Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???

Ничего себе скучное межсезонье!

Вечер обычной пятницы хоккейного межсезонья взорвала новость: вратарь сборной России Иван Федотов, серебряный призер Пекина-2022, задержан сотрудниками полиции и сопровождается в военкомат!

По информации «Фонтанки», игрока разыскивали по всему Санкт-Петербургу. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришел запрос из военной прокуратуры – вратаря, который недавно подписал контракт с «Филадельфией» и собирался уехать в НХЛ, считают уклонистом от армии.

При этом «Матч ТВ» обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – и там заявили, что не располагают информацией о задержании хоккеиста.

Та же «Фонтанка» пишет, что Федотов якобы уведомил руководство ЦСКА о своем отъезде в НХЛ и таким образом «самовольно и незаконно расторгает контракт с хоккейным клубом».

Но контракт Федотова с ЦСКА закончился 30 апреля. Он его подписывал еще в 2020-м с челябинским «Трактором» – на два года. В 2021-м его обменяли в ЦСКА. А по правилам КХЛ, если игрока меняют при действующем контракте, то он перезаключается на тех же условиях, которые были в прежнем клубе.

В конце концов, на официальном сайте КХЛ, где у каждого игрока действующие контракты указаны, у Федотова – пустота. А еще в конце декабря 2021-го было вот так:

Вся эта история вызывает очень много вопросов.

Как такое вообще возможно? Разве игра в ЦСКА не засчитывается за службу в армии?

Нет. Все хоккейные клубы давно имеют профессиональный статус и к своим ведомствам юридически никак не относятся – ни СКА, ни ЦСКА, ни «Динамо».

Разве хоть один игрок КХЛ когда-то служил?

В том-то и дело, что нет. С момента создания КХЛ ни один более или менее известный хоккеист по-настоящему в армии не служил. Все как-то решали вопрос. Не только игроки ЦСКА или СКА – все!

Кто-то – через институт, большинство молодых профи числятся в спортивных институтах. Кто-то договаривается с военными. Так было с Алексеем Черепановым. После его смерти выяснилось, что он, как и многие другие молодые игроки «Авангарда» проходил службу в Омской железнодорожной бригаде, но по договору никто из них в части даже не появлялся. Когда эта история вскрылась, своих постов лишились многие военные начальники.

До КХЛ была пара громких историй. В 2001-м трех молодых хоккеистов «Авангарда» в Москве прямо после матча под конвоем увезли в спортроту ЦСКА. Это были Александр Свитов, Станислав Чистов и Кирилл Кольцов.

«Тогда была команда «Авангард-ВДВ», фарм-клуб «Авангарда», и многие молодые ребята проходили там службу, – вспоминал Свитов в интервью «Чемпионату». – И [после игры] прямо из гостиницы увезли нас в ЦСКА. Мне сказали, что военнослужащие не могут выступать за коммерческие команды и должны проходить службу в специализированных командах. Таких, как ЦСКА».

«Тогдашний руководитель «Авангарда» Анатолий Бардин узнал, что мы намерены уехать в Америку, и отправил нас с Сашей Свитовым в самую настоящую военную часть, – рассказывал Чистов «Реальному времени». – Жили там пару недель. Можно сказать, как настоящие солдаты. Ранний подъем, построение, дисциплина».

Всех троих в итоге через неделю вернули в Омск. Но Свитов и Чистов сезон потеряли, потому что твердо были настроены уехать в Америку, а Кольцов продолжил играть за «Авангард».

Еще был случай с Николаем Жердевым. Только он-таки уехал в НХЛ и сыграл за «Коламбус», после чего ЦСКА закатил скандал и объявил его дезертиром.

«Он ведь проходит военную службу, и мы отправляли в НХЛ все необходимые документы, включая копию военного билета, – возмущался главный тренер ЦСКА Виктор Тихонов. – Даже не знаю, как руководители «Коламбуса» собираются обходить этот пункт соглашения».

При этом военнослужащий Николай Жердев, конечно, ни в какой армии не был – в начале того сезона он спокойно играл за ЦСКА. И лишь когда его отправили в фарм-клуб за плохую форму, собрал вещи и улетел в Америку. И еще: по окончании того сезона в НХЛ грянул локаут, и сезон следующий Жердев провел в ЦСКА, и никто его почему-то уже не обвинял в дезертирстве.

Что дальше?

По информации РЕН ТВ, в ЦСКА Федотову уже намекали, что такие события могут произойти, если он не подпишет новый контракт с клубом. Но почему вся эта история закрутилась сейчас? Иван подписал контракт с «Филадельфией» еще 6 мая. Подписал, будучи свободным агентом. То есть он уже игрок клуба НХЛ. А у КХЛ и НХЛ – соглашение о взаимном уважении контрактов. Вообще же ничего не понятно!

Федотову 25 лет, возраст еще вполне призывной. И таких «призывников» в КХЛ только среди собравшихся за океан довольно много. Кажется, им тоже пора волноваться.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев