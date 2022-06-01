Касаткина – в полуфинале «Ролан Гаррос»! Траекторией сломала игру Кудерметовой, но очень нервничала и подавала всего 120 км/ч

Дальше – непобедимая Швентек.

После возрождения Дарьи Касаткиной в начале 2021 года она провела пять турниров «Большого шлема». На трех она в итоге уступила теннисисткам топ-10, еще на одном – всегда опасной Алене Остапенко со счетом 6:8 в решающем сете.

Перед «Ролан Гаррос»-2022 она набрала такую хорошую форму, что даже топы в ее сетке казались ей по зубам. Но в итоге они повылетали раньше, и Дарья полностью использовала возникшую возможность: в пяти матчах не проиграла ни сета и впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема».

В 1/4 она обыграла Веронику Кудерметову – 6:2, 7:6. Победа была умной и очень-очень-очень нервной.

Касаткина нашла нужную траекторию, чтобы разрушить атаку Кудерметовой

Этот матч был классическим столкновением атаки (Кудерметова) и нейтрализации атаки (Касаткина).

В первых геймах у Кудерметовой было преимущество, заработанное терпеливыми атаками под форхенд Дарьи. Она загружала его глубокими ударами, постепенно выдавливая соперницу все шире и шире. В итоге Касаткина пыталась вырываться из этих разменов, пробивая сильнее и площе. Но получалось в сетку.

Поведя с брейком в первом сете, Кудерметова провела не очень качественный гейм, наделала ошибок и впустила Касаткину обратно в игру. И дальше Дарья нащупала то, что позволило ей захватить контроль над матчем.

Она разваливала игру Кудерметовой при помощи траектории ударов. Ее главным оружием стали глубокие и крученые мячи, перелетавшие сетку по высокой дуге. Они были особенно эффективны, когда направлялись под бэкхенд Вероники, но и под форхенд тоже приносили результат.

Кудерметовой требовалось очень высокое качество ударов, чтобы вырываться из-под этих ударов.

Эти петли Касаткина пускала с сильным вращением, но с не очень высокой скоростью. В итоге траектория получалась такой, что у Кудерметовой возникала дилемма: ей либо приходилось оттягиваться назад, откуда физически очень трудно ответить агрессивно; либо приходилось наносить удар на уровне головы, что тоже не очень легко; либо выходить на мяч раньше и встречать на подъеме – что сопряжено с повышенным риском.

У Вероники в целом так и не получилось найти стабильный вариант. Если она оттягивалась, то отвечала коротко, и Касаткина могла забивать.

Плюс, она оставляла пространство для дропшота.

Если оставалась и била с плеча, то тоже не всегда удавалось найти нужную глубину. Да и проконтролировать мяч у нее тоже далеко не всегда получалось.

С атаками по восходящему та же история – стабильно проводить их у Кудерметовой не получалось.

Кудерметова пыталась выйти на мяч, но не смогла пробить достаточно остро. В итоге получила отменный удар по линии.

Разрушаем мифы о пассивности Касаткиной

Два важных уточнения.

Первое – многие назовут такую игру Касаткиной пассивной. Но это не так. Просто у нее на корте другой тип активности.

В матче были отрезки, когда Дарья играла действительно пассивно, и вот это Кудерметовой никаких проблем вообще не доставляло. Как только снижался вес удара Касаткиной, сглаживалась траектория или пропадала глубина, Вероника бросалась в атаку и делала это очень хорошо.

Кроме того, Касаткина, конечно, забила намного меньше виннерсов, но она всегда была готова перевести активность из области разрушения в область прямой атаки. Когда она получала короткий мяч под форхенд, она всегда начинала бить сильнее и острее.

И выдвигалась вперед, где порой выполняла очень непринужденные удары.

Веронике приходилось очень стараться, чтобы в таких ситуациях находить конструктивный ответ.

Второй момент – кто-то скажет, что она просто закидала Кудерметову полусвечками. Это тоже не так. Да, перекрученные высокие удары были эффективны, но Дарья вообще действовала сверхразнообразно. Были розыгрыши, в которых она выполняла 10 ударов, и каждый новый отличался от предыдущего углом, вращением, глубиной, направлением.

В общем, она делала все, чтобы Кудерметова не чувствовала себя комфортно. И делала это с умом.

А еще она практически идеально читала игру и всегда оказывалась там, куда через секунду прилетал мяч.

Концовка матча – чистые нервы. Касаткина с трудом подавала 120 км/ч, Кудерметова брала медперерыв

Полтора сета Касаткина играла очень-очень хорошо, но ведя во второй партии 4:3 с брейком, явно почувствовала давление момента. Это вылилось в то, что подача у нее стала комически медленной.

Первый мяч летел в районе 120 км/ч, а второй спидометр на корте иногда вообще не регистрировал. Это давало Кудерметовой атаковать сразу с приема. В результате Касаткина не подала на матч.

При счете 5:5 у Дарьи было три брейк-пойнта, на которых Кудерметова сыграла очень качественно. И после этого гейма драма только обострилась.

Уступая 5:6, Вероника взяла медицинский перерыв из-за проблем со стопой. Казалось, что это может очень плохо сказаться на Касаткиной – она и так нервничала, а тут ей еще пришлось пять минут сидеть и думать о том, как бы не проиграть сет.

Но в итоге перерыв хуже сказался на Кудерметовой. Из следующих 12 розыгрышей она проиграла 10, причем в девяти случаях сама допустила ошибку.

Касаткина повела 6:1 на тай-брейке, и казалось, что все уже решено – но матч стал только еще более нервным. Сначала Кудерметова провела два классных розыгрыша на подаче, а потом Касаткина дважды ошибалась в первом же ударе после приема, причем во втором случае показалось, что она просто не успела перехватить ракетку – так ее зажало.

От пятерного матчбола остался всего один – на подаче Кудерметовой. И тут нужно отметить, как классно тот розыгрыш провела Касаткина. В нем было все, что в среду принесло ей победу: она давила соперницу траекторией ударов, получила возможность разогнать атаку с форхенда, раскрыла себе корт и бросила идеальный дропшот.

Красивое завершение очень хорошего матча с ее стороны, в котором она не только нашла ключи к сопернице, но и выдержала борьбу с собственными нервами.

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Дальше Дарью ждет первая ракетка мира Ига Швентек, в этом году трижды выигравшая у нее в двух сетах.

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