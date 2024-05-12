Кузнецов помог «Каролине»: забил на старте матча и почти исполнил лакросс

«Рейнджерс» впервые проиграли.

В четвертом матче «Каролина», оказавшаяся на грани (было 0-3 в серии ), отсрочила вылет – 4:3. Первый гол забил Евгений Кузнецов. Ему хватило для этого всего двух минут. Подхватив шайбу в средней зоне, Кузнецов оказался в одиночестве и сделал все сам.

Это третий гол Кузнецова в плей-офф-2023/24. Там шайб уже больше, чем за всю регулярку в «Каролине» (было 2 за 20 матчей).

Интересно, что против «Рейнджерс» вполне мог быть и дубль. Евгений заходил на попытку лакросса, но шайба слетела с крюка. Впрочем, удержи он ее, наверняка помешал бы Адам Фокс.

Россиянин был активен и нанес три броска, но провел на льду лишь 8:38. Из партнеров по команде меньше только у Йеспери Котканиеми и Стефана Ноусена (тот тоже забил – почти сразу после Кузнецова). Пусть Евгений и забросил шайбу в равных составах, со льда он все равно ушел с -1.

Кузнецов тяжело проводит нынешний плей-офф. У него набралось 5 очков в 8 матчах, но в серии с «Рейнджерс» для Евгения это первый результативный балл. Вторую игру с этим соперником Кузнецов вообще пропустил. Даже главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор не отметил его шайбу – лишь сказал о трудном характере матча.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в этот раз очков не набрал. Зато в его исполнении был другой роскошный момент – кажется, где-то мы такое уже видели ?

Зато Андрей Свечников отметился важнейшей передачей. «Каролина» всю серию испытывала проблемы с большинством: к середине третьего периода нового матча у «Харрикейнс» было 0 из 16. Прорыв произошел в самый нужный момент – за 3,5 минуты до сирены.

У Свечникова в этом плей-офф 2+7 в 9 матчах. Прежним рекордом были 8 очков в ковидном розыгрыше-2021. Андрей даже наладил дисциплину – обошелся без необязательных удалений.

Артемий Панарин прервал четырехматчевую результативную серию – сегодня у него один бросок и -3 за 18:09. «Рейнджерс» не хватило как раз вклада от лидеров: у Зибанежада всего одна передача, Трочек, Крайдер и Панарин с нулями.

«Рейнджерс» проиграли впервые в этом плей-офф. Но парни с Бродвея по-прежнему находятся в шаге от полуфинала. Теперь серия переезжает к ним домой.

Фото: eastnews.ru /BRUCE BENNETT