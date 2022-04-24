Рублев повесил баранку Джоковичу и взял 3-й титул в сезоне. Превзошел в агрессии и физподготовке

Хорошая победа.

Андрей Рублев стал чемпионом турнира в Белграде, обыграв в финале Новака Джоковича – 6:2, 6:7, 6:0. В этом матче он:

• выиграл 11-й титул в карьере и третий в этом сезоне;

• впервые победил действующую первую ракетку мира, а вообще одержал 15-ю победу над соперником из топ-10;

• стал 11-м игроком, победившим Джоковича в финале;

• стал 11-м игроком, повесившим великому сербу баранку на уровне ATP, и всего четвертым, кому это удалось сделать в финале.

И хотя Джокович был далеко от пика блистательности, Андрей сыграл в разы лучше, чем в их прошлогоднем матче на итоговом турнире.

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1. В Белграде Джокович провел всего третий турнир в сезоне. В каждом матче он проигрывал первый сет, постоянно сталкиваясь с разными проблемками. Но никто из его соперников до Рублева не смог ими полноценно воспользоваться.

2. Проблемы Джоковича начинались с подачи. И дело было даже не в процентах попадания, а в том, что она недостаточно эффективно обеспечивала атаку с первого удара. Причин было две – с одной стороны, подачам не хватало остроты и точности, а с другой стороны, Рублев на приеме был агрессивен и очень хорош.

3. За счет приема Андрей стабильно сажал Новака в оборону и заставлял первым ударом после подачи пробивать не атакующий форхенд, а нейтральный или даже оборонительный бэкхенд. Это совершенно разворачивало динамику дальнейших разменов.

4. Другая проблема – Джоковичу большую часть матча не хватало глубины удара. Это приводило к тому, что он не мог стабильно захватывать или перехватывать инициативу.

5. А когда Рублев на грунте получает относительно короткий мяч, он крайне опасен. Ведь это позволяет включать форхенд на максимум атакующих возможностей – и с ним тяжело справиться даже Джоковичу.

6. Если вернуться к подаче, то у Рублева в глаза бросались две вещи. Во-первых, как часто он находил первую подачу в ключевые моменты. Например, во втором сете он отыграл шесть сетболов, из которых четыре – либо сразу подачей, либо первым ударом после нее.

7. А еще Андрей очень хорошо выполнял и защищал вторую подачу. Например, в первом сете он выиграл на ней 69% розыгрышей – для матча с Джоковичем на грунте это огроменная цифра.

8. Другая впечатляющая вещь в игре Рублева в финале – то, как он не давал Джоковичу оторваться. Во втором сете серб вышел на новый уровень качества игры, но делал это отрезками. И Рублев стабильно не позволял ему выстроить что-нибудь за счет этих отрезков – серб вел 2:0 в начале партии, а в последних двух геймах на подаче Андрея имел пять сетболов.

9. В итоге Джоковичу пришлось потратить все силы на то, чтобы вырвать тай-брейк. И на третий сет его уже не хватило совсем.

10. Но, опять же, Рублеву еще пришлось очень постараться, чтобы использовать этот физический спад. В первом гейме третьего сета россиянин отыграл двойной брейк-пойнт – если бы он этого не сделал, матч мог закончиться совсем иначе, брейк и невероятная поддержка трибун могли бы прибавить Джоковичу сил.

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С одной стороны, для Рублева это важная победа – после неудачи в Монте-Карло он взял титул, да еще и обыграв в финале великого. С другой стороны, на маленьких турнирах в этом году у него уже были успехи. А вот на четырех крупных хорошо он сыграл только в Индиан-Уэллс, где дошел до полуфинала.

А для Джоковича неделя скорее была положительной. Да, он не выиграл титул, но одержал три волевых победы, а по ходу финала показал, что все его проблемы скорее от нехватки практики и подготовки. Ему не хватает физики и не хватает стабильности – а это дело наживное. Грунтовый сезон-2021 для серба начинался примерно так же, а закончился победой над Надалем на «Ролан Гаррос» и вторым парижским титулом.

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Фото: eastnews.ru/AP Photo/Darko Vojinovic