Медведев может стать №1 в мире уже на следующей неделе. Что должно произойти?

Любимые подсчеты.

Из-за поражения в финале Australian Open Даниил Медведев упустил шанс гарантированно сместить Новака Джоковича и стать первой ракеткой мира во второй половине февраля. Но не все еще потеряно – он может возглавить рейтинга 28 февраля.

Ситуация следующая. На этой неделе у игроков списали очки за Australian Open-2021 – он в прошлом году проводился в конце февраля, так что какое-то время у всех в рейтинге учитывались результаты и прошлого, и этого года.

А на следующей неделе спишут очки за Дубай-2020. Поэтому получается следующая картина.

Так что Медведев уже фаворит в борьбе за звание первой ракетки мира.

Но и россиянин, и серб на этой неделе сыграют турниры: Джокович – в Дубае, Даниил – в Акапулько. У турниров одинаковая категория – ATP 500 – и одинаковое количество очков в розыгрыше.

И есть несколько раскладов:

1. Медведев станет №1, если они с Джоковичем покажут одинаковый результат – будь то титул или поражение в первом круге.

2. Медведев станет №1, если Джокович не дойдет до четвертьфинала.

3. Медведев станет №1, если Джокович проиграет в четвертьфинале, а Даниил – во втором круге.

4. Джокович останется №1, если выйдет минимум в полуфинал, а Даниил проиграет на круг раньше него.

Джокович в Дубае стартует матчем с Лоренцо Музетти (уже в понедельник вечером), а Медведев в Акапулько встретится с Бенуа Пэром.

Серб не был в курсе всех раскладов по борьбе за первую строчку, но сказал: «В любом случае Медведев заслуживает стать №1. И когда-нибудь это точно произойдет. Если на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит».

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill