вообще мало кто смог бы что-то сделать с таким Чиличем.

Именно способность показывать теннис настолько невероятного качества сделала Чилича чемпионом «Большого шлема» и одним из великих игроков современности. Сами оцените – у кого из действующих теннисистов, кроме него, есть полуфиналы на всех ТБШ? Правильно – Федерер, Надаль, Джокович, Маррей.

Так что Чилич невероятен и недооценен.

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Еще один важный сюжет – спортивный дух Рублева, за который Чилич дважды поблагодарил его после матча.

«Хочу снять шляпу перед Андреем. В нескольких случаях он показал отличный дух честной игры. В таком матче каждое очко дорого стоит, так что нужно отдать ему должное.

К сожалению, один из нас должен был проиграть. Но он показал, что он невероятный парень и невероятный игрок», ­– сказал хорват в интервью Eurosport. Примерно то же он сказал в интервью на корте.

В первую очередь речь идет о моменте при счете 1:1 в пятом сете. Тогда Чилич бросил дропшот, и судьи посчитали, что он не попал по ширине. Чилич утверждал, что мяч коснулся линии. Чтобы избежать лишних споров, Рублев предложил переиграть очко – и хорват его выиграл.

Самое интересное, что в трансляции показали повтор Hawk-Eye – и по нему мяч был в ауте. Хотя мы и знаем, что этой системе на грунте не всегда можно доверять.

Кроме того, на решающем тай-брейке Рублев сказал, что подача Чилича попала в линию, хотя судья крикнул «аут». Да и вообще было несколько моментов, когда Андрей первым исправлял ошибки судей.

Так что как бы Рублеву сейчас ни было обидно, он провел матч, которым можно гордиться.

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Фото: REUTERS/Yves Herman, Benoit Tessier